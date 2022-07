Auseinandersetzung mit Messer unter Jugendlichen

Nackenheim-Bahnhof (ots) – Am Donnerstag 30.06.22 gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung mit Messer unter mehreren Jugendlichen am Bahnhof gemeldet. Während der Anfahrt von mehreren Streifenwagen wurde eine verletzte und blutende Person im Bereich der Mainzer Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen 17-Jährigen handelte, der an der Auseinandersetzung beteiligt war.

Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Bereich des Bahnhofs konnten mehrere Jugendliche angetroffen und kontrolliert werden. Ob diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, muss noch ermittelt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, bei der Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330, melden

Zu tief ins Glas geschaut

Gemarkung Bingen-A60 (ots) – 30.06.2022, 22:05 Uhr – Der Polizei wurde ein PKW-Fahrer gemeldet, der sein Fahrzeug auf der BAB A 60 in deutlichen Schlangenlinien führte. In Höhe AD Nahetal konnte das Fahrzeug festgestellt und anschließend auf dem dortigen Rastplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Er wies eine Wert von 0,97 Promille aus. Dem 65-jährigen Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung

Niederheimbach-Ernst-Heilmann-Straße (ots) – 30.06.2022, 12:09 Uhr – Ein Zeuge beobachtete 3 Heranwachsende, welche mit Farbe den Schriftzug “Dose” an einem Stromhäuschen aufbrachten. Auf Ansprache durch den Zeugen entfernen sich die 3 Tatverdächtigen von der Örtlichkeit.

Eine Absuche des Nahbereichs verlief negativ. Die Personen waren ca. 20 Jahre alt, eine Person war dunkel gekleidet, die beiden anderen trugen helle Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Worms

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9

Worms (ots) – Am Freitag den 01.07.2022 gegen 12:50 Uhr kam es auf der B9 bei Eich zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fahrzeugführerinnen. Die 46-jährige Unfallverursacherin befuhr die L440 aus Eich kommend in Fahrtrichtung B9, übersieht beim Abbiegevorgang auf die B9 den Vorrang einer 31-jährigen Wormserin, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kommt.

Durch den Unfall wurden beide Beteiligte verletzt. Die Unfallörtlichkeit wurde für eine Stunde voll gesperrt. Neben Polizei befanden sich Rettung und Feuerwehr im Einsatz.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms (ots) – Am 29.06.2022 gegen 15:15 Uhr kommt es auf der B271 zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober-Flörsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wird. Der Motoradfahrer befährt die B271 von Flörsheim-Dalsheim kommend in Richtung Ober-Flörsheim. In einer Kurve kommt es zum Kontakt mit einem entgegenkommenden PKW, welcher durch einen 35-jährigen Mann aus Eppelsheim geführt wird.

Durch den Zusammenstoß verliert der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Aufgrund derschweren Verletzungen des Motorradfahrers wird dieser durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Zur Ermittlung der Unfallursache wird ein Gutachter beauftragt. Die B271 musste zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober-Flörsheim für insgesamt 4 Stunden gesperrt werden.