“Die Blüte” im Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Eine ehrliche Finderin hat am Mittwoch in der Leipziger Straße einen “herrenlosen” Geldbeutel entdeckt und an sich genommen. Sie gab ihn bei der Bundespolizei ab. Auf der Suche nach Hinweisen auf den rechtmäßigen Eigentümer im Geldbeutel, machten die Polizisten eine interessante Entdeckung:

Außer dem erhofften Personalausweis mit den ganzen Daten des mutmaßlichen Geldbeutel-Verlierers steckte auch eine Blüte im Portemonnaie. In diesem Fall ist damit allerdings kein gefälschter Geldschein gemeint, sondern tatsächlich die Blüte einer Pflanze: Cannabis.

Der Fund wurde daraufhin an die Kriminalpolizei weitergegeben, und das Fachkommissariat für Drogendelikte leitete weitere Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Auf den 27-jährigen Mann aus dem Landkreis, dem der Geldbeutel vermutlich gehört, kommt also nun ein Strafverfahren zu. |cri

16-Jähriger wird gegen Polizeibeamte aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Mit einem renitenten mutmaßlichen Ladendieb hat es die Polizei am Mittwoch 29.06.2022 zu tun gehabt. Zeugen hielten den 16-Jährigen wegen des Verdachts des Diebstahls bis zum Eintreffen einer Funkstreife fest. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der Jugendliche aggressiv und drohte den Polizisten: “Ich mach euch alle platt!”.

Gegen die vorsorgliche Fesselung setzte sich der junge Mann zur Wehr. Der 16-Jährige wurde überwältigt und musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Die Polizisten informierten seine Mutter, die ihn auf dem Altstadtrevier abholte. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein. |erf

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mindestens 4 Autos sind in den Nächten zum Donnerstag 30.06.2022 beziehungsweise Freitag 01.07.2022 in Stadt und Kreis beschädigt worden. In einem Fall stellte die Polizei einen mutmaßlichen Täter fest.

In der Kaiserslauterer Ländelstraße schlugen Unbekannte die Scheiben der Fahrer- und Beifahrertür eines Kleinwagens ein. Tatzeit war die Nacht zum Donnerstag. Eine Geldbörse, die sich im Auto befand, ließen die Täter links liegen. Die Polizei geht davon aus, dass es die Täter rein auf die Beschädigung des Fahrzeugs abgesehen haben.

Einen Autospiegel beschädigte in der Nacht zum Freitag ein Verdächtiger in der Kanalstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der mutmaßliche Täter gegen den Spiegel trat. Die Polizei stellte den 21-Jährigen in der Nähe des Wagens fest. Er war mit seiner Begleiterin in Streit geraten. Seine Aggression habe der Mann dann an dem fremden Pkw ausgelassen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 500 Euro.

Vermutlich durch einen Faustschlag ist am späten Donnerstag 30.06.2022 in Otterbach ein Auto beschädigt worden. Im Brühl parkte die Fahrerin ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Als sie vom Einkaufen zurückkam, stellte die Frau am Heck ihres Autos eine Delle fest. Einen Unfallschaden schließt die Polizei aktuell aus.

In Hochspeyer werden zwei junge Männer verdächtigt, in der Nacht zum Freitag an einem parkenden Auto einen Außenspiegel beschädigt zu haben. Eine Zeugin bemerkte die beiden kurz nach der Tat in der Höhenstraße. Als sie die mutmaßlichen Täter in der Nähe der Grundschule ansprechen wollte, waren die jungen Männer in Begleitung von 2 Frauen. Zur Aussprache kam es nicht, die Gruppe suchte das Weite.

Die Polizei leitete in allen Fällen Ermittlungsverfahren ein. Teilweise konnten Spuren gesichert werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat die brennende Hecke gelöscht?

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Helfer hat in der Nacht zum Donnerstag im Asternweg möglicherweise ein größeres Feuer verhindert. Ein Anwohner stellte am Nachmittag eine abgebrannte Grünfläche und eine teilweise verkohlte Hecke fest. Der etwa 4 Meter hohe Busch am Rande des Fußballfelds eines Kinderspielplatzes war teilweise abgebrannt. Das Feuer war bereits gelöscht.

Ein Zaun scheint durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass in der Nacht das Feuer von einem unbekannten Zeugen entdeckt und gelöscht wurde.

Wer der unbekannte Helfer ist, ist bislang nicht geklärt. Der Helfer wird gebeten, sich mit den Beamten des Altstadtreviers in Verbindung zu setzen. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369 2150 entgegen. |erf

Technik-Problem verhindert Betrug

Kaiserslautern (ots) – Einem technischen Problem ist es zu verdanken, dass ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag nicht zum Opfer eines Betrugs wurde. Der 25-Jährige meldete sich am Nachmittag bei der Polizei, weil er einen Anruf einer unbekannten Handynummer erhalten hatte, bei dem sich Mann am anderen Ende als Polizist ausgab.

Demnach gab der Englisch sprechende Anrufer an, von der “Federal Police Berlin” zu sein, und informierte den Mann darüber, dass die Nummer seines Passes bei Drogengeschäften in Mexiko und Kolumbien missbräuchlich eingesetzt wurde. Er werde deshalb in wenigen Minuten einen Anruf des “Law & Justice Department” erhalten.

Tatsächlich ging kurz darauf ein Anruf mit einer Berliner Vorwahl ein, und eine Frau erklärte dem 25-Jährigen, dass seine Passnummer für mehrere Wochen gesperrt werde. Er müsse nun Geld auf ein Konto transferieren. Die Anruferin bot an, bei der Einrichtung des Kontos behilflich zu sein.

Als der 25-Jährige gerade dabei war, den Anweisungen zu folgen, wurde das Gespräch plötzlich unterbrochen, danach meldete sich niemand mehr. Erst dann kam dem jungen Mann der Gedanke, dass es sich um einen Betrugsversuch gehandelt haben könnte. Deshalb schaltete er die “echte” Polizei ein. |cri

Kriminelle (Ent-)Täuschung

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen eine kriminelle (Ent-)Täuschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet dieser Tage erlebt. Wie die 55-Jährige am Donnerstag 30.06.2022 bei der Polizei anzeigte, wird sie von einem Online-Bekannten erpresst.

Der Unbekannte hatte die Frau Mitte Mai unaufgefordert über ein soziales Netzwerk angeschrieben. Daraus entstand ein Online-Chat, der in der Folge täglich entweder über Handy-Messenger, Social Media oder ähnliche Plattformen fortgeführt wurde.

Der Mann gab an, verwitwet zu sein und sich beruflich in Afrika aufzuhalten. Schon in den ersten Wochen berichtete er von “finanziellen Problemen”, da er teure Medikamente für seinen Sohn kaufen müsse. Auf erste kleinere Geldforderungen ging die 55-Jährige aber nicht ein.

Mit der Zeit sei der Kontakt immer vertrauter geworden, so dass es im Juni zum Austausch von Nacktbildern und -videos kam. Daraufhin zeigte der neue “Bekannte” dann plötzlich sein wahres Gesicht: Er forderte von der Frau mehrere tausend Euro – andernfalls würde er die Bilder an Freunde und Familie der 55-Jährigen schicken und das Video im Internet hochladen.

Zum Glück ging die Frau auch auf diese Erpressung nicht ein, stattdessen verständigte sie die Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. |cri

Mofaroller gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Mannheimer Straße einen Mofaroller gestohlen. Vermutlich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen knackten die Täter das Lenkradschloss des Kleinkraftrads. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug und bittet um Hinweise.

Wer hat den Mofaroller gesehen? Das Fahrzeug der Marke Jinan Qingqi ist schwarz und die vordere Radabdeckung ist teilweise abgebrochen. Auffällig ist ein Aufkleber am Lenkrad. Er zeigt die italienische Flagge (Grün, Weiß, Rot).

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Den Spieß einfach umgedreht

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen betrügerischen Anruf hat eine Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg diese Woche erhalten. Statt sich von dem “Schockanruf” einschüchtern zu lassen, drehte die 58-Jährige allerdings den Spieß einfach um.

Wie die Frau bei der Polizei zu Protokoll gab, war der dubiose Anruf am Dienstag kurz vor 15 Uhr bei ihr eingegangen. Eine unbekannte Frau gab sich als ihre Tochter aus und behauptete, einen schweren Unfall verursacht zu haben, bei dem ein Mensch gestorben sei. Nun benötige sie Geld.

Die 58-Jährige hatte jedoch längst erkannt, dass sie es mit einer Betrügerin zu tun hat. Deshalb ließ sie sich von der Nachricht nicht weiter beeindrucken, sondern erlaubte sich einen Scherz: Sie fragte die Anruferin “Karin, bist du’s?” Und als die Unbekannte dies bejahte, konterte die 58-Jährige, dass sie gar keine Tochter mit Namen Karin hat, anschließend legte sie einfach auf. |cri

Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Weilerbach (ots) – Am Mittwochabend 29.06.2022 kam es zu einer Schlägerei in Weilerbach, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Von Redwitzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Mann und einer Gruppe Jugendlicher. Laut Aussagen der Jugendlichen sei der 53-Jährige Beleidigungen auf einen aus der Gruppe losgegangen.

Ein 15-Jähriger ist dann dazwischen gegangen und der 53-Jährige schlug ihm ins Gesicht. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die Deutschherrnstraße. Dort schlugen sich der 53-Jährige und der 15-Jährige erneut. Ein 63-Jähriger und ein 17-Jähriger mischten sich ebenfalls mit ein.

Es kam zu einer wechselseitigen Schlägerei zwischen den 4 Personen. Alle Beteiligten zogen sich Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Autos durchwühlt

Weilerbach (ots) – In Weilerbach haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 30.06.2022, drei Fahrzeuge durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem ein Navigationsgerät, 17 Euro Bargeld, 2 Fahrzeugscheine, ein Rucksack mit Büchern und ein Steckdosenadapter für E-Autos.

Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich in der Straße “Zum Geißrech”. In einem Fall betätigte der Täter gegen 4:10 Uhr die Hupe des Pkw. Dies weckte Anwohner auf. Als sie nachschauten, war der Täter geflüchtet.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen. Die Polizei appelliert: Verschließen sie immer ihr Fahrzeug.

Lassen Sie keine Taschen, Geld oder Wertsachen im Auto zurück. |elz