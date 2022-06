Wir haben die besten Krypto-Umtauscher in 2022 recherchiert und ausgewählt, darunter Coinbase (am besten für Anfänger); Binance (am besten für niedrige Gebühren); Changelly (am besten für Nutzer und Partner)

Führende 3 Krypto-Plattformen, denen man vertrauen kann

Krypto-Börsen sind Orte, an denen Händler Kryptowährung kaufen, verkaufen und verschiedene Kryptowährungen tauschen können. Sie sind erforderlich, damit der Tausch von Kryptowährungen in dem Maße erfolgen kann, wie es heutzutage praktiziert wird. Manche Exchanges offerieren die günstigsten Tarife oder die schnellste Abwicklung, während andere besondere Finanzierungsprodukte herstellen. Lesen Sie in diesem Überblick über Kryptowährungen weiter, um mehr über die besten Kryptowährungsbörsen zu erfahren, wie sie funktionieren und welche Sie wählen sollten.

Changelly

Changelly ist ein Austauschdienst für Kryptowährungen, der automatisch funktioniert und in Kryptowährungsbörsen implementiert ist. Der Changelly-Service macht den Prozess von Kryptowährung Tauschen sehr einfach. Es findet automatisch die besten Wechselkurse an den Börsen und führt die Transaktionen schnell genug durch. Diese Funktion rechtfertigt die 0,5 % Provision voll und ganz. Das ist selbstverständlich sehr günstig für Benutzer, die z.B. Bitcoin gegen ETH umtauschen wollen. Der Nutzer muss nicht erst in Börsen nach dem besten Angebot suchen und Zeit mit der Registrierung verbringen. Changelly wird alles automatisch erledigen.

Die Plattform funktioniert in allen Ländern der Welt. Das System akzeptiert Bankkarten aus allen Ländern und rechnet die Landeswährung automatisch in Dollar oder Euro um. Die Schnittstelle ist in 11 Sprachen verfügbar. Die Nutzung des Dienstes ist so einfach, dass sie auch von Anfängern leicht verstanden werden kann. https://changelly.com/de dient als Tauschbörse für digitale Währungen, als Widget für Nutzer mit eigener Website und auch als API für Handelsplattformen. Der Umtauscher hat ein gutes Angebot für Partner und versorgt sie mit Softwarelösungen und Werbematerialien.

Vorteile

● große Anzahl von Kryptowährungen und Token zum Tauschen;

● Möglichkeit, Kryptowährungen gegen Fiatgeld zu kaufen;

● zweistufige Authentifizierung;

● schnelle Bestätigung von Transaktionen.

Nachteile

● keine Möglichkeit, Geld auf Bankkonto abzuheben;

● kompliziertes Verfahren zum Münzkauf für Fiat.

Coinbase

Wir haben uns für Coinbase als beste Kryptowährungsbörse für Anfänger entschieden, weil sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, umfangreiche Tutorials zu allen Themen von Blockchain bis Volatilität und robuste Sicherheitsfunktionen bietet. Wenn Sie mit Kryptowährungen vertraut sind, haben Sie wahrscheinlich schon von Coinbase gehört. Die Börse ist eine der größten und bekanntesten in den USA, und ihr Börsendebüt im vergangenen Jahr wurde von vielen als Legitimierung des Kryptowährungsmarktes angesehen.

Die Coinbase-Plattform leistet gute Arbeit bei der Senkung der Hürde für Investitionen in Kryptowährungen, indem sie einen einfachen Registrierungsprozess anbietet, der es den Nutzern erleichtert, zu handeln. Coinbase bietet auch ein umfangreiches und zugängliches Schulungsmaterial an. Die Nutzer werden ermutigt, diese Ressourcen über das Coinbase Earn-Programm zu nutzen, das den Handel mit bestimmten Kryptowährungen lehrt und Nutzer mit kostenlosen Kryptowährungen belohnt. Coinbase verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen:

● zwei-Faktor-Authentifizierung auf allen Versionen der Plattform

● Speicherung 98 % der Kryptowährungen der Kunden offline

● Versicherungspolice zum Schutz von Depotkonten bis zu einer Höhe von 250.000 $, vorbehaltlich der FDIC-Deckungsgrenzen pro Einleger.

Vorteile

● äußerst erschwingliche Handels- und Konvertierungsgebühren;

● fortschrittliche Handelsdiagramme und Datengrafiken;

● schnelle Handelsausführung.

Nachteile

● begrenzte Vielfalt von Münzen im Vergleich zur internationalen Version.

Binance

Binance ist Germany größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, und ihr inländisches Pendant. Binance bietet viele Vorteile für ihre Muttergesellschaft. Einer der attraktivsten Vorteile ist die wettbewerbsfähige Höchstprovision von 0,1 %. Diese Provision beginnt auf einem niedrigen Niveau und wird mit zunehmendem Handelsvolumen immer niedriger.

Binance bietet auch Rabatte für die Verwendung der unternehmenseigenen Kryptowährung (BNB) zum Kauf und Verkauf anderer Münzen. Für diejenigen, die Kryptowährungen direkt kaufen möchten, können viele Kryptowährungen an der Börse für US-Dollar gekauft werden, was die Umrechnungsgebühren spart. Diese Vielfalt an Rabatten und Kaufoptionen kommt fortgeschrittenen Nutzern zugute, die auch von einem umfassenden Marktüberwachungs-Panel, Margin-Handel und verschiedenen Ordertypen, einschließlich Limit-Orders, Market-Orders und Stop-Limit-Orders, profitieren können.

Vorteile

● intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und einfacher Kaufprozess;

● breites Sortiment an Lehrmaterial;

● große Auswahl an Kryptowährungen.

Nachteile

● höhere Gebühren;

● komplexe Gebührenstruktur.

Schlussfolgerung

Es gibt nicht den einen besten Marktplatz für jeden Nutzer. Die Wahl der richtigen Plattform hängt immer von Ihnen ab. Wir haben uns die drei besten Krypto-Umtauscher angesehen und sie nach Kosten, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bewertet.

Weitere Faktoren, die wir berücksichtigt haben, waren die Wahl der Kryptowährung, die Zahlungsoptionen und das Handelsvolumen. Alle drei besten Kryptowährungsbörsen verfügen über robuste Sicherheitstools, niedrige Gebühren, mehrere Zahlungsoptionen und eine zugängliche Plattform. Sie haben einen guten Ruf bei den Nutzern und arbeiten aktiv an der Verbesserung ihrer Dienste.