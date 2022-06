Frankfurt-Gallus: Einbrecher kehrt zurück – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Die zurückgelassene Jacke eines 20-jährigen Einbrechers

führte in der Nacht zu Mittwoch (29. Juni 2022) zu dessen Festnahme.

Zuvor verschaffte sich dieser um kurz nach Mitternacht in der Hufnagelstraße

Zugang zu einer Erdgeschosswohnung, in welche er durch ein geöffnetes Fenster

gelangte. In Anwesenheit eines schlafenden Mieters durchwühlte der 20-Jährige

auf der Suche nach Wertsachen die Wohnräume. Dabei erbeutete er ein

Mobiltelefon, Zigaretten, eine Versicherungskarte und einen Reisepass. Noch

während der Tatausführung erschien ein weiterer Mieter der betreffenden Wohnung

und bemerkte den Eindringling. Dieser ergriff über ein Fenster die Flucht in den

Hinterhof und geriet dann außer Sichtweite. Jedoch kehrte der Dieb später

zurück, da er offensichtlich seine Jacke am Einstiegsfenster vergessen hatte.

Der Wohnungsmieter erkannte ihn wieder und sprach ihn an. Gemeinsam mit weiteren

Zeugen gelang es, den jungen Mann, welcher nun wieder die Beine in die Hand

nahm, nach einer kurzen Nacheile zu stellen.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm den 20-Jährigen, der über keinen festen

Wohnsitz verfügt, fest. Ein Teil des Diebesgutes hatte er noch einstecken. Er

kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch,

den 29. Juni 2022, gegen 04.10 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in der Straße Am

Eichbaum. Vermutlich vom Wohnzimmer ausgehend, verbreiteten sich die Flammen

über die gesamte Wohnung. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der 22-jährige

Mieter der Wohnung musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein

Krankenhaus verbracht werden. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden

nicht verletzt.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Exhibitionist in Bäckerei

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 28. Juni 2022, gegen 12.40 Uhr, betrat

ein bislang unbekannt gebliebener Mann eine Bäckerei im Ben-Gurion-Ring. Der

dort beschäftigten Angestellten gegenüber zeigte er sich in schamverletzender

Weise und verließ danach wieder das Geschäft. Die Geschädigte verständigte

daraufhin die Polizei. Eine durchgeführte Fahndung nach dem Täter verlief

erfolglos.

Der Exhibitionist wird beschrieben als 16-19 Jahre alt und 170-180 cm groß.

Südasiatisches Erscheinungsbild, normale Statur, schwarze, kurze Haare und

Oberlippenbart. Insgesamt dunkel gekleidet, führte einen dunklen Rucksack mit

sich, trug eine Brille.

Frankfurt-Eschersheim: Schussgeräusche – 22-Jähriger verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (28. Juni 2022) kam es in Eschersheim zu

einem Vorfall, bei dem ein 22-Jähriger durch den Einsatz einer Schusswaffe

verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger flüchtete vom Tatort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 22-Jähriger gegen 20.00 Uhr in der

Haeberlinstraße auf, als mutmaßlich ein unbekannter Mann eine Schusswaffe gegen

diesen einsetzte. Zeugen hörten zu diesem Zeitpunkt mehrere Schüsse und sahen

einen Mann, der zu Fuß in Richtung Am Ginnheimer Hang flüchtete. Umgehend

begaben sich Kräfte der Polizei zu der gemeldeten Örtlichkeit. Vor Ort trafen

sie auf einen 22-Jährigen, der Verletzungen an den Händen aufwies. Nach

medizinischer Behandlung durch die verständigten Rettungskräfte kam der

Verletzte in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem geflüchteten Mann verlief

ohne Erfolg.

Personenbeschreibung: Männlich, circa 180 cm, circa 30 bis 40 Jahre alt, dunkler

Teint, schwarze Haare; bekleidet mit grünem Polo-Shirt und hellblauer Jeans.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang

Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder dem unbekannten Mann machen können, sich

unter der Rufnummer 069-755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Die Ermittlungen in der Sache, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern

an.

Automatenaufbruch am Bahnhof Darmstadt-Wixhausen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Darmstadt (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen

noch unbekannte Täter, die am Bahnhof Darmstadt-Wixhausen einen

Süßwarenautomaten aufgebrochen und die Geldkassette entwendet haben. Eine

Streife der Hessischen Landespolizei hatten den aufgebrochenen Automaten

festgestellt und die Bundespolizei informiert. Kriminaltechniker der

Bundespolizei konnten am Tatort Spuren sichern und feststellen, dass die Täter

die Automatentür mit brachialer Gewalt aufgehebelt hatten, und sich so Zugriff

auf die Geldkassette verschafften. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch

nicht beziffert werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Schaden am

Automaten bei weitem höher ist, als die Summe des erbeuteten Bargeldes.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben,

die in Verbindung mit dem Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Weltkriegsbombe in der Carl-Benz-Straße erfolgreich entschärft, Evakuierung vollständig aufgehoben

Frankfurt am Main (ots)

Die bei Bauarbeiten gefundene 50 kg-Weltkriegsbombe konnte ohne Zwischenfälle entschärft werden und die von der Evakuierung betroffenen Anwohner noch vor ein Uhr nachts den Weg nach Hause antreten.

In erster Bewertung des Kampfmittelräumdienstes musste eine unverzügliche Evakuierung des Bereiches erfolgen, um die Entschärfung der Bombe amerikanischer Bauart schnellstmöglich durchzuführen. Die betroffenen Frankfurterinnen und Frankfurter kamen der Aufforderung zur Evakuierung wieder einmal sehr verantwortungsvoll nach. Aufgrund von Bauart und Zustand der Bombe mussten die Sicherheitsbehörden schnell reagieren.

Eine Betreuungsstelle wurde in einem Schnellrestaurant auf der Hanauer Landstraße eingerichtet. Dort konnten sich Betroffene aufhalten und wurden verpflegt.

In Federführung des Frankfurter Ordnungsamtes wurden alle erforderlichen Maßnahmen, unter Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes vom Regierungspräsidium Darmstadt, der Feuerwehr Frankfurt mit haupt- und ehrenamtlichen Kräften, sowie der Stadt- und Landespolizei, vollzogen.