Vandalismus

Steinfeld-Kapsweyer (ots) – In der Nacht auf Sonntag 26.06.22, kam es in den Ortsbereichen Steinfeld und Kapsweyer durch Farbschmierereien zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden, Schildern und Fahrzeugen.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Klingenmünster (ots) – In der Zeit vom Freitag/Samstag 25./26.06.2022, zwischen 18:00 und 13:30 Uhr, wurde in der Steinstraße im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß geparkter grauer Pkw Hyundai mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Hierbei entstand ein in Höhe von 600 Euro.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Spiegel beschädigt und weitergefahren

Dierbach/K15 (ots) – Am Sonntag 26.06.2022 gegen 18:30 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 15 zwischen Dierbach und Vollmersweiler zur Spiegelberührung zwischen einem Pkw VW Golf und einem silberner Kleinwagen. Hierbei entstand ein in Höhe von 300 Euro.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.