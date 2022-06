Unter Opiateinfluss PKW gefahren

Speyer (ots) – Am Sonntag 26.06.2022 um 21 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen PKW-Fahrer in der Kämmererstraße und stellten bei ihm mehrere Anzeichen für eine akute Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der 23-Jährige willigte in die Durchführung eines Urintests ein.

Der Test reagierte positiv auf Opiate, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel vorübergehend sicher. Den 23-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Verkehrskontrollen in der Geibstraße

Speyer (ots) – Am Sonntag 26.06.2022 zwischen 10-11:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte 13 Fahrzeuge im Rahmen einer Standkontrolle in der Geibstraße.

Im Ergebnis stellten die Beamten 2 Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt, ein Fahrzeug mit Beleuchtungsmängeln sowie 3 Verstöße gegen die Mitführpflicht von Dokumenten, Warndreieck oder Warnweste fest.