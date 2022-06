Randalierer hält die Polizei auf Trab

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Ein 31-jähriger Mann sorgte am frühen Samstag 25.06.2022 für mehrere Polizeieinsätze im Bleichenviertel. Gegen 04:11 Uhr fiel der bereits hinreichend polizeiliche bekannte Mann in der Zanggasse auf, als er einen 25-jährigen Passanten mit dem Tode bedrohte.

Nachdem eine Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers vor Ort eine Anzeige aufgenommen hatte, wurde dem 31-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen, dem er im Beisein der Streife auch nachkam.

Etwa 30 Minuten später tauchte der 31-Jährige abermals in der Zanggasse auf und versuchte sich Zutritt zu einer Bar zu verschaffen, in welcher er bereits seit 3 Jahren Hausverbot hat. Zudem warf er mehrere Gläser auf die Straße und pöbelte herum.

Als erneut eine Funkstreife des Altstadtreviers vor Ort eintraf, pöbelte der Mann weiter herum, beruhigte sich nicht und kam dem Platzverweis nicht nach. Als er infolge dessen in Gewahrsam genommen werden sollte, sperrte sich der Randalierer beim Einsteigen in den Funkstreifenwagen, weshalb von den Polizeikräften der Einsatz des Tasers angedroht, aber letztlich nicht eingesetzt werden musste.

Einbrüche in Bürogebäude

Mainz-Mombach (ots) – Bereits vergangene Woche kam es zu mehreren Einbrüchen in Bürogebäude auf dem Gelände der ehemaligen Waggonfabrik im Stadtteil Mombach. Bislang unbekannte Täter verschafften sich, wahrscheinlich von Donnerstag auf Freitag 24.06.2022 Zutritt zu mehreren Gebäuden auf dem Areal.

In den Gebäuden wurde von den Tätern in einzelne Büroräume verschiedener Firmen eingebrochen. In den meisten Fällen wurden Türen aufgehebelt, Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Zum Diebesgut können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Von der Mainzer Polizei wurden an den 5 Tatorten Maßnahmen der Spurensicherung durchgeführt, die sich derzeit noch in der Auswertung befinden. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf Parkplatz mit leicht verletzter Person

Mainz-Finthen (ots) – Am Sonntag 26.06.2022 gegen 08:19 Uhr geriet ein 83-jähriger Fahrer von einem Parkplatz in eine Böschung und wurde dabei leicht verletzt.

Der Senior wurde durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gonsenheimer Straße in Mainz-Finthen mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit entlang fuhr. Ohne äußere Einwirkung stieß der Fahrer dabei gegen einen auf dem Parkplatz befindlichen Werbemast und fuhr in der Folge durch eine angrenzende Böschung auf die ca. 1,4 Meter tiefer gelegene Straße. Sein PKW kippte auf die Beifahrerseite und kam darauf zum Liegen.

Der Fahrzeugführer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr aus seinem PKW befreit und anschließend durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt werden. Mit leichten Verletzungen wurde der 83-Jährige in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

In einer ersten Befragung gab der Unfallverursacher gegenüber der Polizei an, blutverdünnende Medikamente einzunehmen. Eine Blutentnahme zwecks Medikamentenbestimmung wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Mombach (ots) – Am Samstag 25.06.2022 gegen 05:50 Uhr verlor ein 22-jähriger Fahrer aus Mainz die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein Brückengeländer. Der Fahrer befuhr aus Richtung Gewerbegebiet Mainz-Mombach die Auenstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße.

Hier wollte der junge Mann scheinbar nach links in die Mühlenstraße abbiegen, fuhr jedoch weiter geradeaus ohne dabei zu bremsen und stieß gegen ein Brückengeländer. Der PKW wurde dabei derart beschädigt, dass er im Anschluss nicht mehr fahrbereit war.

Die Polizeibeamten führten bei dem Fahrer eine Atemalkoholkontrolle durch, die das Fahrverhalten des jungen Mannes begründen könnte: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Darauf folgte die Entnahme einer Blutprobe in der Universitätsklinik, die Sicherstellung seines Führerscheins und Fahrzeugschlüssels und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c StGB.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl von Katalysator

Mainz-Neustadt (ots) – Von Sonntag 12.06.2022 um 16:00 Uhr bis Freitag 24.06.2022 gegen 08:00 Uhr kam es in der Mainzer Neustadt zum Diebstahl eines Katalysators. Der PKW, ein grauer Opel Astra, war im genannten Zeitraum im Bereich des Kaiser-Wilhelm-Rings geparkt.

Der Diebstahl wurde am 24.06.2022 durch die Eigentümerin bemerkt und der Polizei gemeldet. Dabei erinnerte sich die 29-jährige Geschädigte an einen Vorfall vom 07.06.2022, wo sich ein unbekannter Mann verdächtig lange an ihrem PKW aufhielt und diesen betrachtete.

Der Mann wurde wie folgt beschreiben:

ca. 30-35 Jahre alt, trug eine Brille/Sonnenbrille. Basecap auf dem Kopf.

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im oben genannten Bereich gemacht und/oder verfügt möglicherweise über Videoaufzeichnungen, welche Rückschlüsse auf den bislang unbekannten Täter geben könnten?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizei verhindert Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Mainz-Drais (ots) – Während einer Streifenfahrt wurde durch die Polizisten der PI Mainz 3 in der Curt-Götz-Straße in Mainz-Drais ein parkender PKW mit zwei männlichen Personen festgestellt und kontrolliert.

Während der Kontrolle der 22- und 35-jährigen Männer aus Mainz fiel auf, dass beide unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. In der Folge wurde den Männern das Führen eines Kraftfahrzeugs untersagt.

Mainz-Bingen

Radfahrer verletzt – Verursacher geflüchtet

Bingen-Saarlandstraße (ots) – 25.06.2022, 14.45 Uhr, Saarlandstraße – Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg in Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim, aus Richtung Bingen-Stadt kommend. Zirka 100 Meter hinter der Drususbrücke wurde er von einem anderen Radfahrer überholt. Beim Überholvorgang kam es zu einer Berührung der Räder.

Der 31 jährige stürzte und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Den Verursacher konnte der Geschädigte nicht beschreiben. Dieser hatte kurz angehalten, dann aber seine Fahrt fortgesetzt. Es handelte sich um einen männlichen Radfahrer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen, 06721/905-0, zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Ingelheim-Heidesheim (ots) – Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Budenheimer Weg im Stadtteil Heidesheim kam es vermutlich im Zeitraum von Samstagnachmittag 25.06. bis Sonntagmorgen 26.06.2022. Während die Bewohner im Urlaub verweilten, verschafften sich die bislang unbekannten Einbrecher Zutritt zum Grundstück und machten sich an verschiedenen Türen und Fenstern zu schaffen.

Nachdem sie das Haus betreten hatten, durchwühlten die Täter sämtliche Räume und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck in derzeit noch nicht genau bezifferbarer Höhe.

Von Kräften des Kriminaldauerdienstes wurde am Tatort eine Spurensuche und Spurensicherung durchgeführt, bei der unter anderem mögliche DNA-Spuren gesichert werden konnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsversuch Gartenhäuschen

Gensingen-Alzeyer Straße (ots) – 24.06.2022, 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr – Bisher unbekannter Täter versuchte in ein Gartenhäuschen in einem Gemeinschaftsgarten einzubrechen. Er versuchte die Tür aufzuhebeln. Dabei ging die Scheibe zu Bruch. Aus einer Geldkassette wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Unfallflucht

St. Johann/Landesstraße 413 (ots) – 26.06.2022, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr – Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW Opel Astra mit BIN-Kennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.