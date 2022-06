Frankfurt-Fechenheim: Starke Rauchentwicklung in Wohnung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 26. Juni 2022, gegen 08.15 Uhr, wurde

der Polizei durch einen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Birsteiner

Straße gemeldet, dass sowohl Brandgeruch als auch der Brandmelder aus einer

Nachbarwohnung zu vernehmen sei.

Auf das Klingeln und auf das lautstarke Klopfen der sofort nach dort entsandten

Beamten wurde nicht reagiert. Aus der Wohnung konnte der Brandmelder und

entsprechender Geruch festgestellt werden. Während einer der Beamten nun

weiterhin versuchte, an der Wohnungstür auf sich aufmerksam zu machen, betrat

sein Kollege den Balkon der Wohnung. Dort konnte er den Rollladen teilweise nach

oben schieben und auf dem Fußboden eine reglose Person wahrnehmen. Da durch den

sich immer weiter ausbreitenden Rauch von einer unmittelbaren Lebensbedrohung

dieser Person ausgegangen werden musste, traten die Beamten die Wohnungstür ein,

um den 47-jährigen Mieter aus der Wohnung zu hohlen. Durch die starke

Rauchentwicklung war jedoch für den Beamten eine Bergung ohne erhebliche

Eigengefährung nicht möglich. Dies gelang dann den kurz darauf eintreffenden

Kräften der Feuerwehr, die mit entsprechender Ausrüstung die Wohnung betreten

konnten. Der 47-Jährige lehnte nach einer ersten, vor Ort durchgeführten

Untersuchung, weitere medizinische Maßnahmen ab und konnte, nach der durch die

Feuerwehr durchgeführten Entlüftung der Wohnung, vor Ort verbleiben.

Wie sich herausgestellt hatte, war die Ursache des Rauches angebranntes Essen

auf dem Herd.

Der Polizeibeamte, der den 47-Jährigen aus der Wohnung bringen wollte, atmete

dabei Rauchgas ein und klagte später über Schwindel und Übelkeit. Er konnte

seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Weiterer Sachschaden in der Wohnung

entstand nicht.

Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 25. Juni 2022, gegen 01.25 Uhr, war der

52-jährige Fahrer eines BMW der 8er Reihe auf der BAB 661 in Richtung Oberursel

unterwegs.

An der Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei prallte er mit seinem Fahrzeug aus

noch ungeklärter Ursache mittig gegen den Fahrbahnteiler, welcher den

Fahrstreifen zur Ausfahrt von der Hauptfahrbahn trennt. Der Aufpralldämpfer

sowie der BMW wurden durch die Wucht des Aufpralles zerstört. Der Fahrer des

Wagens wurde durch den Unfall leicht verletzt, er wurde anschließend mittels

eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem 52-Jährigen wurde

eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 100.000 EUR), an dem

Aufpralldämpfer Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Frankfurt-Bornheim: Widerstand und Körperverletzung nach Diebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 25. Juni 2022, gegen 21.30 Uhr, wurde

die Polizei zu einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße gerufen.

Zu dem genannten Zeitpunkt hielt sich dort ein 30-jähriger Mann mit freiem

Oberkörper auf, welcher sich einen Kaffee am Automaten abfüllte und sich dazu

eine Topfentasche mitgenommen hatte. Von dem Sicherheitsmitarbeiter des Marktes

wurde der 30-Jährige aufgefordert, sich sein T-Shirt anzuziehen oder aber die

Räumlichkeiten zu verlassen. Daraufhin begab sich der 30-Jährige durch den

Kassenbereich, ohne die mitgeführte Ware im Wert von 2,99 EUR zu bezahlen.

Erneut sprach ihn daraufhin der Sicherheitsmitarbeiter an, was zu einem

Handgemenge führte, in dessen Verlauf der Täter den Mitarbeiter schlug.

Auch den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der 30-Jährige aggressiv und

unkooperativ. Bei seiner Festnahme schlug er zudem noch einer Beamtin den

Ellenbogen ins Gesicht. Die Kollegin musste vorzeitig ihren Dienst beenden. Auf

dem Transport zum Revier versuchte der Beschuldigte noch einen Kopfstoß zu

platzieren und bespuckte die Beamten. Nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen und einem Atemalkoholtest wurde der 30-Jährige wieder entlassen.

Der Tatverdächtige wird sich wegen Diebstahls, Körperverletzung, tätlichen

Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Frankfurt-Bornheim: Festnahmen auf Baustelle

Frankfurt (ots) – (fue) Zeugen verständigten am Sonntag, den 26. Juni 2022,

gegen 03.00 Uhr, die Polizei über Notruf, dass sich fünf maskierte Männer auf

einer Baustelle in der Berger Straße aufhalten würden.

Sofort wurden mehrere Funkstreifen und das Überfallkommando zu der Baustelle

entsandt. Die Beamten konnten der Spur der Unbekannten folgen, da auf dem

Gelände mehrere Bauelemente und Zäune heruntergedrückt waren. So konnte zuerst

eine Person hinter einer Mülltonne entdeckt und festgenommen werden. Der Weg

führte die Beamten dann noch zu einem unverschlossenen Kellerverschlag. Beim

Öffnen der Tür konnten zwei Personen entdeckt werden, die durch den Hundeführer

angesprochen wurden. Trotz mehrmaliger Ansprache verließen beide den Keller

nicht, woraufhin dieser mit dem Diensthund betreten wurde. Dabei wurde eine

Person gebissen. Später wurde ein Rettungswagen verständigt und dort

Quetschungen und Hautabschürfungen festgestellt und behandelt. Danach verließen

auch die zuvor erkannte zweite Person und ein weiterer Tatverdächtiger den

Kellerraum. Diese Personen ließen sich widerstandslos festnehmen. Eine fünfte

Person konnte nicht festgestellt werden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden bis zum Eintreffen der Polizei

noch keine Gegenstände von der Baustelle entwendet bzw. dazu bereitgelegt. Die

alkoholisierten Personen, vier Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren, wurden zum zuständigen Polizeirevier verbracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.