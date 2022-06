Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Gegen 16.21 Uhr ereignete sich auf der L3161 zwischen Udenhausen und Wernges ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein Pkw (Van) kam nach ersten Mitteilungen in einer Senke im Bereich einer Kurve von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden mehrere der vier Insassen verletzt. Die L3161 wurde voll gesperrt. Es sind zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

BEBRA. Am Samstag gegen 03.50 Uhr, befuhr ein 23jähriger Mann aus Bebra mit seinem PKW die Kreisstraße 53 aus Richtung Gilfershausen kommend in Richtung Bebra. Dabei kam er auf halber Strecke nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug einmal. Durch Passanten wurde die Polizei verständigt, welche bei dem Fahrer einen deutlich erkennbaren Alkoholkonsum feststellte. Der Bebraer wurde verletzt mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unfallflucht nach Schaden am Verteilerkasten

WILDECK-OBERSUHL. Durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug wurden an der Ecke Zum Güterbahnhof und Rohbergstraße zwei nebeneinander stehende Glasfaserverteilerkästen eingedrückt. Im Anschluss entfernte sich das Kraftfahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wurde erst kürzlich gemeldet, vermutlich aber schon am 09.06. gegen 22 Uhr verursacht. An den beiden Verteilerkästen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Polizeistation Rotenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06623/937-0.

Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen auf der B 62 Alsfeld OT Angenrod Richtung Kirtorf

Am 25.06.2022 um 18.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der unfallverursachende Pkw mit 4 Personen besetzt die B62 aus Richtung Alsfeld OT Angenrod kommend in Fahrtrichtung Kirtorf und wollte an der Einmündung zum dortigen Sportplatz nach links abbiegen. Hierbei wurde der vorfahrtsberechtigte und entgegenkommende KleinLKW eines Paketzustellers übersehen. Der Paketzusteller versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem rechten Fahrzeugheck des Pkw. Durch den massiven Aufprall wurden Teile der Hinterachse vom Fahrzeug gelöst und konnten in ca. 100m Entfernung aufgefunden werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Weiterhin wurden zwei Felder der angrenzenden Leitplanke beschädigt, so dass sich der gesamte Sachschaden auf ca. 12.000 EUR beläuft. Die vier Insassen des Pkw (41-jähriger Fahrer, 33-jährige Beifahrerin, 59-jährige Mitfahrerin und 22-jähriger Mitfahrer), sowie der Fahrer des Paketdienstes (49-jähriger Fahrer) erlitten zum Teil schwerste Verletzungen. Zur Bergung der Verletzten, sowie Erstversorgung und Transport in die umliegenden Krankenhäuser und Uni-Kliniken waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Alsfeld und Angenrod , sowie ein NEF und fünf RTW im Einsatz. Im Weiteren wurden zwei Hubschrauber in die Rettungsmaßnahmen eingebunden. Ein dritter Hubschrauber befand sich im Anflug, wurde jedoch abbestellt. Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Gutachter mit der unterstützenden Unfallanalyse beauftragt.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Samstagmittag zwischen 14:50 und 15:15 Uhr kam es in Hünfeld auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wellastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Hünfelder parkte mit seinem Audi A5 S-Line in einer Parkbucht auf dem Parkplatz des Baumarkts. Der Mann entfernte sich für ca. 30 Minuten von seinem Fahrzeug. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Kratzer, eine Delle und roter Farbabrieb waren zu erkennen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 1500 EUR und bittet um Zeugenhinweise bei der Polizei in Hünfeld unter 06652 / 96580.

(Berichterstattung: Polizeistation Hünfeld)

Verkehrsunfall-Flucht, Heringen

Am Freitagnachmittag befuhr um 14.45 Uhr ein bislang unbekannter Motorrollerfahrer die Heringer Straße und wollte in Höhe der Straße Am Mühlrain nach rechts in diese abbiegen. Im Abbiegevorgang geriet er zu weit nach links und stieß gegen einen stehenden Pkw eines 59 Jährigen, der auf die Heringer Straße einbiegen wollte. Der Rollerfahrer kam zu Fall und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Philippsthal

Am Freitagnachmittag um 17.35 Uhr, befuhr ein 13 Jähriger aus Heringen mit seinem Rad die Brückenstraße, hinter ihm fuhr ein 22 Jähriger Motorradfahrer aus dem Wartburgkreis. In Höhe der Parkstraße wollte der Junge nach links abbiegen und zeigte dies mit dem Arm auch an. Vermutlich übersah der Motorradfahrer das Handzeichen und setzte zum Überholen an. In der weiteren Folge fuhr er gegen den Radfahrer, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht an der Hüfte verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 250 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld-OT Sorga. Am Freitagmorgen, gegen 11.52 Uhr, kam es auf der B 62 im Bereich der Einmündung Lindenallee Höhe Zufahrt „Im Eichholz“ zu einem Auffahrunfall.

Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Wartburgkreis befuhr die Ortsdurchfahrt (B 62) in Richtung Osten. Ein 74-jähriger Mann aus Friedewald mit seinem Pkw, unmittelbar hinter der 32-Jährigen, ebenfalls in Richtung Friedewald. Infolge Unachtsamkeit übersah der Pkw-Fahrer den vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Pkw und fuhr auf diesen auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Personen wurden nicht verletzt.

: Polizei Hilders – Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährung

Am Freitagnachmittag (24.06.), gg. 13.15 Uhr, befuhr ein Sattelzug die B 458 aus Richtung Fulda in Richtung Hilders/Batten. Auf Höhe der Ortslage Brand wurde der Sattelzug in einer langgezognenen Rechtskurve von einem weißen Kleinbus Ford Tourneo mit FD-Kennzeichen überholt. Dadurch musste ein 46-jähriger Ford Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, nach Rechts auf die Bankette ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des Sattelzuges, werden gebeten, sich bei der Polizei Hilders (Tel. 06681-96120) zu melden.