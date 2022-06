Polizeieinsatz in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag 16.06.2022 gegen 20:20 Uhr, kam es in der nördlichen Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 20:20 Uhr fand in der Bruchwiesenstraße eine Schlägerei zwischen ca. 20 Personen statt. Es kam zwischen mehreren Mitgliedern zweier Familien zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Motorradfahrer schwer verletzt – Pkw-Fahrerin flüchtet

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 16.06.2022, gegen 17:14 Uhr ereignete sich auf der K3, Ludwigshafen-Oggersheim, Auffahrt zur A650 in Fahrtrichtung Mannheim ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei wurde einem 26-jährigen Motorradfahrer durch einen Pkw die Vorfahrt genommen und kam zu Sturz.

Hierbei verletzte er sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Der/die Fahrzeugführer/in flüchtete mit dem unfallbeteiligten Fahrzeug, einem silberner Mercedes, A-Klasse, älteres Modell, unerkannt von der Unfallörtlichkeit auf die A650. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel. 0621-9632222 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) Am Mittwochabend 15.06.2022, gegen 18:30 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Berliner Straße aus Richtung Wredestraße kommend in Fahrtrichtung Wörthstraße. An der Kreuzung Berliner Straße, Wörthstraße fuhr sie aus bislang nicht geklärten Gründen, gegen einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. In Folge touchierte sie einen Absperrpfosten, sowie ein Verkehrsschild auf einem Gehweg und fuhr daraufhin noch gegen das Heck eines dort abgestellten PKW. Im Anschluss stieg sie aus und flüchtete mit einem kleinen, weißen Hund fußläufig von der Unfallörtlichkeit in Richtung Bleichstraße. Der Vorfall konnte durch zwei Unfallzeugen beobachtet werden.

Das Tatfahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Zu späterem Zeitpunkt meldete sich die Unfallverursacherin telefonisch bei der hiesigen Dienststelle. Es entstanden Schäden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.