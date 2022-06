Frankelbach – In der Reihe „MUSIK IM KREIS„ des Landkreises Kaiserslautern sind Café del Mundo, „guitarize the world“ Sommernacht mit Weltmusik in der Holzwerkstatt zu Gast.

Café del Mundo sind die beiden angesagten Flamenco-Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian.

In einem mitreißenden Dialog bieten die beiden Virtuosen eine unglaubliche musikalische Vielfalt zweier Flamenco-Gitarren mit einem Repertoire, das ein fein geknüpftes Band zwischen Klassik und Jazz, Techno und World Music präsentiert.

Jan Pascal entstammt einer Musikerfamilie. Seine erste Gitarre erhält er von seinem Großvater in Spanien, den ersten Unterricht von einem Onkel. Er wächst bei seiner schlesischen Großmutter Edeltraud Bonk (Sopranistin und Kirchenmusikerin) auf, nahm Unterricht in Gesang bei John Porter und in klassischer Gitarre bei Bernhard Weber in Heidelberg und gründete 1996 sein eigenes Tonstudio. Seine Flamenco-Gitarrenkennnisse erhielt er bei Rafael Cortes und Mariano Martín.

Alexander Kilian, gilt als gitarristisches Wunderkind. Seine multikulturelle musikalische Ausbildung erhielt er bei Zaza Miminoshvili. Im Alter von 15 Jahren gewinnt er seinen ersten internationalen Wettbewerb mit dem Stück „Guajiras de Lucia“ von Paco de Lucia. Es folgen zahlreiche Meisterkurse und Konzerteinladungen nach Israel, Russland, Georgien, Spanien und Italien. 2011 wurde ihm das künstlerische Diplom im Fach Jazz-Gitarre verliehen.

2007 lernen sich beide bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop kennen. Der Funke springt sofort über. Sie komponieren seitdem die gemeinsamen Alben, „Nuevo Cuarteto“ (2008), „Café del Mundo (2012), „La Perla“ (2014) und eine live Aufnahme „In Passion“ (2015), 2015 erscheint auch „Dance of Joy“, ein Remake ihrer ersten gemeinsamen Kompositionen. 2018 dann „Beloved Europa“, ein Album, das anrührt und Haltung bezieht. Für das Abbey Road-Album „Famous Tracks“ (2019) wird Café del Mundo für den Opus Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen nominiert.

Ihre Konzertreisen führen sie nach England, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen. Einladungen wie etwa zu dem renommierten Musik-Festival Rheingau- Musikfestival, den Slask days (Polen) oder dem JazzOpen Stuttgart befördern seitdem ihre internationale Konzertkarriere.

„guitarize the world“

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis im besonderen Ambiente der Holzwerkstatt.

Samstag 02. Juli 2022 20.00 Uhr im (überdachten) Innenhof der Holzwerkstatt in Frankelbach

Eintritt : 12.- €, ermäßigt 8.- €. Für die Bewirtung sorgt dankenswert der Feuerwehr-Förderverein.