Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.06.2022, gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der B37, Fahrtrichtung Frankenstein, zwischen Ruheforst und Ortseingang Frankenstein, ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer die B37 von Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein und verlor im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Es wird davon ausgegangen, dass der Motorradfahrer allein beteiligt und selbstverschuldet verunfallte. Zum Zweck der Unfallaufnahme und der medizinischen Erstversorgung des Fahrers musste die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt werden. Es kam aus diesem Grund zu Verkehrsbehinderungen. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein ist für den Straßenverkehr wieder freigegeben.

Quirnheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Quirnheim (ots) – Am Dienstag, 14.06.22, gegen 17:46 Uhr wollte ein 44-jähriger BMW- Fahrer von der Hertlingshauser Straße kommend nach links auf die Kreisstraße 26 einbiegen. Diese wiederum befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer in Fahrtrichtung Ebertsheim. Der BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Audi- Fahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Audi- Fahrer erlitt hierdurch Schmerzen im Brustbereich und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt.

Wattenheim: Waldbrand

Wattenheim (ots) – Am Dienstag, 14.06.22, gegen 14:45 Uhr meldeten zahlreiche Verkehrsteilnehmer, welche die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim befuhren, starke Rauchentwicklung, aus dem Waldgebiet zwischen Wattenheim und Carlsberg. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland war mit 55 Einsatzkräften sowie 10 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand des ca. 200 qm großen Waldstückes war schnell unter Kontrolle, es brannte leidglich Unterholz. Bäume selbst brannten nicht. Als Brandursache kann eine Selbstentzündung nicht ausgeschlossen werden. Ein messbarer Sachschaden ist nicht entstanden. Die Sicht der Fahrzeugführer auf der BAB 6 war durch den Rauch auch nicht eingeschränkt.

Grünstadt: Fahrrad alkoholisiert und missbräuchlich benutzt

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 14.06.22, wurde bei der Polizeiinspektion Grünstadt ein „Fahrraddiebstahl“ beanzeigt. Der Anzeigenerstatter hatte sich von einem Bekannten ein Fahrrad ausgeliehen und dieses am Grünstadter Bahnhof gegen 09:00 Uhr unverschlossen abgestellt. Gegen 10:45 Uhr stellte er dann fest, dass das Fahrrad verschwunden war und erstattete die Strafanzeige. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass der Bruder des Fahrradeigentümers einen fremden Mann auf dem Fahrrad seines Bruders fahren sah. Dieser Mann stellte das Fahrrad wieder am Bahnhof Grünstadt ab und entfernte sich zu Fuß. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte er festgestellt und durch den Zeugen eindeutig als Fahrer identifiziert werden. Der Beschuldigte, ein 52- jähriger Mann aus dem Leiningerland, gab zu, sich das Fahrrad „ausgeliehen“ zu haben und damit gefahren zu sein. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Beschuldigten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Da der Mann den Beamten gegenüber angab, bereits seit dem Vortag ununterbrochen Alkohol zu trinken wurde 20 Minuten nach dem ersten ein zweiter Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,72 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde dem 52- Jährigen eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer ausgehändigt.

Mertesheim: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Mertesheim (ots) – Wie die Polizeiinspektion Grünstadt bereits in einer Erstmeldung um 17:24 Uhr mitteilte, kam es auf der L395 bei Mertesheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 78-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem VW Polo die L395 aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Grünstadt. Bei Mertesheim geriet die Frau mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Touran, welcher von einem 48-jährigen Mann gelenkt wurde. Beide Personen wurden schwer, nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 20.000 Euro. Neben der Polizei Grünstadt waren auch die Feuerwehren aus Obrigheim, Mertesheim, Ebertsheim und Leininger Land mit 6 Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften im Einsatz. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und einer gutachterlichen Vermessung von ca. 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt unter der Tel:06359-93120 in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):