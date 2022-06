Korbach: Die Polizei-News

Leicht verletztes Kind und 150.000 Euro Sachschaden

Kassel (ots) – Zum Brand eines Mehrfamilienhauses kam es am Freitag 10.06.2022 gg. 20:00 Uhr, in Korbach im Ermighäuser Weg Insgesamt befanden sich 6 Personen im Gebäude. Ein 6-jähriges Mädchen erlitt leichte Verbrennungen am Unterarm und konnte das Wohnhaus im Anschluss mit den weiteren Bewohnern, die unverletzt blieben, verlassen.

Die leichte Verletzung des Kindes konnte vor Ort ambulant behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird laut ersten Einschätzungen auf ca. 150.000 Euro beziffert.

Laut Angaben der vor Ort ermittelnden Kripo Korbach war vermutlich eine brennende Kerze in einer Dachgeschosswohnung des Anwesens die Ursache des Brandes. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die betroffene Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile. Durch die Löscharbeiten sind die weiteren Wohnungen derzeit jedoch nicht mehr nutzbar. Alle Bewohner konnten durch die Stadt Korbach in anderen Wohnungen untergebracht werden.

Neben den Beamten der Kripo Korbach und der Polizeistation Korbach war die Feuerwehr der Kernstadt Korbach eingesetzt.

Trunkenheit im Schiffsverkehr

Waldeck (ots) – Am Samstag 11.06.2022 um 13:35 Uhr wurde dem Wasserschutz-Polizeiposten Waldeck ein Elektro Motorboot gemeldet, welches zu nah an einer Badestelle und durch Angelschnüre gefahren sei. Das Elektro-Motorboot konnte durch eine Streife der Wasserschutzpolizei in der Nähe angetroffen werden.

Da der Bootsführer alkoholisiert war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Durch diesen nicht unerheblichen Wert wurde eine Blutentnahme von der Staatsanwaltschaft Kassel angeordnet. Dem Bootsführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

