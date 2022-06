Lautstarker Motorradfahrer kontrolliert

Wörth/B9 (ots) – Am Freitag 10.06.2022 konnte die Polizeistreife um 22 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim ein Motorrad mit überlauten Auspuffgeräuschen feststellen. Das Motorrad wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Auspuffanlage der Yamaha Straßenrennmaschine manipuliert war. Der sogenannte dB-Killer, ein auswechselbares Bauteil der Auspuffanlage zur Eindämmung von Schallemissionen, fehlte.

Aufgrund der Manipulation war die Betriebserlaubnis des Zweirades erloschen. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die strenge Auflage erteilt, sein Fahrzeug wieder in den genehmigten Urzustand zu bringen und einer Prüfstelle vorzuführen.

Die Manipulation am Zweirad wird den jungen Verkehrsteilnehmer eine nicht unerhebliche Geldsumme kosten.

Widerstand geleistet – Taser Einsatz

Germersheim (ots) – Schlecht begann der Sonntag für einen 39-jährigen Germersheimer, der sich schon um 12 Uhr in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei wiederfand. Zunächst kletterte der leicht alkoholisierte Mann lauthals in der Geschwister-Scholl-Straße über mehrere Balkone. Daraufhin wurde er durch Polizeibeamte nach Hause gebracht und zur Ruhe ermahnt. Der nächste Einsatz ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Etwa 15 Minuten später fiel er negativ im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Innenstadt auf. Dort sollte er aufgrund seines Verhaltens der Örtlichkeit verwiesen werden. Da er sich jedoch wehrte und unzugänglich war, musste vor der Fesselung der Taser eingesetzt werden.

Anschließend verbrachte der Mann den Tag in der Gewahrsamszelle. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Betrunken und bekifft – Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Wörth (ots) – Am Samstag 11.06.2022 konnte um 02.55 Uhr die Streife einen Radfahrer beobachten, der in Schlangenlinien im öffentlichen Verkehrsraum in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs war. Die Streife beobachtete zudem, dass der 23-jährige Mann sichtlich Mühe hatte sich auf dem Zweirad zu halten.

Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft und Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zum vermuteten Drogenkonsum gab der Verkehrsteilnehmer nach Belehrung an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde.

Einen freiwilligen Drogenvortest wollte der Radfahrer jedoch nicht machen. Vermutlich wäre ihm das Ergebnis eines Vortestes bereits bekannt. Aufgrund der Alkoholisierung und der höchst wahrscheinlichen Drogenbeeinflussung wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unternehmungslustiger Hund

Kandel (ots) – Am Schwanenweiher konnte am Samstag 11.06.2022 um 16:10 Uhr eine aufmerksame Bürgerin aus Kandel einen kleinen, braunen Hund feststellen, der offensichtlich alleine das sommerliche Wetter genoss und umher lief. Die tatkräftige Frau fing den Hund ein und verständigte hiesige Dienststelle.

Da das Tier ein Halsband mit Name und Telefonnummer der Besitzerin trug, konnte der “Freigänger” schnell zugeordnet und eine Übergabe an die besorgte und nun überglückliche Besitzerin organisiert werden.

Betrunkener Autofahrer

Wörth (ots) – Am 10.06.2022 konnte um 23.05 Uhr eine aufmerksame Streifenbesatzung einen 49-jährigen Autofahrer feststellen, der in Wörth auf der Kunzendorfer Straße mit seinem PKW unterwegs war. Der Verkehrsteilnehmer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, am PKW waren keine Mängel ersichtlich, nur in der Atemluft des Mannes war deutlicher Alkoholgeruch feststellbar.

Ein freiwilliger, angebotener Alkotest ergab vor Ort einen Wert von deutlich mehr als 3 Promille. Der Mann berichtete nach Belehrung wegen dem eingeleiteten Strafverfahren, dass er bei einem Bekannten zu Besuch gewesen und dort gefeiert worden sei. Im Verfahren wurde eine Blutprobe angeordnet und von einem Arzt entnommen, der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt.

Das Verfahren wird der Staatsanwaltschaft in Landau vorlegt, jedoch dürfte jetzt bereits klar sein, dass der Autofahrer eine längere Zeit keine Kraftfahrzeuge mehr fahren darf.

Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Germersheim/B9 (ots) – Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, muss sich ein 20 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verantworten. Dieser wollte am Freitagnacht gegen 23:00 Uhr über die Auffahrt Germersheim-Süd auf die B9 auffahren.

Da er nach ersten Erkenntnissen zu schnell im Kurvenbereich unterwegs war, geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten.

Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Zudem konnten im Fahrzeug weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Gestürzte Radfahrerin schwer verletzt

Scheibenhardt (ots) Am 11.06.2022 um 13 Uhr machte ein Ehepaar aus Frankenthal einen Radausflug in der Südpfalz. Bei sonnigem Wetter befuhren die Radfahrer die L 545 im Bereich Scheibenhardt/Bienwaldmühle in Richtung Steinfeld.

Die 55-jährige Radfahrerin kam ohne Fremdeinwirkung leicht von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde sie schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Ehrlicher Finder gibt Bargeld ab

Lustadt (ots) – Lobenswert verhielt sich am Samstagmorgen 11.06.2022 ein Lustadter Bürger, der zunächst im Amselweg in Richtung des Feldes spazieren ging. Denn dieser fand dort zwei Geldscheine, die auf dem Weg durch den Wind herumgeweht wurden.

Kurzerhand nahm er diese an sich und brachte sie zur Polizei nach Germersheim. Das Bargeld wird am Montag an das zuständige Fundbüro weitergegeben.

Verkehrsunfallflucht

Wörth (ots) – Am 11.06.2022 ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Wörth, auf dem Parkplatz des Vogelzuchtvereins. Ein geparkter, grauer Audi mit Germersheimer Zulassung wurde im hinteren Bereich links von einem noch unbekannten, vermutlich einparkenden PKW beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Streife vor Ort führte entsprechende Ermittlungen, nahm einen Verkehrsunfall auf, sicherte Spuren, befragte anwesende Personen. In dieser Angelegenheit können sachdienliche Hinweise gerne bei der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de gemeldet werden.

Gefahrenstelle auf der K 15

Vollmersweiler (ots) – Am 11.06.2022 meldete um 08:22 Uhr ein Landwirt aus Vollmersweiler eine Ölspur auf der K 15 zwischen Vollmersweiler und Dierbach. Nach Auskunft des Anrufers sei an seinem Traktor eine Hydraulikleitung geplatzt und es sei nun entsprechendes Öl auf die Fahrbahn gelaufen. Er befinde sich vor Ort um bittet nun um Hilfe.

Die Streife stellte den Umstand vor Ort fest, sicherte die Gefahrenstelle ab und es wurde zudem die Straßenmeisterei Annweiler verständigt. Die Straßenmeister erschienen vor Ort, übernahmen nun die Absicherung und verständigte einen Straßenreinigungsdienst aus Landau in eigener Zuständigkeit.

Unfall verursacht und abgehauen

Bellheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden von etwa 1.000 Euro kam es am Freitagnachmittag zwischen 15:15-16:15 Uhr. Während dieser Zeit parkte eine Verkehrsteilnehmerin in Höhe der Hauptstraße 150 in Bellheim ihr Fahrzeug in einer Parkbucht.

Dieses wies später erhebliche Beschädigungen und schwarze Lackanhaftungen im linken Heckbereich auf. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Germersheim unter der Rufnummer: 07274 9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen.