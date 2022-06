Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Lagerhalle in Flammen – Langenselbold

Am frühen Freitagabend musste die Feuerwehr zur Lagerhalle eines Discounters Am Seegraben ausrücken. Laut ersten Angaben hatte der Brand auf dem Dach seinen Ursprung und dann auf das Innere der Halle übergegriffen. Ob ein technischer Defekt der Photovoltaikanlage oder eine andere Ursache das Feuer entfacht hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Sachschaden wird auf cirka 300.000.- Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Raubüberfall auf Discountmarkt – Nidderau-Heldenbergen

Am frühen Freitagabend, kurz nach 20:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf einen Discountmarkt im Ortsteil Heldenbergen, in der Straße Am Pfarrgarten. Ein mit Messer und Pfefferspray bewaffneter männlicher Täter, erbeutete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchtete er mit einem älteren weißen Damenrad in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet zurzeit mit starken Kräften nach dem Täter und wird hierbei durch den Polizeihubschrauber unterstützt. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 178cm, dunkler Teint, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli. Bei Tatausführung trug er eine Coronamaske. Es wird nachberichtet.