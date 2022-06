Kradfahrer ohne Führerschein

Medard – 45-Jährigen erwartet Strafanzeige. In der Nacht auf Mittwoch

kontrollierte eine Streife den Mann mit seinem Zweirad auf der B 420. Während

der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen gültigen

Führerschein hatte. Er musste sein Motorrad stehen lassen und erhält eine

Anzeige. |pilek

Unfallfahrerin abgelenkt

Meisenheim – PKW-Fahrerin prallt mit Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild. Am

Dienstagabend fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Landstraße von

Meisenheim nach Breitenheim. Auf gerader Straße geriet sie laut Zeugenaussagen

über die Gegenspur nach links gegen ein Schild. Möglicherweise wurde die

Fahrerin durch zwei im Fahrzeuginnere transportierte Hühner abgelenkt. Diese

hatte sie in einem offenen Behältnis im Fußraum auf der Beifahrerseite

transportiert. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst

betreut und im Anschluss in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Das

Unfallfahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. |pilek

Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Eine Streife der Polizei hat am Dienstagabend den Fahrer

eines Elektrorollers kontrolliert. Der 40-Jährige war in der Münchstraße

unterwegs. Während der Überprüfung stellten die Beamten deutliche Anzeichen von

Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ihm

wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf den Rollerfahrer kommt nun eine Anzeige

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |elz

Kreis Kaiserslautern – Zwei Verletzte und zwei total beschädigte

Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Autounfalls am Dienstag auf der Straße L401

zwischen Mehlingen und Sembach. Eine 24-jährige Fahrerin eines Nissan Primera

war aud der L393 unterwegs und wollte auf die L401 einbiegen. Ohne auf die

Vorfahrt einer 60-jährigen Fahrerin eines Smarts zu achten, bog die Frau nach

links auf die Straße in Richtung Mehlingen ab. Im Einmündungsbereich

kollidierten die Wagen. Der Smart kam nach dem Aufprall auf der Fahrbahn zum

Stehen. Die 24-Jährige kam mit ihrem Pkw von der Straße ab, streifte einen Baum

und kam im Seitengraben zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Wagen waren nicht mehr

fahrbereit und wurden abgeschleppt. |elz

Überholmanöver führt zu Unfall

Mehlingen – Die Fahrer gleich zweier Autos haben am Dienstagnachmittag

versucht, einen Traktor zu überholen. Die Fahrzeuge waren um 13.30 Uhr auf der

Landesstraße 382 von Mehlingen-Baalborn kommend in Richtung Otterberg unterwegs.

Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Mazda hinter dem Schlepper und setzte zum

Überholen an. Dabei übersah sie den Opel eines 86-jährigen Mannes, der ebenfalls

überholen wollte und sich bereits auf der linken Fahrbahnseite neben ihrem Wagen

befand.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall

niemand. Allerdings entstand an den beiden Autos Sachschaden von etwa 3.500

Euro. Der Fahrer des Traktors hat den Unfall möglichweise nicht bemerkt. Er

setzte seine Fahrt fort. |mhm

Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern – Beliebte Treffpunkte in der Innenstadt hat die Polizei am

Dienstagabend bei einer Kontrolle ins Visier genommen. Polizeibeamte der

Polizeiinspektionen 1 und 2 waren gemeinsam im Bereich Fackelrondell und

Willy-Brandt-Platz unterwegs. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwischen 19:30

und 21 Uhr mehr als 50 Personen. Dabei konnten mehrere Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz geahndet werden. Unter anderem konnte bei einer Person

Betäubungsmittel aufgefunden werden, welche aufgrund der Menge und Verpackung

den Anfangsverdacht des Handels begründet. Er wurde mit auf die Dienststelle

genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Betäubungsmittel wurden

sichergestellt. Bei einem 18-Jährigen wurde ein Einhandmesser gefunden und

sichergestellt. Er erhält eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt.

|elz

Mit Pfosten kollidiert und weitergefahren

Kaiserslautern – Eine Unfallflucht ist der Polizei am frühen

Mittwochmorgen aus der Kästenbergstraße in Kaiserslautern-Siegelbach gemeldet

worden. Ein Zeuge teilte gegen 2:50 Uhr mit, dass der Fahrer eines schwarzen

Wagens Höhe der Hausnummer 5 mit einem dort befindlichen Stahlpfosten kollidiert

ist. Den Spuren zufolge, dürfte der Verursacher von der Fahrbahn abgekommen und

frontal gegen den Pfosten gekracht sein. Nach Angaben des Zeugen war das

Fahrzeug an der Front stark beschädigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen

älteren schwarzen Mercedes gehandelt haben. Der verantwortliche Fahrer machte

sich aus dem Staub. Zeugen, die helfen können, den Unfall aufzuklären, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

zu melden. |elz

Drift- Trike gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Das Drift-Trike, dass am Wochenende gestohlen

wurde, ist im Zusammenhang mit einer Unfallflucht schon am Freitag durch die

Polizei sichergestellt worden (wir berichteten: https://s.rlp.de/ahAWZ). Der

Diebstahl lässt sich somit auf die Zeit von Freitagabend zwischen 18 Uhr und

23:50 Uhr in der Waldstraße in Niederkirchen eingrenzen. Hinweise auf mögliche

Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150,

jederzeit entgegen.

Sachbeschädigung auf Grundschulgelände

Winnweiler (Donnersbergkreis) – Über das Pfingstwochenende haben

unbekannte Täter im Schulhof der Maria-Montessori-Grundschule in der Schulstraße

ein kleines Fußballtor beschädigt. Das fest verankerte Tor wurde mitsamt den

Pflastersteinen aus dem Boden gerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund zweihundert Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher

Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Überfall im Stadtpark

Kaiserslautern – Drei junge Männern wird vorgeworfen in der Nacht zum

Mittwoch im Stadtpark einen 29-Jährigen überfallen zu haben. Die Polizei hat die

mutmaßlichen Täter festgenommen.

Kurz vor 1 Uhr sprachen die Verdächtigen im Alter von 15, 16 und 22 Jahren den

Passanten an. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen forderten sie unter

Vorhalt eines Messers und eines Hammers von dem 29-Jährigen Bargeld und die

Herausgabe seines Mobiltelefons. Nachdem sich der Mann weigerte, ließen die

Verdächtigen von ihm ab und gingen weg. Der 29-Jährige wurde nicht verletzt. Er

alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten nach dem Trio. Die Polizei nahm

die mutmaßlichen Täter in der Staubörnchenstraße vorübergehend fest. Dort

versteckten sie sich hinter Mülltonnen. Die mutmaßlichen Tatwaffen stellten die

Beamten sicher. Die Verdächtigen blicken einem Strafverfahren wegen des

Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung entgegen. |erf

Shoulder-Surfer erbeuten Bargeld

Pirmasens – Ein 80-Jähriger ist an einem Geldautomaten in der Alleestraße

am Sonntag Opfer von Betrügern geworden. Der Trick der Täter ist unter dem

Phänomen „Shoulder-Surfer“ bekannt. Was war passiert? Nachdem der 80-Jährige

Geld am Automaten abgehoben hatte, sprach ihn ein unbekannter Mann an. Er

behauptete, dass noch 20 Euro im Geldautomaten stecken würden. Gemeinsam mit dem

Unbekannten schaute der Senior nach. Der vermeintlich hilfsbereite Mann forderte

den 80-Jährigen auf, nochmal seine EC-Karte in den Bankautomaten zu stecken und

die Geheimzahl einzugeben. Nachdem beide Männer den Automaten bedienten und die

angeblich vergessenen 20 Euro nicht zum Vorschein kamen, entnahm der Senior

seine Bankkarte. Während er abgelenkt war, gelang es dem Täter oder einem

Komplizen unbemerkt Geld vom Konto des 80-Jährigen abzuheben. Insgesamt 1.900

Euro erbeuteten die Betrüger. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Trickreicher Taschendieb

Kaiserslautern – Mit dem „Rempel-Trick“ ist es einem Dieb gelungen, den

Geldbeutel eines 28-Jährigen zu stehlen. Der Unbekannte begegnete seinem Opfer

am Samstagabend auf dem Davenportplatz. Als der 28-Jährige auf dem Weg zu einem

Imbiss war, rempelte ihn der Mann an – vermeintlich aus Versehen. Dass der

Unbekannte dabei nichts Gutes im Schilde führte, musste der 28-Jährige wenig

später am Imbiss feststellen: Sein Portemonnaie war weg. Unbemerkt hatte es sich

der Dieb aus einer Hosentasche seines Opfers gefischt. Der Verdächtige entkam

unerkannt. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf