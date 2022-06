Unverschlossene Fahrzeuge geöffnet

Am frühen Dienstmorgen, gegen 01.15 Uhr, wurde ein Ehepaar durch Stimmen in der Kirchstraße geweckt. Bei einem Blick aus dem Fenster konnten sie sehen, dass die Innenbeleuchtung ihres PKW Ford eingeschaltet war. Auf dem Beifahrersitz lag ein Desinfektionsmittel, welches hier nicht hingehörte und das Handschuhfach war geöffnet. Aus der Mittelkonsole fehlten 20 Cent. Personen waren keine mehr vor Ort. Das Fahrzeug konnte aufgrund eines Defekts nicht abgeschlossen werden.

Eine Woche zuvor, 31.05.2022, wurde zwischen 18.00 und 21.30 Uhr in der Hauptstraße ebenfalls ein unverschlossener PKW VW-Golf angegangen. Dies wurde von dem Fahrzeugbesitzer zunächst nicht bemerkt. Erst als er von einer Bekannten einen Anruf erhielt, die sein Mäppchen mit den Fahrzeugpapieren in Burrweiler gefunden hatte, wurde er auf den Diebstahl aufmerksam. An der Abstellörtlichkeit wurden auch Videoaufnahmen gefertigt, auf denen die jugendlichen Täter zu erkennen sind. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bitte achten sie in diesem Zusammenhang immer beim Abstellen ihres Fahrzeuges, dass es ordnungsgemäß verschlossen wird! Weitere Zeugen oder auch Geschädigte, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Annweiler/Rinnthal – Schwerverkehrskontrolle auf der B 10

Am Mittwoch, den 08.06.22, nahm die Polizeiwache Annweiler den Schwerverkehr auf der B 10 ins Visier. In Zusammenarbeit mit den Zentralen Verkehrsdiensten der Polizei und Angehörigen des Zolls wurden in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr die Brummifahrer auf dem Parkplatz „Rinnthal“ kontrolliert. Hierbei zeigte sich, dass 50 % der Kontrollierten beanstandet werden mussten. Bei den Fahrzeugen wurden in der Hauptsache Ladungssicherungsmängel und Schäden an Reifen oder Bremsen geahndet, bei den Fahrzeugführern selbst schlugen unter anderem Verstöße gegen Geschwindigkeitsvorgaben und die Sozialvorschriften zu Buche. Neben diversen Berichten an das Bundesamt für Güterverkehr und das Gewerbeaufsichtsamt mussten vier Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Bei zwei ausländischen Fahrzeugführern wurden entsprechende Sicherheitsleistungen einbehalten. Da bei zwei weiteren Lastkraftwagen die festgestellten Mängel bei der Ladungssicherung und der Bereifung zu groß waren, mussten diesen die Weiterfahrt untersagt werden.