Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.06.2022 gegen 04:00 Uhr wurde ein 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall im Triftweg in Bad Dürkheim verletzt. Ein 77-Jähriger befuhr mit seinem Ford CMAX den Triftweg aus Fahrtrichtung Kanalstraße kommend in Fahrtrichtung Gutleutstraße und wollte an der Einmündung der Dresdener Straße in den Triftweg nach rechts in die Dresdener Straße abbiegen. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den neben dem Triftweg befindlichen Fahrradweg erlaubt in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der 77-Jährige den Fahrradfahrer, obwohl dieser sein Licht eingeschaltet hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 33-Jährige wurde schwer an seiner Schulter verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer trug keinen Schutzhelm. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 100 Euro.

Bad Dürkheim: Weiterer Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.06.2022 gegen 16:00 Uhr wurde ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim verletzt. Eine 37-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die Bruchstraße von der B271 kommend in Fahrtrichtung A650. Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg parallel zum Seegraben im Bruch aus Richtung Birkenheide kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. An dem Überweg (mit Fußgängerfurt) der Bruchstraße überquerte der Fahrradfahrer die Straße ohne die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge passieren zu lassen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Hyundai. Der 20-Jährige verletzte sich leicht an dem rechten Unterarm und dem rechten Knie. Er wurde vor Ort durch das DRK versorgt. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Bad Dürkheim: Einbruch in Kläranlage

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.06.2022, 11:00 Uhr, bis 07.06.2022, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Klärwerk im Bruch in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter durchtrennten den Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Dort hebelten sie mit einem Stemmeisen eine Garagen- und eine Lagerraumtür auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass ein Treibbock, der zur Sicherung beim Kanalabseilen benutzt wird, entwendet wurde. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: PKW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 07.06.2022 08:05 Uhr bis 08:15 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Beethovenstraße in Bad Dürkheim abgestellter VW Multivan beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wattenheim: Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Wattenheim (ots) – Am Mittwoch, 08.06.2022, gegen 16:45 Uhr wurde ein 19-Jähriger in Wattenheim mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief daraufhin positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung diverser Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wird auch die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Gönnheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Gönnheim (ots) – Am 07.06.2022 gegen 15:30 Uhr wurde ein Wohnhaus in der Bismarkstraße in Gönnheim beschädigt. Der Fahrer eines Sattelschleppers beschädigte im Vorbeifahren die Fassade des Wohnhauses, sowie ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des LKW als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer in einem Weingut im Bereich der Verbandsgemeinde Ellerstadt ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Grünstadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss PKW geführt

Grünstadt (ots) – Am 06.06.2022, gegen 23:25 Uhr, konnten Beamte der PI Grünstadt im Bereich des Mitfahrerparkplatzes der A6 in Grünstadt einen 21-jährigen Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Bad Dürkheim einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dem jungen Mann konnten in der Folge drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 21-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurden eingeleitet. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Hettenleidelheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 47

Hettenleidelheim (ots) – Am Dienstag, 07.06.2022, gegen 03:35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 47, zwischen der Abfahrt Tiefenthal und der Abfahrt Hettenleidelheim Gewerbegebiet zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße 47 von der BAB 6 in Richtung Eisenberg und kollidierte im Verlauf der Strecke mit einem 31-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Dirmstein: Zeugenaufruf nach unsicherer Fahrweise durch übermüdete Fahrzeugführerin

Dirmstein (ots) – Am Montagabend, 06.06.2022 gegen 20:50 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein PKW mit unsicherer Fahrweise gemeldet, welcher von Maxdorf in Richtung Grünstadt fuhr. Der PKW, ein silberfarbener Skoda Fabia älteren Baujahrs, fuhr unter anderem Schlangenlinien, blieb an einem Bordstein hängen und kam auf die Gegenfahrbahn ab. In Dirmstein konnte der Skoda schließlich angehalten und kontrolliert werden. Die 32-jährige Fahrzeugführerin aus Mannheim stand weder unter Alkohol- noch unter Betäubungsmitteleinfluss. Grund für die unsichere Fahrweise dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Übermüdung der Frau sein, weswegen ein Strafverfahren gegen die 32-Jährige eingeleitet wird. Die Polizei Grünstadt bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere werden Angaben von zwei bislang unbekannten Verkehrsteilnehmern benötigt, welche vermutlich am 06.06.2022 gegen 21:00 Uhr auf der L455 zwischen Dirmstein und Laumersheim durch die Fahrweise des silbernen Skoda Fabias gefährdet wurden.

Haßloch: 2,45 Promille am „helllichten Tag“

Haßloch (ots) – Weil sie in der Dr. Siebenpfeiffer-Straße am Dienstagnachmittag (7. Juni, 15 Uhr) beim Rückwärtsfahren gegen ein anderes Auto gestoßen ist, verständigte eine Zeugin die Polizei. Einen Schaden konnten sie nicht finden, dass sie was getrunken hatte war für die Beamten nicht zu übersehen. Nicht schlecht staunten sie über das Ergebnis des Atemalkoholtests von 2,45 Promille am „helllichten Tag“. Der 42-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein ist sie erst mal los. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bad Dürkheim: In Glasfassade eines Schnellrestaurants gefahren

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):