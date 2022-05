25-jährige Frau geschlagen und Shirt zerrissen

Hattersheim/Oberkriftel (ots) – 3 junge Männer liefen am Donnerstag 26.05.2022 gegen 01:00 Uhr einer 25-jährigen Frau auf dem Schwarzbachweg entgegen. Ca. auf der Höhe des Altenheimes sprachen die unbekannten Männer die Frau an. Die 25-Jährige wollte aus der unangenehmen Situation fliehen, wobei sie ins Gesicht geschlagen und ihr Shirt zerrissen wurde.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen, erbittet sich Hinweise unter der Telefonnummer 06192 20790.

Fahrraddiebstahl

Eschborn, Unterortstraße, Montag 23.05.2022 gegen 08:55 Uhr

Am Montag dem 23.05.2022 gegen 08:55 Uhr wurde ein rot schwarzes Trekkingfahrrad der Marke STEVENS im Wert von ca. 1.000 EUR aus einer Tiefgarage entwendet. Hierbei gelangte der unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise über den Flur des Mehrfamilienhauses und gelangte somit in den Tiefgaragenbereich, wo er das Fahrrad entwendete. Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695 0 gemeldet werden.

Kinderfahrrad entwendete

Eschborn-Niederhöchstadt, Amselweg (ots) – Im Tatzeitraum vom 24.05.2022 23:00 Uhr bis 25.05.2022 11:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Kinderfahrräder der Marken SCOTT und GHOST im Gesamtwert von ca. 1.300 EUR aus einem Garten. Über die nicht verschlossene Gartenpforte gelangten die Täter in den Gartenbereich, wo die beiden Fahrräder nicht abgeschlossen gelagert wurden.

Es liegen bisher keine Täterhinweise vor. Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695 0 gemeldet werden.

Falsche Kennzeichen montiert

Eschborn-Niederhöchstadt, Altkönigweg (ots) – Aus noch nicht erklärbaren Gründen demontierten unbekannte Täter im Zeitraum vom 01.03. bis 26.05.2022 das vordere und das hintere Kennzeichen eines blauen 1er BMWs ab.

Statt den richtigen Kennzeichen, wurden vermutlich von den gleichen Tätern ein bereits ausgeschriebenes Kennzeichen hinten wieder montiert. Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695 0 gemeldet werden.

Diebstahl nach Scheibe vom PKW einschlagen

Hofheim am Taunus, Am Untertor/Parkplatz Marktplatz, Donnerstag 26.05.2022 00:00 Uhr bis 02:17 Uhr (ots) – Unbekannte Täter schlugen die Dreiecksscheibe eines weißen Golf GTIs ein, um aus dem Kindersitzbereich und der Mittelkonsole Kinderschuhe von Lacoste und Bargeld zu entwenden. Hinweise können bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192- 2079 0 gemeldet werden.

Diebstahl nach Scheibe vom PKW einschlagen

Sulzbach (Taunus) Main-Taunus-Zentrum (ots) – Ein BMW 530d wurde am 25.05.2022 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr aufgebrochen. Hierbei wurde das Dreiecksfenster von unbekannten Tätern zerstört, um darüber das Fahrzeug zu entriegeln und durchsuchen zu können. Entwendet wurden diverse Gegenstände wie: Geldbörse mit EC-Karten, Bargeld und eine IQOS 3 duo.

Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise können bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196-20730 gemeldet werden.

Diebstahl und Sachbeschädigung von Baustelle

Kriftel, Kapellenstraße, 19.05. 16:00 Uhr bis 24.05.2022 14:00 Uhr.

Sachschaden von ca. 3.000 EUR und Diebesgut im Wert von ca. 1.800 EUR wird nach einem Baustellendiebstahl angenommen. Unbekannte Täter entwendeten ca. 1100 Meter Kabel von einer nicht umzäunten Baustelle, die vermutlich mittels Bolzenschneider durchgeschnitten wurden. Einbruchswerkzeug konnte in der Nähe des Tatortes aufgefunden und als Spurenträger sichergestellt werden. Hinweise können bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192- 2079 0 gemeldet werden.

Fahrraddiebstahl vor dem Haus

Eschborn-Niederhöchstadt, Nikolausengasse (ot) – Ein lediglich in sich verschlossenes Fahrrad wurde in der Nacht vom 24. auf den 25.05.2022 bis 07 Uhr entwendet. Das Fahrrad stand hierbei vor der Hauseingangstür.

Zu dem Täter gibt es derzeitig keine Spuren. Hinweise können bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695 0 gemeldet werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen