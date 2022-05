Lambrecht: Tote nach Wohnungsbrand wird obduziert

Lambrecht (ots) – Nach dem Brand in einer Wohnung am 25.05.2022 in Lambrecht hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Brandsachverständigen zur Erforschung der Brandursache beauftragt. Mit dem Ergebnis der Untersuchung ist in dieser Woche nicht zu rechnen.

Bei dem in der Wohnung aufgefundenen Leichnam könnte es sich um die 49-jährige Bewohnerin handeln. Zur Klärung der Todesursache und Feststellung der Identität wird der Leichnam in den kommenden Tagen obduziert. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321-854-0 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Wir berichteten:

Lambrecht/Pfalz (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Abend des 25.05.2022 zu einem Vollbrand eines Zimmers innerhalb einer Etagenwohnung in Lambrecht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund von Rauchgasbeeinträchtigungen mussten vorübergehend alle Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert werden. Die Schadenshöhe dürfte sich grob geschätzt auf 50.000 EUR – 100.000 EUR belaufen, da der Brand nicht auf die angrenzenden Wohnungen übergriff.

Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, konnte das Brandobjekt durch die Kriminalpolizei und die Feuerwehr betreten werden. Dabei konnte ein verbrannter Leichnam vorgefunden werden.

Hinsichtlich der genauen Todesursache und der Identität sind weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Neustadt erforderlich.