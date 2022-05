Gekentertes Kanu – Mit Booten nach Insassen gesucht

Gemarkung Fürfurt/Lahnufer (ots) – Durch Zeugen wurde am Mittwoch 25.05.2022 gg. 20:55 Uhr ein auf der Lahn bei Fürfurt treibendes herrenloses Kanu bemerkt. Nachdem die verständigte Feuerwehr das Kanu an Land geholt hatte wurde festgestellt, dass das Boot fast vollständig mit Wasser vollgelaufen war. In dem Boot befanden sich persönliche Gegenstände der mutmaßlichen Kanufahrer.

Da zu diesem Zeitpunkt ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umgehend weitere Feuerwehrkräfte nach alarmiert und anschließend mit Booten die in Frage kommenden Wasserfläche abgesucht. Da hierbei keine Personen aufgefunden werden konnten, sollten im weiteren Verlauf der Suchmaßnahmen auch Taucher der Feuerwehr zum Einsatz kommen.

Zwischenzeitlich führten Ermittlungen durch Beamte der Polizeistation Weilburg zu weiteren Erkenntnissen. Ein Zeuge gab an, das ihn im Bereich Gräveneck, 2 stark mit Schlamm verschmutzte junge Männer ansprachen. Die beiden durchnässten Männer erzählten ihm, dass sie mit dem Kanu gekentert waren. Sie baten den Zeugen darum mit dem Handy ein Taxi rufen zu dürfen.

Letztlich konnten die beiden Insassen des Kanus wohlbehalten in Weilburg angetroffen werden und die weiteren Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

Diebstahl von Kompletträdern

Weilburg (ots) – Bei der Polizeistation in Weilburg wurde angezeigt, dass vermutlich am Donnerstag 19.05.2022 von einem Grundstück in der Bismarckstraße in Weilburg durch unbekannte Täter, ein Satz Autoreifen mit Alufelgen entwendet worden war. Weiterhin hatten es die Täter auf einen Ethanolkamin aus Edelstahl sowie einen Kasten Bier abgesehen, die ebenfalls entwendet wurden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Nachbarschaftsstreit gipfelt in Schlägerei

Limburg (ots) – Am Mittwoch 25.05.2022 gegen 13:45 Uhr wurde die Polizei in die Bischof-Blum-Straße in Limburg gerufen. Mehrere Anwohner waren nach einem bereits länger andauernden Streit auf der Straße aneinander geraten. Im Verlauf des Streites wurde ein Beteiligter gebissen, getreten und eine weitere Beteiligte in das Gesicht geschlagen und gekratzt.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen