Weingarten – Sattelzug mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Weingarten (ots) – Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Karlsruhe stellte

am Montagmorgen auf der Autobahn 5 bei Weingarten einen Sattelzug mit

erheblichen Mängeln fest.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle überprüften die Beamten den Sattelzug gegen

09.45 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Höfenschlag Ost. Hierbei stellten sie eine

Vielzahl gravierender Mängel an dem Kühlanhänger fest. Vor allem die Mängel an

der Bremsanlage veranlassten die Beamten dazu, das Fahrzeug durch einen

Sachverständigen einer Kfz-Überwachungsorganisation begutachten zu lassen.

Dieser stufte den Anhänger schließlich als Verkehrsunsicher ein, weshalb dem

51-jährigen Fahrer des Sattelzugs die Weiterfahrt untersagt und eine

entsprechende Betriebsuntersagung durch die Zulassungsstelle des Landratsamts

Karlsruhe erlassen wurde.

Neben den anfallenden Gebühren muss der Fahrer nun eine Sicherheitsleistung in

dreistelliger Höhe hinterlegen und darf seine Fahrt erst nach Beseitigung der

Mängel fortsetzen.

Stupferich – Traktor kollidiert mit Pkw und kippt um – Fahrer leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 609 bei Palmbach

zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Ein 33-jähriger VW-Fahrer

war gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße 609, von Waldbronn in Fahrtrichtung

Autobahnanschlussstelle Karlsbad unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der

Polizei missachtete er im Einmündungsbereich in Richtung Palmbach das Rotlicht

und stieß mit einem John Deere Traktor zusammen, der bei Grünlicht von links auf

die Landesstraße 609 einbog. Durch den Zusammenstoß und das Ausweichmanöver des

54-jährigen Fahrers kippte der Traktor zur Seite und blieb auf der Fahrbahn

liegen. Glücklicherweise verletzte sich der 54-Jährige nur leicht. Er wurde aber

durch herbeigeeilte Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei

dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Die für

die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung gesperrte Unfallstelle

wurde gegen 14:10 Uhr wieder freigegeben.

Dettenheim – Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Trotz Fahrverbot und mit über 1,8 Promille ist in der Nacht auf Sonntag eine

62-jährige Autofahrerin auf der Landesstraße L602 bei Dettenheim-Rußheim

unterwegs gewesen. Nachdem sie dabei an einem Kreisverkehr von der Fahrbahn

abgekommen war, flüchtete sie zudem von der Unfallstelle, konnte von der Polizei

aber schnell ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 62-Jährige gegen 23:30 Uhr die L602

zwischen Rußheim und der Bundesstraße B35. Am dortigen Kreisverkehr verlor sie

vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

kam von der Fahrbahn ab. Obwohl ihr Fahrzeug durch den Unfall stark beschädigt

wurde, setzte sie ihre Fahrt anschließend fort und flüchtete von der

Unfallstelle.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Philippsburg kamen der Verursacherin

jedoch schnell auf die Spur, nachdem mehrere Fahrzeugteile – darunter auch das

vordere Kennzeichenschild – an der Unfallstelle zurückblieben. Bei der

anschließenden Fahndung nach dem Verursacherfahrzeug konnte dieses wenig später

in Bruchsal einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung der

62-jährigen Fahrerin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille.

Zudem konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen die Frau ein Fahrverbot

vorliegt.

Die 62-Jährige musste die Beamten schließlich auf die Dienststelle begleiten und

eine Blutprobe abgeben. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Sie wird sich nun wegen

mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten müssen.

Waldbronn – Frau bedrängt – mutmaßlicher Täter flieht vor Polizei und wird verhaftet

Karlsruhe (ots) – Eine 83-jährige Frau ist am Sonntagmorgen in

Waldbronn-Busenbach offenbar von einem 23-jährigen Mann bedrängt worden. Der

mutmaßliche Täter floh daraufhin vor der Polizei in den Wald und wurde kurz

darauf verhaftet.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand klingelte der junge Mann gegen 07.30 Uhr

mehrfach am Wohnhaus der älteren Dame. Anschließend sei sie von dem 23-Jährigen

belästigt worden. Hierbei standen wohl sexuelle Motive des Mannes im

Hintergrund. Die 83-Jährige rief zwischenzeitlich die Polizei. Während der

Polizeikontrolle floh der Mann in den nahegelegenen Wald, konnte jedoch nach

wenigen Minuten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war er

zur Festnahme wegen einer noch zu verbüßenden Haftstrafe von sechs Monaten

ausgeschrieben. Zwischenzeitlich befindet sich der 23-Jährige in einer

Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Unbekannte begehen Raub im Schlossgarten

Karlsruhe (ots) – Unbekannte raubten am Samstag gegen 22:40 Uhr und am Sonntag

gegen 01.30 Uhr einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen im Schlossgarten in

Karlsruhe aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprachen zwei unbekannte Täter den

15-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt allein unterwegs war, gegen 22.40 Uhr

zunächst im Schlossgarten an. In der Folge griffen die Räuber wohl das Opfer an

und stahlen Bargeld sowie Wertgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Bei einem ähnlich gelagerten Fall hatten mehrere Unbekannte gegen 01.30 Uhr

einen 16-Jährigen im Visier. Im Schlossgarten trennten sie ihn geschickt von

seiner Gruppe, hielten ihn anschließend fest und raubten dessen Kopfhörer.

Ob beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Zwei der mutmaßlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:

Beide sind um die 19 Jahre alt, etwa 180 cm groß und haben eine dickliche Figur.

Ein Täter trägt kurzes schwarzes Haar und einen schwarzen Jogginganzug. Der

Zweite hat schwarzes Haar, leichten Bartwuchs und war mit schwarzer Jogginghose

sowie grauem Sweatshirt mit Dior-Emblemen bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Erfolgreiche Reanimation im Zug – Gaffer behindern zeitweise Rettungsmaßnahmen

Heidelberg (ots) – Freitagabend (13. Mai) wurde ein Beamter der Bundespolizei

zur S3 Fahrtrichtung Mannheim gerufen und von Reisenden auf eine bewusstlose

Person aufmerksam gemacht. Umgehend begab sich der Beamte in das betreffende

Abteil.

Bei dem 75-jährigen Mann waren keine Vitalzeichen feststellbar, weshalb der

Beamte umgehend mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begann. Herzdruckmassage und

Mund-zu-Mund Beatmung führten dazu, dass zeitweise Vitalzeichen feststellbar

waren. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt am nächsten Haltepunkt Heidelberg

Pfaffengrund/Wieblingen und Reisende hatten bereits den Rettungsdienst

verständigt. Diese übernahmen die weitere Versorgung.

Der Zug war zu dieser Zeit mit etwa 200 Reisenden stark frequentiert. Viele

nahmen das Geschehen wahr, hielten sich jedoch respektvoll zurück. Leider kam es

jedoch vereinzelt auch dazu, dass die Maßnahmen des Beamten und der

Rettungskräfte gefilmt wurden und Personen dabei die Einsatzkräfte behinderten.

Mit Unterstützung durch zwei Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim und

weiteren Kräften der Bundespolizei, konnten die Rettungskräfte schließlich ihrer

Arbeit nachgehen. Der 75-jährige Reanimationspflichtige wurde im Anschluss an

die Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Notfall- und Rettungsmaßnahmen erhielten mehrere Züge Verspätungen.

Bundespolizisten nehmen entlaufenen 5-Jährigen in Obhut

Mannheim (ots) – Sonntagvormittag (15. Mai) waren es mehrere Zeugen, die einen

kleinen Jungen am Bahnhof beobachteten und die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof riefen.

Laut Aussage dieser Zeugen, war der 5-Jährige mehrfach kurz davor, in einen der

zahlreichen Züge einzusteigen. Andere Personen sagten aus, dass sich der Junge

sogar im Gleisbereich aufgehalten hatte.

Der kleine Mann war augenscheinlich ohne erwachsene Begleitung unterwegs.

Grundsätzlich ist dies kein ungefährliches Unterfangen, ein Hauptbahnhof birgt

jedoch besondere Gefahrenquellen. Eine Streife der Bundespolizei nahm den

5-Jährigen daher in ihre Obhut.

Nach einer kurzen Rücksprache mit den Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim war

klar, dass bereits nach dem Ausreißer gesucht wurde. Eine Streife der

Landespolizei brachte den Vater zum Hauptbahnhof, der seinen Jungen glücklich

und erleichtert wieder in die Arme schließen konnte.

Karlsruhe – Demonstranten „Letzte Generation“ blockieren Ausfahrt der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung von Polizeipräsidium Karlsruhe und

Stadt Karlsruhe

Sechs Demonstranten der „Letzten Generation – stoppt den fossilen Wahnsinn“

blockierten am Montag gegen 07.30 Uhr die komplette Fahrbahn der Kriegsstraße

zur Zeppelinstraße.

Bei der nicht angemeldeten Versammlung klebten sich zwei von sechs Teilnehmern

mit einer Hand an der Fahrbahn fest. Aufgrund der Aktion ergaben sich erhebliche

Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. Vereinzelt kam es

wohl auch zwischen Verkehrsteilnehmern und Aktivisten zu Diskussionen. Die

eintreffende Feuerwehr hat die angeklebten Personen mit Lösungsmittel von der

Fahrbahn gelöst, hierbei wurde niemand verletzt. Die Demonstranten kamen der

Aufforderung der Vertreter der Stadt Karlsruhe und der Polizei, die Fahrbahn

wieder freizugeben, nach und setzten die Versammlung auf dem durch die Stadt

zugewiesenen Versammlungsort vor dem Ärztehaus Karlsruhe fort. Die

Straßensperrungen wurden gegen 09.20 Uhr wieder aufgehoben.

Die Demonstranten müssen mit mehreren Anzeigen unter anderem wegen Nötigung

rechnen.

Ettlingen – Verkehrsunfall auf der BAB 5 unter Beteiligung von zwei Motorradfahrern

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 13:50 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 5,

zwischen dem Autobahndreick Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen, zu

einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Motorradfahrern. Zur

Unfallaufnahme und Bergung eines Motorrads wurden zwei Fahrstreifen gesperrt,

Beeinträchtigungen für den Verkehr waren die Folge.

Nach den bisherigen Erkenntnissen erkannte ein 32-jähriger Motorradfahrer einen

vor sich aufgrund einer Baustelle langsam werdenden Pkw zu spät. Er versuchte,

den Zusammenstoß noch durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, touchierte aber

mit seinem Lenker den Heckbereich des Pkws. Danach wurde er nach links

abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem dort fahrenden Motorradfahrer.

Beide Zweiradfahrer kamen durch den Zusammenstoß zu Fall.

Der 32-jährige Unfallverursacher musste aufgrund leichter Verletzungen ins

Krankenhaus eingeliefert und sein Motorrad geborgen werden. Die beiden anderen

beteiligten Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt auf rund 8.000 Euro

geschätzt wird.

Karlsruhe – Palmbach – Erneuter Einbruch in Einkaufsmarkt

Karlsruhe (ots) – Ein Einbrecher drang am Sonntagabend in einen Einkaufsmarkt in

der Talstraße ein. Gegen 23.10 Uhr öffnete der Unbekannte gewaltsam ein Fenster

zum Getränkelager und gelangten so ins Innere. Da aber der Alarm auslöste,

flüchtete der Dieb aus dem Einkaufsmarkt ohne zuvor etwas entwendet zu haben. Es

besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten Ende April an der

gleichen Örtlichkeit.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 an das

Polizeirevier Karlsruhe – Durlach.

Karlsruhe – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall gestürzt

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 14:30 Uhr kollidierte eine 37-jährige

Pkw-Fahrerin auf der Karlsruher Augustenburgstraße mit einem 48-jährigen

Roller-Fahrer. Der Rollerfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in

ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen

Bereich.

Nach aktuellem Sachstand war der 48-Jährige auf der Augustenburgstraße in

Richtung Berghausen unterwegs. Offenbar kurz vor der Ortsausfahrt Grötzingen

nahm die aus einer Seitenstraße kommende Autofahrerin dem Rollerfahrer die

Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Unklar ist derzeit, ob der Rollerfahrer möglicherweise zu schnell und unter der

Beeinflussung von Alkohol unterwegs war.