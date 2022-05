Heidelberg-Neuenheim: Körperverletzungen an der Neckarwiese – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Mehrere unbekannte Täter stießen am Freitagabend in

Neuenheim einen 17-Jährigen zunächst zu Boden und traten und schlugen

anschließend auf ihn ein. Der Jährige befand sich gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz

an der Neckarwiese in der Uferstraße als es unvermittelt von einem Unbekannten

einen kräftigen Stoß von hinten bekam und zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich

Verletzungen in einer Armfraktur zu. Als er am Boden lag, kamen mehrere weitere

unbekannte männliche Personen hinzu, traten und schlugen auf ihn ein. Nachdem er

sich aufgerappelt hatte, flüchtete er, wurde jedoch von den Angreifern verfolgt

und weiter getreten. Nachdem er diese schließlich abgehängt hatte, verständigte

er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurde er bereits in einem

Rettungswagen untersucht und behandelt.

Eine Beschreibung der männlichen Täter konnte der 17-Jährige nicht abgeben.

Wenige Minuten später wurde in Höhe der „Drei Steine“ ein weiterer 17-Jähriger

von einer Männergruppe angegriffen. Mehrere unbekannten Männer kamen auf den

17-Jährigen zu, sprachen in kumpelhafte Weise an und umarmten ihn zunächst.

Anschließend begannen sie, ihm ins Gesicht zu schlagen und gegen ihn zu treten.

Als er daraufhin flüchtete, folgten ihm die Angreifer bis zu dessen Freunden, in

deren Mitte er sich in Sicherheit brachte. Während die Freunde des 17-Jährigen

beruhigend auf die aggressiven Männer einwirkten, nahm einer der Angreifer eine

Glasflasche zur Hand und schlug sie dem 17-Jährigen gegen die Stirn, sodass die

Flasche zerbarst. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Der 17-Jährige hatte eine deutliche Rötung auf der Stirn sowie kleinere

Schnittverletzungen erlitten.

Die männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 16 bis 17 Jahre alt

Ca. 160 bis 165 cm groß

Arabisches/Südosteuropäisches Erscheinungsbild

Dünn

Längere Haare, seitliche abrasiert, mit kurzem Zopf

Bekleidet mit grauem Jogginganzug

Schlug mit der Glasflasche gegen den Kopf des Geschädigten

Täter 2:

Ca. 16 bis 17 Jahre alt

Ca. 185 cm groß

Mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Blass

Sportlich

Haare kurz, seitlich abrasiert

Bekleidet mit grauem Jogginganzug

Trat und schlug gegen den 17-Jährigen

Weitere Täter:

Überwiegend süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Dunkel gekleidet, eine Person trug eine auffallend rote Jacke.

Zeugen, die auf die beiden Vorfälle aufmerksam geworden sind und sachdienliche

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Neuenheimer Feld: 30-jähriger Mann rast nach Streit rücksichtslos davon – Polizei such Zeugen und Geschädigte

Heidelberg-Neuenheimer Feld (ots) – Nach einem Streit raste ein 30-jähriger Mann

am Freitagabend im Neuenheimer Feld mit seinem Auto in rücksichtsloser Weise

davon. Der 30-Jährige war gegen 15.45 Uhr in der Tiergartenstraße in Höhe der

Bushaltestelle „Zoo“ mit einer 25-jährigen Frau und einem ebenfalls 25 Jahre

alten Mann in Streit geraten. Dabei trat und schlug er zunächst gegen den Mann

und stieß die Frau schließlich in sein Fahrzeug. Der 25-jährige Mann versuchte

noch vergeblich, die Frau aus dem Auto zu befreien, als der 30-Jährige sein

Fahrzeug startete und schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung

Berliner Straße davonfuhr. Dabei mussten mehrere Fahrradfahrer ausweichen, um

eine Kollision mit dem Flüchtenden zu vermeiden.

Der 30-jährige Tatverdächtige war mit einem Kleinwagen mit AZ-Kennzeichen

unterwegs.

Zeugen, sowie Geschädigte, die dem Flüchtenden ausweichen mussten oder durch

dessen Fahrweise gefährdet worden waren, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Jugendliche greifen 23-Jährigen an – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr kam es im Bereich

der Kurfürsten-Anlage zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 23-Jähriger

leichte Verletzungen erlitt. Der 23-jährige Mann und sein 34-jähriger Begleiter

begegneten im Bereich des „Carrés“ einer Gruppe Jugendlicher, welche die

Konfrontation mit den Männern suchten und diese im weiteren Verlauf körperlich

angriffen. Dabei erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen in Form einer Beule.

Die Hintergründe der Streitigkeiten sind bislang unklar und Teil der

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06221/99-1700

entgegengenommen.

Heidelberg: Schiltkröten auf Parkplatz ausgesetzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Eine aufmerksame Zeugin rettete am Samstagvormittag um kurz

vor 10 Uhr zwei Schildkröten das Leben, nachdem Unbekannte die beiden Tiere in

einer Kiste auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Eppelheimer Straße

aussetzten. Die Zeugin vernahm ein Poltern aus der Kiste und entdeckte die

Reptilien schließlich darin. Anschließend brachte sie die Tiere zum

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, wo sich die Tierrettung Rhein-Neckar den Beiden

annahm. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun Ermittlungen wegen des

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise

auf die ursprünglichen Eigentümer geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Gartenhütte – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und

Sonntag, 14 Uhr, auf einem Gartengrundstück in der Leimer Straße. Bislang

unbekannte Täterschaft gelangte, vermutlich durch Übersteigen des Zaunes, auf

das Gartengrundstück und entwendete aus einer Gartenhütte einen roten Rasenmäher

der Marke Honda, sowie ein Multifunktionsgartengerät. Der Diebstahlschaden liegt

bei über 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Boxberg: Einbruch in Wohnung – über 2.000 Euro Bargeld entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Boxberg (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und

Freitag, 10 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im

Eichwald“. Ein bislang unbekannter Täter drückte die Wohnungstür auf bisher

unbekannte Art und Weise gewaltsam auf und drang so in das Innere der Wohnung

ein. Hier durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete rund 2.200 Euro an

Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.