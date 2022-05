Zwei Männer randalieren und greifen Radfahrer an

Ilvesheim (ots) – Am Samstagmorgen 14.05.2022 gegen 05:45 Uhr randalierten zwei 19 Jahre alten Männer an einer Bushaltestelle in der Ladenburger Straße, indem sie auf einen dortigen Mülleimer eintraten und diesen dadurch beschädigten. Durch den Lärm wurden zwei Anwohner auf das Geschehen aufmerksam, die in der Folge die Polizei verständigten.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Zeugen einen zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer beobachten, der die beiden 19 Jahre alten Männer offenbar auf ihr Fehlverhalten angesprochen hatte. In der Folge griffen die beiden 19-Jährigen den Radfahrer körperlich an. Diesem gelang es schließlich, sich den Übergriffen zu entziehen und in unbekannte Richtung davonzufahren.

Unmittelbar im Anschluss trafen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Ladenburg an der Tatörtlichkeit ein. Einer der beiden Männer konnte noch an Ort und Stellte festgenommen werden. Sein Komplize ergriff unterdessen die Flucht. Er wurde kurz darauf, unter anderem dank weiterer Hinweise durch Zeugen, in der Nähe des Pfarrgartens angetroffen und festgenommen. Beide wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen gegen die beiden 19-Jährigen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen und sucht insbesondere nach dem geschädigten Radfahrer. Dieser wird gebeten, sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Personenbeschreibung:

männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 185 cm groß, athletisch, kurze graumelierte Haare, Radsportbekleidung, Rennrad.

Motorradunfall – 62-Jährige und 11-Jährige verletzt

Walldorf (ots) – Am Sonntagvormittag 15.05.2022 gegen 10:30 Uhr fuhr eine 62-jährige Motorrollerfahrerin auf der B291 von Reilingen kommend in Richtung Walldorf/Wiesloch. Auf dem Roller befand sich als Sozius ihre 11-jährige Enkeltochter. An der Kreuzung B291/ L598/ L723 ordnete sich die Roller-Fahrerin zum Linksabbiegen in Richtung Walldorf Zentrum (B291) ein.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Sie und ihre Enkelin stürzten zu Boden und verletzten sich. Aufgrund der Verletzungen wurden beide mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

Zeugen beobachten den Verkehrsunfall und der Polizei liegen Aufnahmen von sogenannten “Dashcam” zur Auswertung vor.

Einbruch und versuchte Einbrüche in Keller – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 13:10 Uhr, in der Scheffelstraße in Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses und entwendete ein dort abgestelltes Pedelec. Der Diebstahlschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Am Freitag gegen 13 Uhr verschafften sich vermutlich zwei Jugendliche Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße in Ketsch. Sie versuchten in mehrere Kellerabteile einzudringen, was vermutlich jedoch misslang.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Einbrecher durchwühlt Haus

Ketsch (ots) – Eingebrochen wurde am späten Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in der Hockenheimer Straße. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Gartentor des Grundstücks auf und öffnete anschließend die Terrassentür auf unbekannte Art und Weise. Im Inneren des Hauses durchsuchte der Täter sämtliche Schränke und Schubladen und entwendete unter anderem Schlüssel und private Unterlagen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Brand in Wohnhaus

Walldorf (ots) – Am Sonntagnachmittag, gg. 14:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Walldorf aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch im Bereich der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses. Festgestellt wurde dies durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streife des Polizeirevieres Wiesloch, welche noch vor Eintreffen weiterer Rettungskräfte sämtliche Bewohner evakuieren konnte. Durch den Brand wurde die Terrasse vollständig zerstört sowie angrenzende Gebäudeteile zum Teil stark beschädigt.

Die freiwillige Feuerwehr Walldorf war mit sechs Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt. Eine Bewohnerin zog sich bei der vorsorglichen Rettung ihrer Katzen unabhängig von dem eigentlichen Brand leichte oberflächliche Verletzungen zu. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mind. 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch den Polizeiposten Walldorf durchgeführt.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Walldorf (ots) – Am heutigen Vormittag, gegen 11.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 723 als ein 93-jähriger Mercedes Fahrer aus einem Feldweg auffuhr und hierbei die Vorfahrt eines 47-jährigen Ford Fahrers missachtet. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen einen Nissan geschleudert. Durch Aufprall kippt der Mercedes und kommt auf der Seite zum liegen.

Die zwei Fahrzeuginsassen des Mercedes, sowie die vier Fahrzeuginsassen des Ford wurden leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Der betroffenen Straßenbereich wurde bis ca. 13.30 Uhr komplett gesperrt und bis kurz nach 15.00 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rettungshubschraubereinsatz nach Fahrradsturz

Wiesloch (ots) – Heute Vormittag gegen 11.45 Uhr stürzte eine 59-jährige Fahrradfahrerin allein beteiligt, als sie von der Ravensburgstraße in den Höhenweg abbiegen wollte. Die Frau zog sich innere Verletzungen zu und wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nachdem sie durch einen mittels Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt stabilisiert wurde kam sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Fahrraddiebstähle durch Jugendliche – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Am Sonntag 15.05.2022 gegen 19 Uhr verständigte zunächst eine Zeugin, dass soeben 2 Jugendliche, sich am Fahrradstände vor dem Bahnhof an Fahrrädern zu schaffen machen. Anschließend trugen die beiden offensichtlich noch ein verschlossenes Rad weg. Kurz danach ging beim Polizeirevier Wiesloch ein weiterer Hinweis des Werkschutzes der Firma Heidelberger Druckmaschinen ein.

Die Mitarbeiter des Werkschutzes beobachteten nun drei Jugendliche, die in der Straße “Im Gutenbergring”, vor dem Tor 3, an dort abgestellten Fahrrädern herumhantierten. Nach dem Ansprechen durch den Werkschutz flüchteten die drei Personen in Richtung Bahnhof.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeistreifen keine Jugendliche mehr antreffen. Durch die Polizeibeamten konnten jedoch drei Mountainbikes aufgefunden und sichergestellt werden.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Alle 3 sind männlich, zwischen 10-15 Jahren alt, mit südosteuropäischem Aussehen.

Täter 1: Oberkörperfrei, vermutlich schwarzen T-Shirt, das sichergestellt wurde

Täter 2: Blaues T-Shirt

Täter 2: keine weitere Beschreibung

Vorhandene Videoaufzeichnungen und das sichergestellte T-Shirt werden polizeilich ausgewertet. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel: 0622.5709-0 in Verbindung zu setzen.

47-jähriger Motorradfahrer beim Überholen leicht verletzt

Weinheim (ots) – Am vergangenen Samstag 14.05.2022 kurz vor 17 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha von Weinheim kommend auf der Gorxheimer Talstraße in Fahrrichtung Gorxheimertal. Vor ihm fuhr ein Pkw BMW, der sich ordnungsgemäß zum Linksabbiegen in Richtung Buchklingen eingeordnet hatte. Beim Abbiegevorgang überholte der Yamaha-Fahrer den BMW und stieß gegen den Pkw.

Der 69-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der 47-jährige Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert.

Randalierend durch Hauptstraße gezogen

Neckargemünd (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 15.05.2022 gegen 01:45 Uhr randalierten zwei Männer und eine Frau in der Hauptstraße und konnten von einer Polizeistreife festgenommen werden. Die 3 Personen im Alter von 18-22 Jahren warfen zuerst einen Bistrotisch eines Cafes auf die Fahrbahn, wodurch dieser völlig zerstört wurde.

Im weiteren Verlauf riss das Trio an mehreren Anwesen Pflanzen aus der Erde und warf Warnbarken auf die Straße. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die 3 Personen beobachten und der Polizeistreife eine genaue Personenbeschreibung nennen.

Während der Fahndung gelang es den Polizeibeamten, die drei Täter im unmittelbaren Umfeld der Hauptstraße einer Kontrolle zu unterziehen. Sofort räumten sie die Taten ein. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durften sie gehen. Die Randalierer erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in mehreren Fällen.

Auto in Brand geraten

Wiesloch (ots) – Nachdem am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand geriet, ist die Fahrbahn nun wieder gänzlich für den Verkehr freigegeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Am Montagvormittag 16.05.2022 gegen 11:30 Uhr geriet auf der L723 bei Wiesloch aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die L723 kurzzeitig voll gesperrt werden, ebenso wie die Autobahnabfahrt Wiesloch/Rauenberg der A6 in Fahrtrichtung Mannheim.

Aufgrund von Fahrbahnverschmutzungen befindet sich aktuell eine Reinigungsfirma im Einsatz. Der Verkehr wird an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich kam es auch auf der A6 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Reilingen (ots) – Sechs verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der L 723 zwischen Reilingen und Walldorf. Ein 93-jähriger Mann bog gegen 11.45 Uhr mit seinem Mercedes verbotswidrig aus einem Feldweg nach links in Richtung Reilingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 46-jährigen Ford-Fahrers, der die L 723 in Richtung Walldorf befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend schleuderte der Mercedes gegen den Nissan einer in Richtung Reilingen fahrenden 54-jährigen Frau. In der weiteren Folge überschlug sich der Mercedes und blieb schließlich auf er Seite liegen.

Der 93-jährige Fahrer des Mercedes und dessen 82-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Ford und dessen drei Mitfahrer im Alter zwischen 13 und 47 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrerin des Nissan kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Sowohl der Mercedes als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Zur Unterstützung war die Feuerwehr Walldorf mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten, sieben Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber am Unfallort eingesetzt.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt, sowie die Leitplanken und Fahrbahn provisorisch durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Wiesloch instand gesetzt werden.

Straßenverkehrsgefährdung – Fahren unter Alkohol mit fast 3,5 Promille

Ladenburg (ots) – Am gestrigen Sonntag 15.05.2022 kurz nach 19:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw Renault die Ortsstraße. Beim Vorbeifahren streifte er den Außenspiegel eines geparkten Pkw Mercedes-Benz und fuhr ohne anzuhalten und ohne seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, weiter.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 400 Euro. Der Halter des beschädigten Pkw beobachtete den Unfall und erkannte den Fahrer, der in seiner Nachbarschaft wohnt. Nachdem er ihn bis zu seiner Wohnung verfolgt und auf den Unfall angesprochen hatte, gingen beide Männer zurück zu der Unfallstelle. Dort warteten sie das Eintreffen der Polizei ab.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Ladenburg stellten bei dem Verursacher des Unfalls eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Sie staunten jedoch nicht schlecht, als der Atemalkoholtest einen Wert von fast 3,5 Promille ergab.

Anschließend wurde der 54-jährige Unfallverursacher zur Polizeiwache verbracht und bei ihm wurden durch einen Polizeivertragsarzt zwei Blutentnahmen durchgeführt. Der Mann hatte angegeben, nach dem Unfall noch Alkohol getrunken zu haben.

Der britische Führerschein und der Pkw-Schlüssel wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Gegen den Autofahrer erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Falschfahrer auf der Autobahn – Geschädigte und Zeugen gesucht

BAB6, St. Leon-Rot (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 15.05.2022 gegen 04:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen KIA, welcher auf der A6 von Sinsheim in Richtung Mannheim entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. An der Anschlussstelle Rauenberg konnte eine sofort positionierte Streifenwagenbesatzung wenig später den KIA feststellen und absichern.

Im Verlauf einer späteren Kontrolle gab die 63-jährige KIA-Fahrerin gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an, dass sie an der Anschlussstelle Sinsheim durch ihr Navigationssystem fehlgeleitet wurde und vermutlich schon dort falsch auf die Autobahn auffuhr.

Die sichtlich vom Geschehen beeindruckte Frau entschuldigte sich für ihr Fehlverhalten. Eine Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab keine Hinweise auf Beeinträchtigungen. Bisher ist noch unklar, ob andere Verkehrsteilnehmer durch das Verhalten der 63-Jährigen gefährdet wurden.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf unter 06227/35826-0 zu melden.

Trike-Fahrer übersieht Gegenverkehr

Sinsheim (ots) – Am späten Sonntagnachmittag 15.05.2022 gegen 17:30 Uhr fuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Trike auf der B292 in Richtung Waibstadt. An der Einmündung zur Hauptstraße war der Mann in Begriff, in diese einzubiegen und übersah hierbei eine ihm entgegenkommende 46-jährige Peugeot-Fahrerin.

Durch die Kollision wurden Fahrzeugteile auf einen nachfolgenden BMW eines 53-jährigen Mannes geschleudert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der 86-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Frau im Peugeot erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Der 46-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Waibstadt sowie die Straßenmeisterei im Einsatz, da die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen befreit werden musste. Die B292 war daher zwischen 17:45-18:30 Uhr gesperrt.

Auffahrunfall; hoher Schaden, halbseitige Sperrung

Mauer (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag 14.05.2022 auf der L 547 zwischen Mauer und Schatthausen entstand ein Sachschaden von über 15.000.- Euro. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer musste gegen 15.30 Uhr verkehrsbedingt abbremsen, weshalb ein nachfolgender 59-jähriger VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auffuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der VW musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mauer war mit elf Mann zur Absperrung und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Straße war rund eine Stunde halbseitig gesperrt.

Aufsitzrasenmäher und Motorsense entwendet

Sinsheim-Waldangelloch (ots) – Zwischen Samstag 17:30 Uhr und Sonntag 07:15 Uhr, wurde aus einem Garten in der Brückenstraße ein Aufsitzrasenmäher, sowie eine Motorsense, entwendet. Bislang unbekannte Täterschaft schnitten einen Maschendrahtzaun, welcher das Grundstück begrenzte, auf und entwendeten anschließend das Diebesgut aus einer offenen Gartenhütte.

Ein Zeuge beobachtete gegen 02:00 Uhr einen “Bus”, eventuell einen VW-Bus, mit Karlsruher Kennzeichen. Dieser könnte mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Da die unbekannten Täter den Aufsitzrasenmäher über das Nachbargrundstück, sowie einen Fußweg befördern mussten und dies vermutlich nicht unbemerkt blieb, bittet die Polizei, dass sich Zeugen beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, melden.

Malsch: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Malsch (ots) – Am vergangenen Samstagvormittag 14.05.2022 gegen 10:30 Uhr fuhr eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda von Malsch kommend, die Rotenberger Straße in Richtung Mühlhausen. Verkehrsbedingt musste die vor ihr fahrende 38-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz bis zum Stillstand ihres Autos anhalten.

Die 33-jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf. Durch den Verkehrsunfall wurden die Beifahrerin, eine weitere Insassin, die hinten rechts in dem Skoda saßen sowie die Fahrerin des Daimler-Benz, verletzt.

Die 84-jährige Beifahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen vorsorglich mit einem angeforderten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Dielheim-Horrenberg (ots) – Zwei verletzte Autofahrerinnen und ein Gesamtschaden von rund 15.000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag auf der L 612 zwischen Horrenberg und Sinsheim-Hoffenheim.

Eine 18-jährige Smart-Fahrerin wollte kurz vor 10.30 Uhr von der L 612 nach links auf die K 4174 in Richtung Zuzenhausen abbiegen, als sie dabei mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Toyota-Fahrerin kollidierte. Nachdem die leicht verletzten Frauen an der Unfallstelle erstversorgt worden waren, wurden Sie zu weiteren Behandlungen mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Beide Fahrzeuge, an denen Totalschaden entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt. Kurz vor 12 Uhr war die Landstraße zwischen Horrenberg und Hoffenheim wieder frei.

Einbruch in Wohnhaus und Garage

Wiesloch-Frauenweiler (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, in ein Wohnhaus im Fasanenweg. Nachdem ein eindringen durch die Kellertür nicht gelang, verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Hier wurden sämtlich Räume durchsucht und durchwühlt.

Ebenso wurde die Garage aufgebrochen. Entwendete wurde unter anderem rund 1.000 Euro Bargeld, diverser Gold- und Silberschmuck, sowie mehrere Werkzeugmaschinen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Auto durchbricht Bahnschranke

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Bahnübergang Prankelstraße / B3. Ein bislang unbekannter Autofahrer durchbrach die heruntergelassene Schranke der Linksabbiegerspur der Prankelstraße und fuhr anschließend einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Die Schleifspuren am Unfallort deuten auf eine Kollision mit einem mittelgroßen bis großen PKW hin, welcher vermutlich aus Richtung B3 kam.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 9.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Einbruch in Lagerhalle – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am Samstagmorgen 14.05.2022 gegen 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Käsackerweg und entwendeten einen Tresor sowie ein Auto der Marke Mercedes-Benz. Die Täter schlugen eine Eingangstür mittels eines Kanaldeckels ein, den sie in der Nähe aus der Fahrbahn hoben.

Anschließend durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, in welchem sich Bargeld befand. Die Unbekannten konnten neben dem Tresor auch einen Mercedes-Benz “Vito” stehlen. Den Schlüssel hierzu fanden die Einbrecher in einem der Büros. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Sachbeschädigung oder Unfallflucht? – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) – Am Samstag 14.05.2022 zwischen 12.50-18.00 Uhr, wurde einer schwarzer Audi A4-Avant auf der Fahrerseite beschädigt, der auf dem Parkplatz des Golfclubs in der Opelstraße im Ortsteil Rot abgestellt war. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro.

Anhand der Spurenbewertung ist es nicht ausgeschlossen, dass es sich hierbei entweder um die Folgen eines Verkehrsunfalls oder um eine Sachbeschädigung handeln könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten St. Leon-Rot, Tel.: 06227/88160-0 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Vermisster 80-jähriger gefunden

Viernheim (ots) – Die Suche nach einem 80 Jahre alten Mann aus Viernheim kann eingestellt werden. Der Mann war seit Freitagmorgen (13.05.) vermisst und wurde am Montag (16.05.) von Passanten auf einem Feldweg, unweit der Landesstraße 3111, gefunden. Zur Abklärung seines gesundheitlichen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeldbetrag

Brühl (ots) – Am Freitag 13.05.2022 gegen 15:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Trickdiebe mit dem sogenannten “Wasserwerker-Trick” Zutritt zu der Wohnung einer über 70-jährigen Frau aus Brühl. Während einer der Unbekannten die nichtsahnende Frau im Badezimmer ablenkte, gelang es seinem Komplizen unbemerkt die Räumlichkeiten zu betreten und aus einem Schrank über 3.000 Euro Bargeld zu entwenden.

Kurz darauf entdeckte die über 70-Jährige den Mittäter und erkannte sofort, dass sie Opfer zweier Trickdiebe wurde. Sie schrie daraufhin laut um Hilfe, woraufhin die beiden Männer samt Diebesgut in Richtung Oftersheimer Weg flüchteten

Personenbeschreibung:

Person 1: männlich, ca. 50-55 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, leicht gebräunte Haut, dunkelblauer Arbeitsanzug

Person 2: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlank, leicht gebräunte Haut, dunkle Kleidung

Der Polizeiposten Brühl hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Tel.: 06202 71282 zu melden.