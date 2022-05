Mannheim/BAB 656: Rücksichtsloser Taxifahrer nötigt 23-jährige Autofahrerin – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/BAB 656 (ots) – Bereits am Montagnachmittag nötigte ein unbekannter

Taxi-Fahrer auf der BAB 656 bei Mannheim eine 23-jährige Autofahrerin. Die

23-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der rechten Fahrspur der A

656 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle

Mannheim-Seckenheim wurde sie zunächst von einem Taxi überholt. Der Fahrer

dieses Taxis wechselte anschließend mit so geringem Abstand vor der 23-Jährigen

auf die rechte Fahrspur, dass die Frau eine Gefahrenbremsung durchführen und auf

den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt ausweichen musste, um eine Kollision zu

vermeiden. Der Taxi-Fahrer wechselte unmittelbar weiter in die Ausfahrt der

Anschlussstelle. Hier wechselte er mehrfach die Fahrspur, um schließlich links

in Richtung Seckenheim abzubiegen. Die Frau hupte dem Taxi-Fahrer noch

hinterher, dieser fuhr jedoch unbeeindruckt weiter.

Bei dem Taxi soll es sich um einen Mercedes mit HD-Kennzeichen gehandelt haben.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 50 Jahre alt

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Dunkle, kurze Haare, gegelt

Normale Statur

War bekleidet mit einem rot gemusterten Kurzarmhemd

Trug eine Fliegersonnenbrille

Durch das Fahrmanöver des unbekannten Taxi-Fahrers mussten mehrere weitere

Verkehrsteilnehmer hinter dem Peugeot der 23-Jährigen abbremsen und ausweichen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden

sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/47093-0

zu melden.

Wiesloch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Bereits zwischen Dienstag, dem 10. Mai, 06.20 Uhr und Mittwoch,

dem 11. Mai, 13 Uhr, wurde ein Kia Picanto, der in der Gerbersruhstraße, Höhe

Haus-Nr. 26, Fahrtrichtung Parkstraße, abgestellt war, von einem unbekannten

Autofahrer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund

2.000.- Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0.

Neckargmünd: Unfallflucht; hoher Schaden; Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Bereits zwischen Dienstag, dem 03. Mai, 14 Uhr und

Donnerstag, dem 05. Mai, 09.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim

Vorbeifahren einen Porsche Cayenne, der Fahrbahnrand in der

Michael-Gerber-Straße geparkt war. Dabei hinterließ er einen Schaden von über

3.000.- Euro. Aufgrund des Schadensbildes dürfte das Fahrzeug des Verursachers

auch sichtbare Schäden ausweisen. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier

Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Schuppens – unbekannte Leiche gefunden – Pressemeldung Nr. 4

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, geriet am frühen

Dienstagmorgen, 10.05.2022 in Sandhausen ein Schuppen auf einem Anwesen in der

Kleinen Ringstraße in Brand. Im Zuge der Löschmaßnahmen stießen die

Einsatzkräfte am Brandort auf die Leiche einer unbekannten Person.

Die Ermittlungen zur Person der Leiche sind zwischenzeitlich abgeschlossen, es

handelt sich unzweifelhaft um den 57-jährigen Eigentümer des Anwesens.

Die Untersuchungen zur Brandursache ergaben, dass der 57-Jährige, der sich

offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, das Feuer selbst gelegt

hatte. Dabei war Sachschaden in Höhe von fast 400.000 Euro entstanden.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden und zwei Beteiligten

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21:40

Uhr fuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Audi TT auf der Lessingstraße in

Richtung B291. Beim Links-Abbiegen auf die Bundesstraße missachtet sie die

Vorfahrt eines 56-jährigen Daimler-Benz-Fahrers, der von der B291 kommend in die

Lessingstraße abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten

durch eine Abschleppfirma abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf

insgesamt 11.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren ohne Fahrerlaubnis; Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss; Auffinden von 5 Gramm Marihuana

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Donnerstag, gegen 16:20 Uhr

führten Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg in der Hauptstraße eine

allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Kleinwagen mit niederländischen

Kennzeichen durch. Das Auto war mit zwei Personen besetzt und fuhr in Richtung

Sandhausen.

Bereits beim Herantreten an das Auto stellten die Beamten starken

Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginneren fest.

Der 26-jährige Fahrer räumte ein, ohne Fahrerlaubnis zu fahren, da ihm die

niederländische Fahrerlaubnis erzogen worden ist. Als Beifahrerin befand sich

seine 20-jährige Freundin in dem Auto.

In der Beifahrertür, im Aschenbecher der Mittelkonsole und im hinteren Fußraum

fanden die kontrollierenden Beamten insgesamt 5 Gramm Marihuana.

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Urinschnelltest reagierte auf die Wirksubstanz

von Cannabis-Pflanzen (Tetrahydrocannabinol). Bei dem Autofahrer, der in

Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde anschließend durch einen

Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Beschuldigte benannte einen Zustellungsbevollmächtigten und musste eine hohe

Sicherheitsleistung hinterlegen. Seine Freundin und Beifahrerin fuhr mit dem

Auto weiter.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: „Kommissar Zufall“ führte zu einer Marihuana-Aufzucht im Keller

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Anwohner in der Schillerstraße machte

sich zunächst um seine Nachbarin Sorgen. Die 71-jährige Frau hatte am gestrigen

Donnerstag, über einen längeren Zeitraum ihren Wohnungsschlüssel von außen an

der Tür stecken lassen, ohne dass sie gesehen wurde. Später konnte sie im Haus

durch die Polizei gesund und wohlauf angetroffen werden.

Aber die Beamten des Polizeireviers Wiesloch staunten nicht schlecht, als sie

auf der Suche nach der Frau im Keller des Mehrfamilienhauses eine

Marihuana-Aufzucht mit 14 eingepflanzten Marihuana-Pflanzen (Höhe von 23 bis 66

cm) und drei Setzlinge fanden. Die Pflanzen wuchsen in einer sogenannten

„Grow-Anlage“ (Wachstumsanlage) prächtig und gediehen. Außerdem fanden sie in

dem Keller auf einer Eckbank geringe Mengen eines weißen Pulvers. Wie sich

später herausstellte, handelte es sich hierbei um Kokain.

Im weiteren Verlauf ermittelten die Beamten, dass ein 42-jähriger Bewohner des

Mehrfamilienhauses die Pflanzen in seinem Keller aufzog und wohl auf die Ernte

wartete. Überdies wird ihm das aufgefundene Kokain zugeordnet.

Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes führten die Beamten anschließend

noch eine Durchsuchung in seiner Wohnung durch. In einer mitgeführten

Umhängetasche wurde bei ihm dabei eine Dose mit einer Marihuana-Blüte

aufgefunden.

Bei dem 42-jährigen Bewohner stellten die Beamten zudem deutliche Anzeichen

einer Betäubungsmittelbeeinflussung statt. Vorsorglich wurde von den

Polizeibeamten ein Rettungswagen angefordert, da der Gesundheitszustand des

Mannes kurzfristig, möglicherweise aufgrund seines Drogenkonsums, instabil

wurde.

Die aufgefundenen Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 42-jährigen

Beschuldigten wird nach Abschluss der Ermittlungen Anzeige an die

Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Meckesheim: Holzbrücke in Brand gesteckt; drei Jugendliche geflüchtet; weitere Zeugen gesucht

Meckesheim (ots) – Bislang unbekannte Täter steckten am frühen Freitagmorgen

eine Holzbrücke in Brand, die im Bereich der Schulstraße/Lagerhausstraße über

die Elsenz führt.

Ein Zeuge hatte kurz vor 2 Uhr drei Jugendliche am Brandort beobachtet, die auf

sein rufen hin in Richtung Bauhof flüchteten.

Die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war,

löschten das Feuer schnell. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein

Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Brücke ist dennoch begehbar.

Ob die drei Jugendlichen für die Brandlegung verantwortlich sind, ist Gegenstand

der Ermittlungen. Einer von ihnen wird wie folgt beschrieben: männlich; ca. 180

cm; sportlich, hellgraue Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten

Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:

06223/9254-0

Viernheim/Weinheim: Zwei Schwerverletzte und ein Schaden von über 100.000.- bei Unfall auf A 659; Pressemitteilung Nr. 2

Viernheim/Weinheim (ots) – Entgegen der ersten Unfallmeldung ereignete sich der

Verkehrsunfall auf der A 659 zwischen Mannheim und Weinheim, kurz nach der

Anschlussstelle Viernheim-Ost in Richtung Weinheim.

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer war am späten Freitagvormittag auf der A 659 von

Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs. Kurz nach Passieren der Anschlussstelle

Viernheim-Ost setzte er gegen 11.30 Uhr zum Überholen an und wechselte vom

rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 22-jährigen

Porsche-Fahrer, der seinerseits auf der linken Spur in Richtung Weinheim

unterwegs war.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden diese total beschädigt und beide

Fahrer schwer verletzt. Sie wurden mit zwei Rettungswagen in Heidelberger und

Mannheimer Kliniken gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf weit über 100.000.- Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Weinheim ist seit 12.45 Uhr wieder komplett frei.

Eberbach: Eberbacherin via WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

Eberbach (ots) – Eine 62-jährige Eberbacherin wurde im Laufe der vergangenen

Tage mehrfach Opfer einer Betrugsmasche, die in den letzten Wochen in der Region

immer weiter Verbreitung findet.

Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr erhielt die Frau eine Nachricht via

WhatsApp, die angeblich deren Sohn geschickt haben soll. Dieser angebliche Sohn

bat sie, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und einer „neuen Handynummer“,

um Überweisung von zunächst rund 2.000.- Euro, was die Frau auch tat.

In den folgenden Tagen erhielt sie weitere Nachrichten mit der Bitte, weiteres

Geld zu überweisen. Bis zum Donnerstag, den 12. Mai summierten sich die Beträge

auf insgesamt über 8.000.- Euro.

Als am Abend des 12. Mai der Sohn der 62-Jährigen zufällig zu Besuch bei seiner

Mutter erschien, stellten beide den Betrug fest und informierten die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu

Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten. Angeschriebene sollten

sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten. Zunächst sollte

unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob

es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte

man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu

überweisen. Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte

unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots) – Die Autobahnpolizei Walldorf des Polizeipräsidiums Mannheim

führte am Donnerstag, 12.05.2022, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 16.00 Uhr,

in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) auf

der Tank- und Rastanlage Sinsheim-Süd an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 56 Fahrzeuge und 90 Personen

kontrolliert. Insgesamt wurden 4 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. All diesen Fahrzeugführern wurden an

der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Die vier Autofahrer

unter Drogeneinfluss müssen sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes

verantworten.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Vier weitere Personen gelangen wegen Drogendelikten zur Anzeige,

es wurden 17 Gramm Cannabis und ein fertiger Joint

sichergestellt

Zwei Personen gelangen wegen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz zur Anzeige

Arzneimittelgesetz zur Anzeige

Arzneimittelgesetz zur Anzeige Vier Fahrzeuge verfügten nicht über den vorgeschriebenen

Versicherungsschutz. Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet

Gegen drei Personen wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt

ermittelt

An der Kontrollstelle waren insgesamt 18 Beamte der Polizeireviere und der

Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam KoDIS des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt. Zudem unterstützte ein Einsatzzug mit der Bereitschaftspolizei

Bruchsal mit 22 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden weiter intensiv fortgesetzt.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Ilvesheim. Ein 56-jähriger Mann war gegen

18.30 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Wachenheimer Straße in Richtung

Heddesheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Brunnenweg missachtete er die

Vorfahrt einer von rechts kommenden 33-jährigen Hyundai-Fahrerin und stieß mit

ihr zusammen. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug geht in Flammen auf – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr

meldeten Zeugen den Brand eines Fahrzeuges in der Händelstraße auf dem Gelände

eines Autohauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der BMW bereits in

Vollbrand und die Flammen hatten auf einen weiteren BMW, welcher sich daneben

befand, bereits übergegriffen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Brandermittlungen übernommen. Möglicherweise

ist ein technischer Defekt brandursächlich. Da zum jetzigen Zeitpunkt eine

vorsätzlich herbeigeführte Brandursache nicht gänzlich ausgeschlossen werden

kann, werden Zeugen gebeten, welche zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich

des Autohauses beobachtet haben, sich unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall in der Ringstraße – Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17:30

Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Ahornstraße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Skoda. Bei dem Skoda handelt es

sich um einen Notarztfahrzeug des Rettungsdienstes. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand fuhr das Fahrzeug des Rettungsdienstes im Rahmen einer

Einsatzfahrt mit Blaulicht und Sondersignal von der Großsachsener Straße in

Richtung der Muckensturmer Straße. Kurz vor der Ahornstraße überholte das

Notarzteinsatzfahrzeug den Opel. Der Opel bog während des Überholvorgangs von

der Ringstraße in die Ahornstraße ab, wodurch es zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurde die 86-jährige Opel-Fahrerin leicht

verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 10.000 Euro. Zur weiteren Aufhellung des Unfallhergangs werden

Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter

0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.