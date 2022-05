Mannheim: Käfertaler via WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

Mannheim (ots) – Ein 61-jähriger Käfertaler wurde im Laufe des vergangenen

Mittwochs (11. Mai) Opfer der WhatsApp-Betrugsmasche.

Er erhielt kurz nach 13 Uhr eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich dessen

Tochter geschickt haben soll. Diese angebliche Tochter bat ihn, unter

Vorspiegelung falscher Tatsachen und einer „neuen Handynummer“, um Überweisung

offener Rechnungen auf eine zugesandte Kontoverbindung, was der Mann auch tat.

Schließlich bekam der 61-Jährige Zweifel und erstattet Anzeige bei der Polizei.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3.000.- Euro.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu

Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen

lassen und nicht antworten.

lassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten

Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender

wirklich um Familienangehörige handelt.

Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle

angezeigt werden.

Mannheim-Oststadt: Rücksichtsloser Autofahrer in Mannheim unterwegs

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein 22-jähriger Mann fiel am Donnerstagabend im

Mannheimer Stadtteil Oststadt durch seine rücksichtslose und verkehrswidrige

Fahrweise auf. Eine Polizeistreife bemerkte den 22-Jährigen als er mit seinem

Mercedes CLS 500 den Friedrichsplatz stadtauswärts befuhr. Dabei war er mit

einer Geschwindigkeit von fast 90 km/h, anstatt der hier erlauben 30 bzw. 50

km/h unterwegs. Im weiteren Verlauf fuhr er die Augustaanlage mit

Geschwindigkeiten bis zu über 120 km/h entlang. Dabei fuhr er voranfahrenden

Verkehrsteilnehmer stark auf, um diese zum Spurwechsel zu bewegen. Er bremste

nur ab, um andere Verkehrsteilnehmer rechts oder links überholen zu können und

anschließend, unter der Ausnutzung der vollen Leistung seines Fahrzeugs, wieder

stark zu beschleunigen und die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Erst

nachdem das Fahrzeug das Planetarium passiert hatte, gelang es den Beamten, die

dem Fahrzeug gefolgt waren, den 22-Jährigen zu stoppen.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Teilnahme

an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Sein Fahrzeug muss er jetzt

wohl zunächst in der Garage stehen lassen, da sein Führerschein einbehalten

wurde.

Mannheim-Neckarau: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter

Autofahrer am Mittwochnachmittag im Stadtteil Neckarau. Der Unbekannte befuhr

kurz vor 15 Uhr die linke Fahrspur der Casterfeldstraße stadteinwärts. Als er

kurz nach der Straßenbahnhaltestelle „Isarweg“ auf die rechte Fahrspur

wechselte, übersah der eine rechts neben ihm fahrende 62-jährige

Mercedes-Fahrerin und drängte diese nach rechts ab. Die 62-Jährige wich nach

rechts aus und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen.

Dabei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher

fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem

Unbekannten und dem Mercedes der 62-Jährigen war es nicht gekommen.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter mit

HD-Kennzeichen gehandelt haben. Eine Beschreibung des Fahrers konnte nicht

erlangt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Hantelscheiben auf vorbeifahrende Autos geworfen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen um kurz nach 05:30 Uhr bewarfen in der

Untermühlaustraße ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei vorbeifahrende

Autos mit Hantelscheiben und flüchteten anschließend.

Gegen 05:30 Uhr ereignete sich der erste Vorfall. Hierbei trafen der oder die

Täter mit einer Hantelscheibe die Scheibe der Beifahrerseite eines Opels. Dies

geschah mit so einer Wucht, dass die 2Kg-Scheibe den Kopf des 27-jährigen

Fahrers nur knapp verfehlte und in der Fahrertür einschlug. Durch umherfliegende

Glassplitter verletzte sich der 27-Jährige leicht.

Wenige Minuten später schlugen der oder die Täter auf Höhe der Jungbuschbrücke

erneut zu. Hier traf eine weitere Hantelscheibe die rechte hintere Scheibe eines

VWs. Die 36-jährige Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Scheibe

jedoch wurde zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren

Tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, die die

Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Katalysator von Auto entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Zwischen Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, und Donnerstag, gegen 06:15

Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator eines in der

Kleestraße abgestellten Toyotas. Die Täter demontierten das Bauteil unter dem

Auto und konnten unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese,

sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden

Mannheim-Käfertal: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 22:45 Uhr verletzte sich ein 35-jähriger

Radfahrer in der Waldstraße schwer, nachdem ein 30-jähriger Autofahrer unachtsam

die Autotür öffnete. Der 30-Jährige parkte sein Auto am Straßenrand neben dem

Radweg und öffnete die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Der herannahende Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Fahrtrichtung Vogelstang

unterwegs war, versuchte, der Tür auszuweichen und stürzte hierbei. Durch den

Sturz verletzte sich der Mann schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Mannheim-Neckarstadt: Brennendes Fahrzeug löst Polizei-und Feuerwehreinsatz aus; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitag gegen 00:30 Uhr verständigten

aufmerksame Anwohner die Polizei, nachdem ein in der Spelzenstraße, Höhe

Hausnummer 19, geparkter Volvo in Flammen aufging. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei war das Feuer bereits auf einen davor

geparkten BMW übergegangen. Zusätzlich drohte der Brand auf mehrere in der Nähe

befindliche Bäume überzugreifen. Sofort führte die eingesetzte Feuerwehr

Löschmaßnahmen durch und verhinderte in der Folge ein weiteres Ausbreiten des

Feuers. Durch die Hitzeentwicklung wurde neben einem auf der gegenüberliegenden

Straßenseite geparkter VW Transporter auch eine Fensterscheibe im Erdgeschoss

des angrenzenden Wohngebäudes beschädigt. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe

beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder darüber hinaus

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Mannheim – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus endet glimpflich –

Mannheim (ots) – Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am

Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr bei einem Kellerbrand in der Stengelhofstraße.

Ein Anwohner hatte zunächst Brandgeruch wahrgenommen und die Rettungskräfte

alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Kellerraum schnell löschen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von wenigen tausend Euro und es wurde niemand

verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.