Heidelberg-Handschuhsheim: Jugendliche entwenden Fahrräder – Zeugen und Eigentümer gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

entwendete eine Gruppe Jugendlicher mehrere Fahrräder. Eine aufmerksame Zeugin

hatte die Jugendlichen im Bereich des Hans-Thoma-Platzes beobachtet und bemerkt,

dass ein Fahrrad getragen wurde, weshalb sie von einem Diebstahl ausging und die

Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamtinnen und Beamte des

Polizeireviers Heidelberg Nord die 6-köpfige Jugendgruppe in der Straßenbahn an

der Haltestelle „Brückenstraße“ fest. Eines der Fahrräder war noch

abgeschlossen, wodurch sich der Verdacht eines Diebstahls weiter erhärtete. Bei

der Nachfrage nach der Herkunft der anderen Fahrräder konnten die Jugendlichen

keinen plausiblen Grund nennen, weshalb die Fahrräder sichergestellt wurden.

Erste Überprüfungen in den polizeilichen Fahndungssystemen erhärteten die ersten

Vermutungen, da ein weiteres Fahrrad aus einem Diebstahl stammen könnte. In

allen Fällen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Die

abgebildeten Fahrräder konnten bisher nicht zugeordnet werden. Es handelt sich

im Einzelnen um folgende Fahrräder: Ein silbernes Herrenrad der Marke „Kästle“,

ein schwarzes Herrenrad des Herstellers „Ortler“, ein gelb/weiß/rotes

Mountainbike von „alpinestars“, ein schwarz/blaues „BTWIN“ Mountainbike, ein

violettes Herrenrad der Marke „Colorado“ sowie ein weiß/pinkes „KTM“-Fahrrad.

Sollten Sie ihr Rad auf den beigefügten Bildern erkennen oder Hinweise zur Tat

haben, ist das Polizeirevier Heidelberg Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu

erreichen. Eine Herausgabe eines Fahrrades kann nur durch Vorlage eines

eindeutigen Eigentumsnachweises erfolgen.

Heidelberg-Rohrbach: Gemeinsame Kontrollaktion von Polizei und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Mannheim (ots) – Die Verkehrspolizei Heidelberg führte am Donnerstag gemeinsam

mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) eine großangelegte Kontrollaktion zur

Steigerung der Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln im Heidelberger

Stadtteils Rohrbach durch.

In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr überprüften 11 Beamtinnen und

Beamte der Verkehrspolizei Mannheim zusammen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der rnv an einer stationären Kontrollstelle an der

Straßenbahnhaltestelle „Rohrbach-Süd“ Fahrgäste der Straßenbahnen in beiden

Fahrtrichtungen.

Im Rahmen der nach ganzheitlichen Gesichtspunkten angelegten Kontrollen wurden

nachfolgende Feststellungen gemacht:

220 Fahrgäste wurden ohne gültigen Fahrschein angetroffen, gegen

diese wird nun wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt.

diese wird nun wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt. Eine Person gab bei der Überprüfung einen falschen Namen an und

sieht nun einem Bußgeld wegen falscher Namensangabe entgegen

sieht nun einem Bußgeld wegen falscher Namensangabe entgegen Drei Personen verstießen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen,

da sie sich außerhalb ihres Duldungsbereichs aufhielten

da sie sich außerhalb ihres Duldungsbereichs aufhielten Gegen zwei Personen wird wegen des Verdachts des Drogenbesitzes

ermittelt. Es wurden rund zwei Gramm Marihuana sichergestellt

ermittelt. Es wurden rund zwei Gramm Marihuana sichergestellt Gegen eine Person wird wegen des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Solche gemeinsamen Kontrollaktionen haben sich bewährt und tragen zur Steigerung

des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung und der Fahrgäste in

öffentlichen Verkehrsmitteln bei. Weitere gleichgelagerte Aktionen sind bereits

in der Planung und werden in regelmäßigen Zyklen fortgeführt.

Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

zwischen 17:30 Uhr und 19:40 in der Straße „Schloßberg“. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 7 geparkten Audi und

entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt über 1.500 Euro.

Der Unfallverursacher fuhr vermutlich ein weißes Fahrzeug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen

09:50 Uhr an der Kreuzung Lessingstraße/Römerstraße. Ein 57-Jähriger BMW-Fahrer

befuhr die Römerstraße über die Hermann-Maas-Brücke in Fahrtrichtung

Lessingstraße, als er an der Kreuzung vermutlich eine rote Ampel übersah und in

der Kreuzung mit einem 49-Jährigen VW-Fahrer kollidierte, welcher auf der

Lessingstraße in Richtung Franz-Knauff-Straße unterwegs war. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt über 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.