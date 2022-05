Dreister Autofahrer gesucht

B10/Birkweiler (ots) – Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall geben können, der sich gestern Morgen (12.05.2022) gegen 07.30 Uhr auf der B10 bei Birkweiler ereignete. Eine 57-jährige Autofahrerin war einem Rettungswagen ausgewichen, der ihr aus Richtung Landau mit Blaulicht entgegenkam. Ein bislang unbekannter Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf.

Vor Ort gab der Unbekannte an, dass er die Polizei verständigen werde. Stattdessen setzte er sich in sein Fahrzeug und machte sich aus dem Staub. Der Fahrer hatte kurze braune Haare, kurzer Bart, trug eine Brille und hatte ein schlankes Gesicht. Mehr ist zu dem Unfallflüchtigen nicht bekannt. Hinweise zum Fahrzeug oder Unfallflüchtigen erbittet die Polizei unter 06323 9550.

Verkehrskontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Aufgrund der anhaltend guten Wetterlage lockt das Wellbachtal weiterhin insbesondere Motorradfahrer an, weshalb die Polizei Annweiler trotz der erst am vorangegangenen Tag durchgeführten Verkehrskontrolle auch am gestrigen Tag die Biker ins Visier nahm.

Bei einer Kontrolle in Höhe des Parkplatzes “Langenbächel” wurden 26 Kradfahrer und deren Motorräder kontrolliert. Hierbei ergaben sich 5 Mängelberichte aufgrund technischer Ursachen oder Fristenüberschreitungen sowie eine Anzeige nach Ordnungswidrigkeitenrecht, da der TÜV-Termin entsprechend überfällig war. Die Polizei Annweiler appelliert an alle Motorradfahrer, durch entsprechend verkehrsgerechtes Verhalten die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.