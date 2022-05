Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle geraten

Harthausen (ots) – Am Freitag 13.05.2022 um 04 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 19-jährigen Fahrer eines PKW in der Speyerer Straße in Harthausen. Dieser gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und zeigte darüber hinaus Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrenden

Limburgerhof (ots) – Auf dem Fahrradweg parallel zur L533 begegneten sich am Donnerstag 12.05.2022 gegen 13:30 Uhr, ein 14-jähriger und ein 24-jähriger Radfahrer. Der 14-Jährige, welcher während der Fahrt sein Smartphone nutzte, geriet auf die Gegenspur. Der 24-Jährige stieß trotz Bremsen mit diesem zusammen. Beide stürzten auf den Grünstreifen.

Der 14-jährige zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag 12.05.2022 zwischen 19:40-23 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße, durch Aufhebeln der Terrassentür, eingebrochen. Alle Zimmer wurden durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder verdächtigen Wahrnehmungen diesbezüglich machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsüberwachung der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 12.05.2022 um 09:00 Uhr, wurde auf der K 30 eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei kam es zu 5 Verstößen. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 87 km/h bei erlaubten 70 km/h.