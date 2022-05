Kaiserslautern – Am zurückliegenden Wochenende wurden schon die neuen Schilderbrücken mit den Wegweisungstafeln zwischen Kaiserslautern-West und dem Autobahn Dreieck Kaiserslautern montiert.

Nun steht am kommenden Wochenende der zweite und letzte Teil der Montagen westlich der Anschlussstelle Kaiserslautern-West an.

Hierfür wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von Samstag, dem 14.05.2022 ab 20:00 Uhr bis Sonntag, dem 15.05.2022 bis spätestens 9:00 Uhr, voll gesperrt.

In der Gegenrichtung nach Saarbrücken beschränkt sich die Vollsperrung auf den Bereich zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof.

Eine Auffahrt von der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof ausschließlich in Fahrtrichtung Saarbrücken ist damit möglich. Der Verkehr in Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab der A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West über die U 30-U18 (B270-L367-L356-L363) zur A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach geleitet.

In Gegenrichtung nach Mannheim erfolgt die Verkehrsführung ab der A6 Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach über die U11-U21 (L363-L356-L367-B270) zur A6 Anschlussstelle Kaiserslautern-West.

Am Sonntag, dem 15.05.2022 wird nach der Vollsperrung der A6 noch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16:00 Uhr der letzte Schilderkragarm mit Schildertafel in einem der Anschlussäste an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West montiert. Für die hiervon betroffenen Fahrbeziehungen im Anschlusskleeblatt Kaiserslautern-West erfolgt die Umleitung im Zuge der B270 über den Opelkreisel. Der Verkehr auf den Durchgangsfahrbahnen der A6 ist davon unberührt.

An dem Wochenende mit Vollsperrung der A6 muss mit deutlichen Behinderungen auf der A6 und den jeweils anschließenden Umleitungsstrecken gerechnet werden.

Der LBM Kaiserslautern bittet die Verkehrsteilnehmer/innen um Verständnis für die unvermeidbaren verkehrlichen Beeinträchtigungen. Zur Stauvermeidung bitten wir auch alle Verkehrsteilnehmer/innen, nicht den Anweisungen ihrer Navigationssysteme sondern der beschilderten Umleitungstrecke zu folgen.