Trio begeht gemeinschaftliche Körperverletzung

Mannheim-Neuostheim (ots) – Am Montag 09.05.2022 zwischen 18-19 Uhr hielt sich ein 17-Jähriger an der Bushaltestelle Neuostheim auf. Aus bisher unbekannten Gründen kamen 3 junge Männer im Alter von 16-18 Jahren zu der Bushaltestelle und schlugen auf das Opfer ein. Anschließend entfernten sie sich wieder.

Das 17-jährige Opfer erstattete anschließend gemeinsam mit seinem Bruder Anzeige beim Polizeirevier. Er erlitt durch die Angriffe mehrere Verletzungen im Kopfbereich, die später medizinisch im Krankenhaus ambulant versorgt wurden.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle drei Männer sind 16-18 Jahre alt, 180-190 cm groß, süd-/südosteuropäisches Aussehen und haben eine sportliche Statur.

Täter 1: kurze hellbraune Haare, leichter Bart. Bekleidung: blaues Sporttrikot der Fußballmannschaft Paris (PSG), dunkle Jogginghose, blaue Umhängetasche.

Täter 2: braune Haare. Bekleidung: Schwarzer Trainingsanzug.

Täter 3: schwarze Haar, Mittelscheitel, Bart. Bekleidung: dunkles T-Shirt, Jeans, silberne Kette.

Die weiteren Ermittlungen führt das “Haus des Jugendrechts” (HdJR) des Polizeipräsidiums Mannheim. Zeugen werden gebeten, sich mit dem HdJR unter Tel.: 0621.1745860 oder mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621.3301-0, in Verbindung zu setzen.

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Mannheim/Ladenburg (ots) – Ein 29-Jähriger und ein 26-Jähriger stehen im dringenden Verdacht, am Sonntag 08.05.2022 zwischen 00:50-06:15 Uhr gemeinschaftlich mehrere Diebstähle in Mannheim und Ladenburg begangen zu haben. Dabei sollen die beiden marokkanischen Männer die Absicht verfolgt haben, das Diebesgut im Anschluss weiter zuverkaufen, um mit dem Erlös ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Zunächst sollen sich die beiden Tatverdächtigen auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus in der Dononstraße in Mannheim-Friedrichsfeld verschafft und dort nach Wertgegenständen gesucht haben. Nachdem der 29-Jährige und der 26-Jährige von zwei Hausbewohnern angetroffen wurden, sollen die Tatverdächtigen ohne Diebesgut die Flucht ergriffen haben.

Anschließend sollen die beiden Männer aus einer Garage im Dünenrand in Mannheim-Seckenheim einen Motorradhelm sowie aus einem benachbarten Anwesen zwei Krafträder der Marke Yamaha und BMW entwendet haben.

Schließlich sollen die beiden Männer die Bahnhofstraße in Ladenburg aufgesucht und aus einem dort unverschlossenen, geparkten Kraftfahrzeug Münzgeld in Höhe von mindestens 30 Euro entwendet sowie im Weiteren das Fenster eines in der Wichernstraße geparkten PKWs eingeschlagen und aus diesem zwei Mobiltelefone, ein I-Pad sowie ein Funkmessgerät entwendet haben.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter kurze Zeit später in der Nähe der letzten Tatörtlichkeit festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Festgenommenen und ihrer mitgeführten Sachen konnten das mutmaßlich zuvor entwendete Diebesgut sowie weitere, bislang noch nicht zugeordnete, Wertgegenstände sichergestellt werden.

Die beiden marokkanischen Männer wurden am Sonntag 08.05.2022, der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle wegen Fluchtgefahr und setzte sie in Vollzug. Im Anschluss wurden die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Einbruch in Schulgebäude – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Schule im Stadtteil Oststadt ein. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagabend, 19.00 Uhr und Montagmorgen, 6.00 Uhr auf bislang unklare Art und Weise Zutritt zu dem Schulgebäude in der Otto-Beck-Straße. Im Gebäude brachen sie einen Schlüsselkasten auf und betraten zahlreiche Räume.

Eine genaue Übersicht der entwendeten Gegenstände liegt derzeit noch nicht vor. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte entwenden mehrere Maschinen von Baustelle

Mannheim (ots) – Zwischen Samstag gegen 15:00 Uhr und Montag gegen 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Baumaschinen von einer Baustelle in der Augustaanlage. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem verschlossenen Lagerraum und erbeuteten Maschinen im Wert von mehr als 6.500 Euro.

Entwendet wurde folgendes Diebesgut:

2 x Werkzeug-Rucksäcke 1 x Akku-Winkelschleifer Metabo 1 x Akku-Schrauber Metabo 1 x Akku-Bohrmaschine Würth 1 x Bohrhammer SDS Max Würth 3 x SDS Max Betonbohrer 1 x Metallbohrerset Protec 4 x Verlängerungskabeltrommel 1 x Kabelpresse

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Wohnungseinbrecher klingelten zuvor an der Tür

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montag 09.05.2022 in der Zeit zwischen 15:45-16:45 Uhr nutzten 2 bislang unbekannte Männer die Abwesenheit einer über 60-Jährigen aus und stiegen in deren im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in der Straße “An den Kasernen” ein. Hierbei konnte eine aufmerksame Nachbarin beobachten, wie einer der beiden Täter über ein geöffnetes Fenster in die Wohnräume gelang, während dessen Komplize vor dem Gebäude Schmiere stand.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Wie sich herausstellte, klingelten die Einbrecher offenbar kurz zuvor an der Wohnungstür der über 60-Jährigen und verschafften sich unter einem Vorwand kurzzeitig Zutritt zum Wohnhaus.

Täterbeschreibung:

Person 1: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, leicht gebräunte Haut, schlanke Statur, Dreitagebart, weiße Kappe, helle Jeans, hellblaues Hemd mit Muster

Person 2: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, leicht gebräunte Haut, kräftige Statur, lange schwarze zurückgegelte Haare, schwarze Lederjacke

Zeugen, de sachdienliche Angaben zu den beiden Tatverdächtigen sowie deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Nach Auffahrunfall eine Person verletzt – Kurzzeitige Verkehrssperrung

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Am Montag 09.05.2022 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin die Wilhelm-Varnholt-Allee/B 37 in Fahrtrichtung Mannheim, als sie in Höhe des Verkehrsübungsplatzes aufgrund einer roten Ampel abbremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 21-jährige Opel-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern.

Durch den Aufprall verletzte sich die 41-Jährige leicht. Sie wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in geschätzter Höhe von rund 11.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der rechte beider Fahrstreifen bis ca. 15:15 Uhr gesperrt.

Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt – Verkehrsdienst ermittelt

Mannheim-Schönau (ots) – Als eine 18-jährige VW-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 15:40 Uhr von einem Parkplatz aus auf die Boehringerstraße nach rechts in Richtung Sonderburger Straße abbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden 53-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls in Richtung Sonderburger Straße unterwegs war.

Ein im dortigen Haltebereich verbotswidrig geparkter LKW hatte der 18-Jährigen offenbar die Sicht nach links erschwert. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß in der Folge noch rechtzeitig verhindern.

Der 53-jährige Kradfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hochwertiges Notebook aus Auto gestohlen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montagabend brachen unbekannte Täter in der Mannheimer Innenstadt in ein geparktes Auto ein. Die Unbekannten öffneten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam Fahrer- und Beifahrertür es im Quadrat U 2 am Herschelplatz abgestellten Fahrzeugs und entwendeten aus dem Kofferraum ein hochwertiges Notebook und einen Tablet-PC im Wert von rund 3.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

In der Zeit zwischen Freitag, 06.05.2022 und Montag, 09.05.2022 drangen im Quadrat G 4 unbekannte Täter in ein weiteres geparktes Fahrzeug ein und verursachten einen Diebstahlschaden von rund 40 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Pkw-Aufbruch – Diebesgut von 6.000 Euro entwendet

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Nacht von Sonntag bis Montag, 18 – 9 Uhr brachen bisher unbekannte Täter einen in der Elisabethenstraße abgestellten VW Crafter auf. Dabei wurde die Fahrertür beschädigt. Aus dem Fahrzeuginneren, des zum Camper umgebauten Fahrzeuges, entwendeten die Täter einen Rucksack, ein MacBook pro, eine Fotokamera, drei hochwertige Objektive sowie weiteres Kamerazubehör im Gesamtwert von circa 6.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621.174-3310 in Verbindung zu setzen.