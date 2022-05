Landau: Die Polizei-News

Zwei Verletze bei Verkehrsunfall

Landau (ots) – Zwei Verletzte und 9.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Landau-Queichheim. Gegen 15.35 Uhr wollte eine 44-jährige Autofahrerin von der Johannes-Kopp-Straße nach links in die Queichheimer Haupstraße einbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Unfall wurde der 64-jährige Motorradfahrer und seine 43-jährige Beifahrerin verletzt. Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmorgen 06.45 Uhr zerkratzten unbekannte Täter ein, in der Godramsteiner Straße abgestelltes Auto. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341/2870 oder per

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de.