Schuppenbrand – Leiche gefunden

Sandhausen (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 01.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Ringstraße nach Sandhausen gerufen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte waren aus einem Schuppen bereits ca. 10m Hohe Flammen feststellbar. Das Feuer drohte derzeit auf Fahrzeuge und Wohngebäude überzugreifen.

Im Zuge der Löschmaßnahmen stießen die Einsatzkräfte am Brandort auf die Leiche einer unbekannten Person. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Identität der unbekannten Leiche und der Brandursache dauern an.

36-Jährige von Radfahrer verletzt

Ladenburg (ots) – Am Montag 09.05.2022 gegen 14:50 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem Range Rover in der Wallstadter Straße in Richtung Dr.-Carl-Benz-Platz unterwegs und überholte im Verlauf der Fahrt einen Radfahrer. An der Bedarfsampel zur Straße “Am Seilgraben” musste sie verkehrsbedingt anhalten. Hier soll der Radfahrer mehrfach mit der Faust gegen die Beifahrerseite geschlagen haben. Er soll sich durch den Überholvorgang der 36-Jährige bedrängt gefühlt haben.

Bei dem sich anschließenden Streitgespräch soll der Mann dann an das Fahrzeug getreten haben. Zu einem Schaden kam es hierbei nicht. Nachdem die 36-Jährige aus ihrem Range Rover ausgestiegen war, soll der Mann sie mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen haben. Anschließend soll der Radfahrer in Richtung Ladenburg-Süd geflohen sein.

Der Mann war auf einem blauen Fahrrad unterwegs, welches zwei schwarze Satteltaschen auf dem Gepäckträger, sowie eine weitere schwarze Tasche auf dem Lenker montiert hatte. Er trug einen roten Fahrradhelm, ein blau-weiß-kariertes Tuch um den Hals, sowie eine Sonnenbrille und war von hellem Teint. Er war mit einer schwarzen, kurzen Radlerhose und einem langärmeligen rot-schwarzen Oberteil bekleidet. Zudem trug er blaue Sneaker der Marke “asics” mit orange-farbenen Schnürsenkeln.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen Verdachts der Körperverletzung, sowie versuchter Sachbeschädigung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06203 9305-0 zu melden.

Wohnungseinbruch

Dielheim (ots) – Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag 12 Uhr in ein Haus in der Straße “Im Weißbaum” ein. Dort entwendeten Schmuck, Münzen, teure Uhren und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen betraten die Täter das Grundstück über einen Gartenweg auf der südlichen Grundstücksseite. Mit einer Leiter stiegen sie auf zum 1. Obergeschoss und drangen über eine aufgebrochene Balkontür in das Haus ein. Im Erdgeschoss des Hauses wurden Rollläden geöffnet. Möglicherweise um sich über die Fenster dort einen Fluchtweg zu sichern.

Darüber hinaus gibt es Erkenntnisse, dass die Täter die Beute mit einer schwarzen ADIDAS-Sporttasche aus dem Haus getragen haben sollen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, zu den Tätern geben können, werden gebeten sich zu melden. Darüber hinaus könnte das Öffnen der Rollläden zur Fluchtwegsicherung Jemandem aufgefallen sein, da die Bewohner abwesend waren. Auch verdächtige Fahrzeuge im angrenzenden Wohngebiet oder im Bereich der Einmündung “Im Weißbaum”/Wieslocher Straße sind hierbei zu berücksichtigen.

Alle Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Einbruchsversuch in Frisörgeschäft

Sinsheim (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft in der Bahnhofstraße einzudringen. Ob es ihnen gelungen war, in die Räumlichkeiten einzudringen, steht noch nicht fest. Die Eingangstür wurde offenbar versucht, aufzuhebeln.

Ob dies gelungen war, steht ebenfalls noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Anzeige wurde erst im Laufe des Montages erstattet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Getuntes Auto gestohlen

Wiesenbach (ots) – Zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Montag, 20.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor der Biddersbachhalle ein weißer VW Passat mit dem Kz.: HD-SX 700, gestohlen. Das Fahrzeug ist auffällig getunt und mit weißen “Porsche”-Felgen ausgestattet. Das Fahrzeug hat laut Gutachten einen Wert von rund 60.000.- Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 oder an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Schriesheim (ots) – Am Montagabend gegen 19:40 Uhr verursachte ein 65-jähriger Audi-Fahrer unter Alkoholeinfluss einen Auffahrunfall auf der B3. Der 65-Jährige war von Dossenheim kommen in Richtung Schriesheim unterwegs, als er auf Höhe der Robert-Bosch-Straße einem vorausfahrenden 35-jährigen Autofahrer aus noch nicht bekannter Ursache ins Heck fuhr. Die alarmierte Polizeistreife bemerkte während der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem 65-Jährigen, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille. Er musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zum Polizeirevier Weinheim. Den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes stellten die Beamten sicher. Nachdem die Maßnahmen auf dem Polizeirevier abgeschlossen waren, durfte er gehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Verkehrsunfall A6 – Tanklaster beteiligt

Dielheim (ots) – Am Montagabend 09.05.2022 gegen 19:40 Uhr fuhr ein Sattelzug, DAF, auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/ Rauenberg und Sinsheim. Der 66-jährige Fahrer überholte auf dem mittleren Fahrstreifen einen Gefahrguttransporter. Während des Überholvorgangs wechselte der Sattelzug wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück.

Ein rechts fahrender Tanklaster wurde dabei abgedrängt und versuchte noch nach rechts auszuweichen. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Auflieger des überholenden Sattelzugs sein Führerhaus leicht touchierte. Gleichzeitig streifte der Tanklaster dabei die rechte Leitplanke und es entstand auch dort Sachschaden.

Zwei nachfolgende Fahrzeuge, ein Wohnmobil und ein Pkw Audi, fuhren über herumliegende Fahrzeugteile, die auf durch den Unfall auf die Fahrbahn gefallen waren.

Insgesamt entstand durch den Unfall an allen 4 beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von ca. 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die herumliegenden Fahrzeugteile konnten durch die Polizei entfernt werden. Die Unfallstelle war gegen 20:30 Uhr wieder geräumt und es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn.

Der 66-jährige Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der 34-jährigen Fahrer des beteiligten Gefahrguttransporters konnte das Teilkennzeichen des Unfallverursachers ablesen.

Im Rahmen der Ermittlungen bei der Halterfirma und der eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der Unfallverursacher mit seinem Sattelzug gegen 21:45 Uhr im Bereich Heilbronn auf dem Parkplatz eines Supermarktes angetroffen. Gegenüber der Polizei wollte er keine Angaben zum Unfallablauf machen.