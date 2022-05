Frankfurt: Europa League Halbfinale Eintracht

Frankfurt (ots) – Am Donnerstag, den 05.05.22, findet in Frankfurt das Rückspiel

des Europa League Halbfinals zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United

statt.

Die Frankfurter Polizei hat den Einsatz intensiv vorbereitet und wird mit

zahlreichen Einsatzkräften im gesamten Stadtgebiet präsent sein. Ziel ist eine

strikte Trennung der beiden Problemfanlager. Sollte die Gefahr eines

Aufeinandertreffens bestehen, wird die Polizei konsequent einschreiten und dies

verhindern. Gleichermaßen ist der polizeiliche Anspruch, stark zwischen allen

friedlichen und sich regelkonform verhaltenden Fußballbegeisterten und

möglicherweise anwesenden Personen zu unterscheiden, die unter diesem Deckmantel

ein störendes, gefährdendes oder schädigendes Verhalten an den Tag legen

möchten. Dabei verfolgen wir eine kommunikative Grundausrichtung.

Im Innenstadtbereich kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs

sowie des ÖPNV kommen. Die Polizei Frankfurt wird diese so gering wie möglich

halten.

Frankfurt-Eschersheim: Überfall im Treppenhaus

Frankfurt (ots) – (ne)Gestern Abend überfielen zwei bislang unbekannte Täter

einen 24-Jährigen Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in der

Eleonore-Sterling-Straße und verletzten ihn dabei. Gegen 22:00 Uhr klingelten

die unbekannten Täter beim 24-Jährigen, mit dem Vorwand, die bestellte

Essenlieferung sei da. Obwohl der 24-Jährige wusste, dass er gar nichts bestellt

hatte, öffnete er per Knopfdruck die Haustür und ließ die Unbekannten eintreten.

Er selbst begab sich ins Treppenhaus, wo er auf die beiden Männer traf. Diese

sollen ihn aufgefordert haben, seine Wohnungstür zu öffnen, was der 24-Jährige

ablehnte. Sodann schlugen die Täter auf ihn ein und bedrohten ihn mit einer

Schusswaffe. Es gelang dem 24-Jährigen die Klingel seiner Nachbarin zu drücken,

woraufhin die beiden Männer eilig das Weite suchten. Der 24-Jährige erlitt

Verletzungen und kam zunächst in ein Krankenhaus. Er beschrieb die beiden

unbekannten Täter wie folgt: Täter 1: Ca. 19-23 Jahre alt, 177cm groß,

südländischer Phänotyp, dunkle Haare, braune Augen, Dreitagbart, Bekleidung:

schwarze Wollmütze, schwarze MNB, schwarzer Hoodie, er hatte eine weiße Tüte

dabei und sprach Hochdeutsch. Täter 2: Ca. 19-23 Jahre alt, 177cm groß,

mitteleuropäischer Phänotyp, blonde Haare, Bekleidung: graue Wollmütze, schwarze

MNB, blauer Hoodie, Jeans, er hatte eine schwarze Schusswaffe dabei und sprach

Hochdeutsch. Hinweise bitte an das 12. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 –

755 11200.

Frankfurt: Polizei warnt vor Betrugsmasche über Messenger-Dienst

Frankfurt (ots) – (ne)Die Frankfurter Kriminalpolizei registriert aktuell eine

Häufung einer Betrugsmasche über den Kurznachrichten-Messenger „WhatsApp“.

Unbekannte Täter wollen vor allem Ältere um ihr Erspartes zu bringen. Aus

aktuellem Anlass warnt die Frankfurter Polizei alle Bürgerinnen und Bürger vor

dieser Masche und bittet Geschädigte, Fälle dieser Art anzuzeigen.

Vergangene Woche waren es rund 20 Taten, die das zuständige Kommissariat erfasst

hatte. So auch am letzten Montag, den 25. April 2022. Hier erhielt ein

80-jähriger Mann aus Bockenheim eine „WhatsApp“-Nachricht, in der sich sein

schreibendes Gegenüber als Tochter ausgab und um finanzielle Unterstützung bat.

Aufgrund des angeblichen Verlustes ihres Handys, musste sie sich ein Neues

kaufen. Dem Senior wurde mitgeteilt, dass die alte Nummer nicht mehr

funktioniert und er fortan nur die neue benutzen soll. Außerdem wäre nun ein

Versicherungsbetrag und das Geld für das neue Handy zu bezahlen. Die Kontodaten

erhielt der 80-Jährige auch per WhatsApp. Nach mehreren Chatnachrichten willigte

das Opfer ein und überwies einen Betrag in vierstelliger Höhe. In einem weiteren

Fall, der sich am Mittwoch (27.4.2022) ereignete, schrieben die Täter eine

54-jährige Frau aus Bergen-Enkheim an. Auch hier war es die angebliche Tochter,

die ein neues Handy hat. In dem folgenden WhatApp-Chatverlauf bat die angebliche

Tochter die 54-Jährige darum, Überweisungen für sie zu tätigen, die sie selbst

nicht durchführen kann, da ihr Online-Banking nicht verfügbar sei. Auch hier

sendete man die Überweisungsdaten per WhatsApp und bat nach erfolgter

Überweisung auch um einen Screenshot als Beweis. Die 54-Jährige durchschaute das

Spiel. Sie tat so, als hätte sie den Geldbetrag in vierstelliger Höhe

überwiesen, sendete aber kein Foto davon, sondern informierte die Polizei.

Warnung der Polizei:

Die Betrugsmasche hat immer das gleiche Muster. Der vermeintliche Sohn / die

vermeintliche Tochter meldet sich über einen Nachrichtendienst und teilt mit, in

finanziellen Nöten zu stecken. Die unbekannte Nummer wird mit dem Defekt des

Handys erklärt und ein Telefongespräch abgelehnt, da dieses erst eingerichtet

werden müsse. Einige nette Worte und Emojis (z.B. betende Hände, Kuss) später

überweisen die arglosen Eltern das ersehnte Geld, meist Beträge von mehreren

tausend Euro, auf ein fremdes Konto und nehmen an, die Rechnung ihres

„Sprösslings“ beglichen zu haben. Der Betrug fällt leider erst viel später auf.

Das Geld ist weg. – Seien Sie deshalb bei Bargeldforderungen über

Messengerdienste wie „WhatsApp“ äußerst misstrauisch. Achten Sie auf Anrede /

Rechtschreibung / Höflichkeitsform („Liebe Vater, überweisen Sie bitte Geld.“).

Die Täterseite nutzt offenbar den Google-Übersetzer.