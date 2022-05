Neustadt: 2. Bauabschnitt in der Talstraße beginnt am 09. Mai 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am kommenden Montag, 9. Mai 2022, beginnt der zweite Bauabschnitt im Rahmen der Sanierung der Talstraße (B39) zwischen Fröbel- und Gipserstraße sowie den angrenzenden Straßen Kohlplatz und Klausengasse. Zu diesem Zweck wird die Talstraße – von Osten kommend – hinter der Einmündung Luisenstraße bis zur Klausengasse voll gesperrt. Die Tiefbauabteilung rechnet mit einer Bauzeit von rund 10 Monaten für diesen Bauabschnitt.

Im ersten Bauabschnitt war die Straße Kohlplatz ab dem Parkplatz in Richtung Talstraße instand gesetzt und gleichzeitig der westliche Gehweg verbreitert worden. Ab Montag kann diese Straße wieder genutzt werden, Fahrzeuge können dann vom Kohlplatz kommend über die Klausengasse Richtung Talstraße abbiegen.

Im Zuge der Maßnahme wird der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN) die Abwasserkanäle aus dem Jahr 1926 sanieren. Die Arbeiten umfassen die Erneuerung des Schmutz- und des Regenwasserkanals in offener Bauweise. Weiter werden alle Hausanschlussleitungen vom Hauptkanal bis an die Grundstücksgrenze erneuert.

Saniert werden außerdem die Hauptleitungen der Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Die Hausanschlüsse werden überprüft und bei Bedarf erneuert. Die Gas- und Wasser-Leitungen stammen dort aus den Jahren 1960 bis 65 und müssen wie der Straßenbelag instand gesetzt werden. Unterbrechungen für Bürgerinnen und Bürger werden so gering wie möglich gehalten und frühzeitig bekannt gegeben. Notleitungen werden – wenn erforderlich – die Versorgung sichern. Zusätzlich wird die Straßenbeleuchtung modernisiert und damit effizienter. Die Talstraße erhält einen Schutzstreifen für Radfahrer. Der so genannte kleine Kohlplatz wird neu gestaltet und soll mehr Aufenthaltsqualität bieten. Die bisherigen Parkplätze werden zum Teil an der Talstraße angeordnet Die Klausengasse wird am „Kleinen Kohlplatz“ zur Stichstraße und kann nicht mehr als Durchfahrtsstraße für den motorisierten Fahrzeugverkehr genutzt werden. Während der Bauphase sind die fußläufigen Zugänge zu den Wohnhäusern gesichert. Ebenso wird sichergestellt, dass Rettungsfahrzeuge die Gebäude erreichen können.

Der gesamte Verkehr, der nicht aus Richtung Westen kommt, wird – je nach Ziel – umgeleitet. Von der Anschlussstelle Neustadt-Nord oder aus Norden kommend über die Mußbacher Landstraße und Maximilianstraße, von der Autobahnabfahrt Neustadt-Süd oder aus Richtung Süden kommend über die Louis-Escande-Straße, Nachtweide und Branchweilerhofstraße zur B38. Von der Hambacher Höhe kommend über die Zwockelsbrücke und weiter zur Exter- und Maximilianstraße, von der Landauer Straße ebenfalls über Exter- und Maximilianstraße. Demnach müssen alle Verkehre in Richtung Tal gemeinsam die Maximilian- und Ludwigstraße (B38) nutzen. Das Abbiegen an der Ecke Amalienstraße/Talstraße (Talpost) zurück Richtung Osten ist möglich. Die Ampelschaltungen in der Exterstraße/Karl-Helfferich-Straße werden geändert und sollen den Verkehrsfluss positiv beeinflussen.

Das Befahren der Seitenstraßen in der Weststadt ist nur Anliegerinnen und Anliegern gestattet.

Für alle, die aus Richtung Kaiserslautern nach Neustadt fahren, bleibt alles wie gehabt.

In der Hetzelstraße wird während der Bauzeit die Einbahnstraße zwischen Talstraße und Fröbelstraße aufgehoben, die Parkplätze vor der Kita entfallen.

Die Zufahrten zum Lidl-Markt bleiben offen.

Wichtig für Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV: Die Bushaltestellen Schütt, Hauptstraße und Walter-Engelmann-Platz müssen entfallen. Eine Ersatzhaltestelle kann nicht eingerichtet werden. Die Buslinie 515 wird über die Karl-Helfferich-Straße und Maximilianstraße zur Lindenstraße fahren.

Der dritte und letzte Bauabschnitt beginnt im Frühjahr 2023 und betrifft die Strecke von der Einmündung Talstraße bis zur Gipserstraße.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme von Bund, Stadt, ESN und Stadtwerke. Die Gesamtkosten verteilen sich jeweils zur Hälfte auf den Straßenbau sowie auf die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen und liegen bei rund 2,6 Millionen Euro.

Die Baupläne sind im Baustellenticker auf www.neustadt.eu, Rubrik Wirtschaft&Verkehr/Verkehr zu finden.