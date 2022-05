Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Sechsjähriger verletzt: Wer kann Angaben zur unbekannten Radfahrerin machen? – Offenbach

(lei) Nachdem ein Sechsjähriger am frühen Freitagabend in der Fußgängerzone der Frankfurter Straße bei einem Zusammenstoß mit einer noch unbekannten Radfahrerin verletzt wurde, sucht die Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen. In Begleitung seiner Mutter fuhr der Junge gegen 18 Uhr mit seinem Tretroller in Höhe der Hausnummer 39 (vor einer Eisdiele) um einen Baum herum, als es zum Zusammenstoß mit einer Radlerin kam, die aus Richtung Kaiserstraße angefahren kam. Das Kind zog sich dabei unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu. Die Radfahrerin, eine zirka 40 Jahre alte schlanke Frau mit dunkelblonden Haaren und Sonnenbrille, hielt noch kurz an, fuhr dann jedoch kommentarlos weiter. Offenbar wurden auch Gäste der Eisdiele auf den Unfall aufmerksam; ein Gast rief der 1,65cm bis 1,70 Meter großen Unbekannten sogar noch hinterher. Die Eisdielen-Gäste und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. (06183 91155-0).

Wer sah die Diebe auf den Baustellen? – Offenbach

(jm) Diebe waren am Wochenende in Offenbach unterwegs und offensichtlich auf Maschinen und Werkzeug aus. Zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr) brachen die Unbekannten im Nordring (im Bereich der 140er- Hausnummern) die dortigen Baucontainer auf und stahlen daraus unter anderem Schweißwerkzeug, Winkelschneider, Werkzeugkoffer und eine Kreissäge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zudem wurden in der Strahlenberger Straße (10-er Hausnummern) ebenfalls Baucontainer gewaltsam geöffnet und daraus hochwertiges Werkzeug, darunter Bohrmaschinen, Bohrschrauber, Kettensäge und Schweißwerkzeug, im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Der Aufbruch wurde am Montag, gegen 7 Uhr, festgestellt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den beiden Fällen unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen: Kripo gibt Sicherheitshinweise – Offenbach

(jm) Das Fachkommissariat 22 in Offenbach teilt mit, dass sich derzeit die Fälle von Einbrüchen in Fahrzeuge mit Zielrichtung offen liegengelassener Wertgegenstände im Stadt- und Landkreis Offenbach häufen. Langfinger greifen in der Regel dann zu, wenn sie sichtbare Wertgegenstände in einem Fahrzeug sehen und sich somit für sie eine Tatgelegenheit ergibt. Erst am Wochenende (wir berichteten) ereigneten sich drei Fälle in Langen, bei denen die Täter Jacken, Bargeld und einen Rucksack aus den Autos stahlen.

Einen weiteren Fall gab es beispielsweise am Montag in der Stadt Offenbach. Ein geparkter Citroen C3 wurde in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr in der Straße „Französisches Gäßchen“ (einstellige Hausnummern) angegangen. Die Diebe schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten eine Jacke vom Beifahrersitz. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo unter 069 8098-1234.

In diesem Zusammenhang möchte die Kripo alle Fahrzeugbesitzerinnen und Fahrzeugbesitzer sensibilisieren und gibt folgende Hinweise:

Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld sichtbar im Auto

liegen

liegen Schließen Sie Fenster, Türen und Schiebedach, auch wenn Sie sich

nur kurz vom Fahrzeug entfernen

nur kurz vom Fahrzeug entfernen Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist

verschlossen ist Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor Ansonsten parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren,

beleuchteten und wenn möglich belebten Bereichen

beleuchteten und wenn möglich belebten Bereichen Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen

Beratungsstelle unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im

Internet unter www.polizei-beratung.de

Wer beschädigte den geparkten Tiguan? – Obertshausen

(lei) 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Verkehrsunfallflucht in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 19.45 Uhr, an einem VW, der im Bereich Jahnstraße / Ecke Gutenbergstraße geparkt war. Der weiße Tiguan wurde an der hinteren linken Seite beschädigt. Möglicherweise, so die Einschätzung der Beamten, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen, zumal sich unmittelbar angrenzend zur Unfallstelle eine Baustelle befindet. Nun sind Zeugen gesucht, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern zu melden.

Wer hat Schuld? Zeugensuche nach Unfall – B45, Tannenmühlkreisel / Obertshausen

(lei) Wer trägt die Schuld und warum? Dieser Frage geht die Polizei derzeit bei einem Unfall nach, bei dem am Montagmittag im Tannenmühlkreisel (Bundesstraße 45) ein BMW und ein Renault Kleinbus zusammengestoßen sind. Gleichwohl der polizeilich geschätzte Gesamtsachschaden mit 700 Euro vergleichsweise gering ausfällt, ist bislang unklar, wer Schuld an dem Unfall trägt, bei dem an beiden Fahrzeugen Kratzer an der Stoßstange entstanden – an dem weißen Trafic vorne und bei dem vorausfahrenden schwarzen 1er Kratzer an dessen hinteren Stoßstange. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Autofahrer gegen 12.40 Uhr den Kreisverkehr und wollten dann die Ausfahrt Richtung Obertshausen/Offenbach nehmen; der BMW überholte hierzu offenbar den auf der rechten Fahrspur befindlichen Renault und setzte sich dann vor diesen. Der BMW bremste dann jedoch abrupt ab, wodurch es zur Kollision kam. Über den Grund des Bremsvorgangs gehen die Aussagen der beiden Fahrer jedoch auseinander. In dem Zusammenhang könnte ein orangefarbenes Müllfahrzeug eine Rolle spielen, welches nach Angaben des BMW-Fahrers auf einem zusätzlichen Abbiegestreifen fuhr und in der engen Kurve womöglich weiter ausholte. Die Polizei in Heusenstamm sucht nun Zeugen und bittet insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des Müllautos sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Nach Feuer in Hochhaus: Kripo sucht nach zwei Jugendlichen – Langen

(lei) Nach dem folgenreichen Brand am Montag, 25. April in einem Hochhaus in der Südlichen Ringstraße (wir berichteten), suchen die Brandursachenermittler nun nach zwei Jugendlichen. Zeugenangaben zufolge waren beide etwa fünf Minuten vor dem Brand aus dem Keller hochgerannt gekommen. Einer von ihnen war etwa 13 Jahre alt und mit einer gelben Jacke bekleidet. Die Kripo schließt nicht aus, dass sie in Verbindung mit dem Brandgeschehen stehen. Eine technische Ursache konnten die Ermittler nunmehr ausschließen. Vielmehr fanden sie am mutmaßlichen Brandentstehungsort im Keller mehrere Böller. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Duo nehmen die Beamten unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Diebe kletterten auf Bauwagen – Seligenstadt

(jm) Von einer Baustelle in der Straße „Am Bahndamm“ stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (13.30 Uhr) und Montagmorgen (6.20 Uhr) verschiedene Gegenstände. Die Diebe kletterten auf den Bauwagen und nahmen unter anderem einen Stromverteiler und diverse Stromkabel mit. Zudem wurde ein Verkehrsschild (Halteverbotsschild) entwendet und ein weiteres Stromkabel der Baustelle beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach Unfallflucht – B 45 / Hanau

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Bundesstraße 45 sucht die Polizei den Verursacher. Kurz nach der Kreuzung B 45 / Maintaler Straße / Oderstraße fuhr ein Unbekannter von der Oderstraße kommend auf den Beschleunigungsstreifen der B45 in Fahrtrichtung Bruchköbel. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah der Unbekannte offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Hyundai. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 20-Jährige Hyundai-Fahrer nach links aus und touchierte hierbei den neben ihm fahrenden Smart Fortwo. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der 20-Jährige und der 44 Jahre alte Smart-Fahrer fuhren zunächst bis zur Ausfahrt Bruchköbel weiter, da zuvor keine geeignete Möglichkeit zum Anhalten bestand. Der Unbekannte fuhr jedoch einfach weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen braunen Renault handeln. Die Polizei in Maintal hat den Unfall aufgenommen und bittet um Hinweise unter Rufnummer 06181/4302-0.

Trickdieb luchst Seniorenpaar Bargeld ab – Bruchköbel

(lei) Ein etwa 1,80 Meter großer Trickdieb mit heller Haut und dunklen Haaren hat am Montag in der Straße „Innerer Ring“ einem Senioren-Ehepaar Bargeld abgeluchst. Gegen 11 Uhr waren die beiden Hochbetagten auf dem Nachhauseweg, als sie von dem schlanken Unbekannten mit gepflegten Erscheinungsbild in Höhe der Hausnummer zwei angesprochen und gebeten wurden, ihm zwei Euro zu wechseln. Als die 80-jährige Frau das Portemonnaie hervorholte, gelang es dem Kriminellen, auf geschickte Weise mehrere 50-Euroscheine zu entnehmen. Der Dieb, der kein Deutsch gesprochen sprach und gut gekleidet war, war mit einer dunklen, sportlichen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Mann nach Sturz vom Dach tödlich verletzt – Langen

(neu) Nach einem Sturz vom Dach eines Mehrfamilienhauses ist am späten Montagabend ein 38 Jahre alter Mann an seinen Verletzungen gestorben.

Nachdem Nachbarn gegen 16 Uhr die Polizei verständigt hatten, weil der Mann in seiner Wohnung lautstark randalieren würde, fuhr zunächst eine Streife der örtlichen Wache zu der Adresse in der Liebigstraße. Doch gegenüber den Beamten zeigte sich der 38-Jährige an der Wohnungstür aggressiv und hielt zudem ein Messer in der Hand.

Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert, um den 38-Jährigen zu überwältigen. In der Vergangenheit soll er sich wegen psychischer Auffälligkeiten bereits mehrmals freiwillig in eine Fachklinik begeben haben. Aufgrund seines aktuellen Verhaltens sollte er daher auch heute einem Arzt vorgestellt werden.

Im Verlauf des Einsatzes konnte sich der 38-Jährige auf das Dach des sechsstöckigen Gebäudes flüchten. Trotz langen und intensiven Zuredens der Einsatzkräfte konnte er nicht dazu gebracht werden, wieder in seine Wohnung zurück zu kehren.

Gegen 21.55 Uhr stürzte der Mann dann plötzlich vom Dach. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Einsatzstelle verstarb.

Zum Zeitpunkt des Sturzes waren keine Polizeikräfte in seiner unmittelbaren Nähe. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat nun die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund des Geschehens übernommen.