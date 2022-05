Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Hund beißt zu – Hundehalter flüchtet, Zeugen gesucht!

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf dem Schriesheimer Fußweg beim

Parkplatz eines Pflanzenhandels kam es am Sonntagmorgen zu einem Vorfall, bei

dem ein freilaufender Dobermann mehrere Hunde angriff und dabei auch die

Hundehalter verletzte – der verantwortliche Hundehalter flüchtete anschließend

mit seinem Hund.

Gegen 9:45 Uhr kam der freilaufende Hund auf die betroffene Familie und deren

drei Hunde zugelaufen, wobei dieser anfing nach diesen zu schnappen und zu

beißen. Bei dem Versuch die Situation zu befrieden wurden zwei

Familienangehörige ebenfalls vom Dobermann in die Hände gebissen. Kurz darauf

ging der Aggressor zu einer schwarzen Limousine, wo offenbar der Hundehalter

wartete. Ohne seine Personalien mitzuteilen, fuhr der Mann anschließend mit

seinem Hund davon.

Zwei Familienangehörige wurden an den Händen verletzt, ihre Hunde wurden in

einer Tierklinik versorgt.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der gesuchte

Hundehalter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 50 Jahre alt, 1,78

m groß, schwarze kurze Haare, trug eine schwarze Brille, dunkle Jacke und Jeans.

Der Dobermann trug ein Kettenhalsband.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Gewerbebetriebsgelände –

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am

Montagmorgen, kurz nach 00:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Gelände eines

Gewerbebetriebes in der Draisstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass

Metallschrott eines Metallhandels in Brand geriet. Durch die Feuerwehr konnte

der Brand eingedämmt und gelöscht werden. Wie der Metallschrott genau in Brand

geriet, ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch unklar. Personen wurden

hierbei nicht verletzt. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf ca. 10.000EUR

geschätzt. Bezüglich des Rauches, der durch den Brand kurzzeitig in Richtung der

nahegelegenen BAB 5 geweht wurde, wurde eine Verkehrswarnmeldung abgesetzt. Das

Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 80-jähriger Fahrzeugführer verursacht Unfall nach medizinischem Notfall

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmittag, gegen 12:45 Uhr, verlor

ein 80-jähriger VW-Fahrer in der Bergstraße, Höhe Gutleuthausstraße, während der

Fahrt aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und kollidierte mit

zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen sowie der Hauswand eines Anwesens. Der

Mann musste vor Ort medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus

transportiert werden. Sein Führerschein wurde einbehalten bis seine

Fahrtauglichkeit durch die zuständige Behörde geprüft wurde. Der VW war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mit PKW gegen Hauswand gefahren

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr, meldete

ein Zeuge der Polizei, dass ein PKW gegen eine Hauswand in der Schwanheimer

Straße gefahren sei und diese hierbei beschädigt habe. Vor Ort konnte in

Erfahrung gebracht werden, dass die 23-Jährige Fahrerin eines Skodas in einer

scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und ungebremst

gegen die Hauswand fuhr. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten umgehend

Alkoholgeruch im Atem der 23-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9

Promille. Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr

Führerschein wurde einbehalten. Die Skoda-Fahrerin muss sich nun wegen einer

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisster 48-jähriger Orhan D. wohlbehalten aufgefunden – Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Waibstadt (ots) – Der seit Donnerstagvormittag vermisste 48-jährige Orhan D. aus

Waibstadt wurde am Samstagnachmittag wohlbehalten in Karlsruhe aufgegriffen. Er

wurde anschließend in die Obhut seiner Familie überstellt, so dass die

Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen werden kann.

Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw beschädigt Gartenzaun und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle – Zeugen gesucht!

Schönbrunn-Schwanheim (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 05:20 Uhr, befuhr ein

bislang unbekannter Lkw-Fahrer die Waldstraße in Schwanheim und bog dort in die

Straße „Gässel“ ein. Im dortigen Einmündungsbereich touchierte dieser einen

Gartenzaun, welcher beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Lkw-Fahrer

von der Unfallstelle, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen.

Der entstandene Schaden am Gartenzaun wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Am Lkw

selbst entstand laut Spurenlage geringer Sachschaden.

Gesucht wird ein gelber Lkw. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen

Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach, Tel: 06271/92100, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter entreißt Tasche – Zeugen gesucht!

Walldorf (ots) – Am Freitagnachmittag, gg. 14.10 Uhr, entriss eine bislang

unbekannte männliche Person in der Friedrichstraße einem 27-Jährigen seine

Umhängetasche. In der Tasche befand sich eine größere Menge Bargeld. Kurz vor

dem Diebstahl hatte der Täter den jungen Mann angesprochen und nach einem

Feuerzeug gefragt. Im Anschluss der Tat flüchtete der Täter mit seinem

mitgeführten Fahrrad in Richtung Karlstraße und Hauptstraße. Eine sofort

eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 – 25 Jahre alt

ca. 165 – 170 cm groß

leicht korpulent

schwarze Basecap

graue Jeans

schwarzer Pullover

Der Polizeiposten Walldorf hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den

Täter auf der Flucht gesehen haben oder die Tat beobachten konnten, werden

gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 06227/8419990 zu melden.

Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger verbringt nach Unfall mit E-Scooter Nacht im Polizeigewahrsam

Sinsheim-Hoffenheim (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein

24-Jähriger, der am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in Hoffenheim in der Nähe des

Tierheims in der „Große Minke“ mit seinem E-Scooter gegen eine Hauswand prallte

und zunächst benommen am Boden liegen blieb. Glücklicherweise verletzte er sich

bei dem Unfall nicht. Auch am Haus entstand kein Schaden. Die von einer Zeugin

verständigten Beamten des Polizeireviers Sinsheim fanden dann auch schnell die

Ursache für den Unfall heraus: der junge Mann wies eine Atemalkoholkonzentration

von über 2,6 Promille auf und hatte zudem höchstwahrscheinlich noch andere

berauschende Mittel zu sich genommen. Da er sich zum einen renitent zeigte, zum

anderen so stark alkoholisiert war, dass er nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen seinen Weg nicht alleine fortsetzen konnte, musste er bis zum Morgen

seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich und landet auf Dach

Sinsheim (ots) – Ursächlich für den Unfall, der sich am frühen Samstagmorgen

gegen 03.30 Uhr auf der L 550 zwischen Weiler und Sinsheim ereignete, dürfte die

Alkoholisierung des 19-jährigen Fahrzeugführers gewesen sein. Der junge Mann war

aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung von über 1,2 Promille offensichtlich nicht

mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen und verlor in einer Rechtskurve

alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Mazda, überschlug sich und kam auf dem

Dach zum Liegen. Sein 16-jähriger Beifahrer wurde beim Unfall leicht verletzt,

ein weiterer 16-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand

Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die L 550 war während der Unfallaufnahme für

den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Sinsheim: Pkw überschlägt sich und landet auf Dach – PM Nr.1

Sinsheim (ots) – Gegen kurz vor 03.30 Uhr wurde der Polizei ein auf dem Dach

liegender Pkw auf der L550 zwischen Sinsheim und Weiler gemeldet. Beim

Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim konnte der

Sachverhalt so bestätigt werden. Nach ersten Informationen wurden bei dem Unfall

zwei Personen leicht verletzt. Die näheren Umstände sind noch nicht bekannt. Es

wird nachberichtet.

Lobbach-Waldwimmersbach: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge zwischen Waldwimmersbach und Haag; L 595 voll gesperrt; Unfallhergang und Anzahl der Verletzten noch unklar,

Lobbach-Waldwimmersbach (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr befuhr die

28-jährige Fahrzeugführerin eines Kia Picanto die L595 von Waldwimmersbach

kommend in Richtung Haag. Hierbei kam sie zunächst, aus bislang unbekannter

Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet sie mit

ihrem Pkw in den Gegenverkehr, wo sie nur noch durch starkes Gegenlenken einen

Frontalzusammenstoß mit dem ihr entgegenkommenden BMW vermeiden konnte. Durch

die Gegenlenkbewegung geriet der Kia ins Schleudern und kollidierte schließlich

im Bereich der C-Säule mit der linken Fahrzeugfront des ihr entgegenkommenden

BMW X1. In Folge dessen überschlug sich die Unfallverursacherin mit ihrem

Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Graben auf dem Dach zum Liegen. Die

28-Jährige wurde hierbei in ihrem Pkw eingeklemmt und konnte durch die

hinzugerufene Feuerwehr aus Lobbach gerettet werden. Glücklicherweise zog sich

die Frau hierbei lediglich leichte Verletzungen zu. Ebenso wurde der 28-jährige

BMW-Fahrer nur leicht verletzt. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeugführer wurden

in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem Kia entstand Totalschaden in Höhe

von ca. 5.000 Euro. An dem BMW entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von ca.

25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme

abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Lobbach war mit insgesamt 4 Fahrzeugen

und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die L595 war bis ca. 18.45 Uhr voll gesperrt. Die

Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Wiesloch: Mann in psychischer Ausnahmesituation; Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte; keine Verletzte; zwei Waffen sichergestellt; Unterbringung in psychiatrischer Klinik

Wiesloch (ots) – Am frühen Montagabend kam es in einem Wieslocher Wohngebiet zu

einem Polizeieinsatz, bei dem auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg

angefordert wurde.

Kurz nach 16 Uhr teilte eine Frau dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim

telefonisch mit, dass ihr Sohn in ihrer Wohnung randalieren würde. Darüber

hinaus hätte er auch Waffen in seinem Zimmer deponiert.

Der polizeilich bekannte Mann rief anschließend selbst noch mehrmals in einem

äußerst aufgeregten Zustand, begleitet mit wirren Phantasien, beim Polizeirevier

an.

Das Mehrfamilienhaus im Wieslocher Norden wurde zunächst weiträumig abgesperrt

und die Spezialeinsatzkräfte angefordert, die kurz nach 18 Uhr eintrafen.

Gegen 18.30 Uhr war die Aufregung vorbei. In einem günstigen Moment drang das

SEK in die Wohnung ein und überwältigte den Mann widerstandslos. Verletzt wurde

niemand.

In der Wohnung wurden eine Armbrust und eine täuschend echt aussehend

9-Millimeter Schreckschusspistole mit Munition aufgefunden und sichergestellt.

Der psychisch kranke Mann befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam, soll

aber noch im laufe des Abends ins psychiatrische Zentrum Nordbaden überstellt

werden.

Edingen-Neckarhausen: Rollerfahrer leicht verletzt; kurzfristige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt;

Edingen-Neckarhausen (ots) – Der Rollerfahrer, der am Montagvormittag mit einem

Auto in der Hauptstraße im Ortsteil Neckarhausen kollidierte, wurde entgegen

ersten Befürchtungen lediglich leicht verletzt. Informationen über den genauen

Unfallhergang liegen noch nicht vor. Die Hauptstraße war kurzfristig voll

gesperrt. Die Freigabe erfolgte gegen 10.20 Uhr. Die Behinderungen waren gering.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 60-Jährige in Tiefgarage überfallen – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 60-jährige Frau wurde am

Sonntagnachmittag in einer Tiefgarage in Walldorf von einem unbekannten Täter

überfallen. Die Dame hatte gegen 16 Uhr am Geldautomat einer Bank in der

Johann-Jakob-Astor-Straße abgehoben und begab sich im Anschluss zu ihrem

Fahrzeug, das sie in der Tiefgarage unter dem Geldinstitut abgestellt hatte. Als

sie gerade eingestiegen war, trat ein unbekannter Mann an das Auto heran, hielt

die Tür auf und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld, EC-Karte und

Geheimnummer von der Frau. Diese begann daraufhin laut zu schreiben, woraufhin

der Unbekannte der Frau den Mund zuhielt und seiner Forderung mit weiteren

Drohungen Nachdruck verlieh. Die 60-Jährige händigte daraufhin Bargeld, sowie

EC-Karte mit PIN an den Unbekannten aus. Unter weiteren Drohungen flüchtete der

Täter schließlich in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 bis 35 Jahre alt

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Sehr dunkle, fast schwarze Augen

Kurze, dunkle und nach hinten gekämmte Haare

Sprach Deutsch mit Akzent

Bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Trug schwarze Lederhandschuhe

Hatte einen schwarzen Schal über Mund und Nase gezogen

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Wohnung – Polizei sucht Zeugen!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es am

Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr in der Markgrafenstraße. Bislang

unbekannter Täter versuchte mittels nicht bekanntem Werkzeug eine Wohnungstür in

einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte allerdings nicht in

das Innere der Wohnung, eventuell wurde er bei der Tatausführung gestört. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Helmstadt/Bargen: Brand des „Dorfkruges“; mehrere hunderttausend Euro Schaden, Ursache noch unklar; Brandermittlungen aufgenommen;

Helmstadt/Bargen (ots) – Bei einem Gebäudebrand in der Rathausstraße im Ortsteil

Bargen entstand am Sonntagmorgen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend

Euro.

Bei dem Gebäude handelt es sich um die Gaststätte „Dorfkrug“; das Gebäude ist

rund 200 Jahre alt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist das Gebäude nicht bewohnbar und

einsturzgefährdet.

Die Ursache ist nach wie vor unklar. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die

Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Das Feuer war gegen 7 Uhr am Sonntagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehren aus

Helmstadt-Bargen und Aglasterhausen waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

Das Feuer war nach mehreren Stunden kurz vor 11 Uhr gelöscht. Zwei Personen

wurden vor Ort medizinisch betreut.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Kreuzungsbereich der Rohrbacher Straße

und Hirtenwiesenstraße kam es am späten Sonntagabend zu einem schweren

Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einen Pkw – die Unfallermittler des

Polizeireviers Wiesloch suchen hierzu weitere Zeugen.

Gegen 22:52 Uhr kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen einem

24-jährigen Motorradfahrer und einem 43-jährigen Taxifahrer, die die Kreuzung

beiden geradeaus überqueren wollten. Der Motorradfahrer wurde dank seiner guten

Schutzkleidung glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Taxifahrer und sein

Mitfahrer blieben unverletzt. Zur weiteren Versorgung wurde der 24-Jährige in

ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden

in Höhe von 30.000 Euro.

Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei „Grün“ in die Kreuzung gefahren zu sein,

weshalb das Polizeirevier Wiesloch weitere Zeugen des Geschehens sucht.

Hinweisgeber, die Angaben hierzu machen können oder den Unfall beobachteten,

werden gebeten, sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.