Heidelberg-Wieblingen: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs u.a. durch Pkw Seat gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Maifeiertag, gegen 10:30 Uhr, kontrollierten

Beamte der Wasserschutzpolizei Heidelberg in Heidelberg-Wieblingen,

Mittelgewannweg, unterhalb der Autobahnbrücke der A 5, im Bereich eines Fuß- und

Radwegs einen schwarzen Pkw Seat, der dort verbotswidrig geparkt worden war. In

dem Pkw befanden sich zwei Personen. Noch während der Kontrolle startete der

Fahrzeugführer den Pkw und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in südliche

Richtung auf dem Rad- und Fußweg. Dabei gefährdete der rücksichtlos fahrende

Fahrzeugführer eine 50-jährige Radfahrerin sowie deren 4-jährige radelnde

Enkelin, die beide nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem

flüchtenden Pkw verhindern konnten. Alle Personen der insgesamt fünfköpfigen

Fahrradgruppe blieben unverletzt. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass das

Kennzeichen BOR-JL 1, das an dem Pkw Seat angebracht war, für ein Kraftrad

Yamaha zugelassen ist.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg, Tel. 06221/137483, sucht Zeugen, die Angaben

über den Verbleib des Pkw Seat machen können. Weiterhin werden weitere Personen

bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten

möglicherweise ebenfalls gefährdet worden sind, gebeten, sich mit den Beamten

der Wasserschutzpolizei Heidelberg unter der o.g. Tel.-Nr. in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg: In Unterführung stecken geblieben – Totalschaden

Heidelberg (ots) – Wieder einmal blieb ein Fahrzeug in der Unterführung

„Gutleuthofweg“ hängen, weil es zu hoch für eine Durchfahrt war.

Ein 34-jähriger Heidelberger hatte den 2,60 Meter hohen Sprinter angemietet und

wollte am Sonntagvormittag, kurz vor 11 Uhr, durch die Unterführung

hindurchfahren. Dabei hatte er offenbar übersehen, dass die Unterführung nur 2,1

Meter hoch ist.

Das Fahrzeug des 34-Jährigen blieb stecken, konnte jedoch wieder aus der Klemme

befreit werden, nachdem die Luft der Reifen abgelassen worden war.

Der Schaden am Fahrzeug ist mit rund 40.000.- Euro immens.

Nach einer ersten statischen Überprüfung entstand an der Unterführung kein

Schaden.

Heidelberg-Bergheim: Unfall verursacht und womöglich Passanten gefährdet – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Bereits vergangenen Donnerstag gegen 18.15 Uhr fuhr

eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin gegen einen MINI in der Bismarckstraße

auf Höhe der Einmündung zur Luisenstraße. Die 63-jährige MINI-Fahrerin war

gerade dabei, von der mittleren auf die linke Fahrspur zu wechseln. Die

Unbekannte streifte hierbei den Mini und beschädigte diesen im Bereich des

vorderen linken Reifens, Kotflügels und der Stoßstange. Danach flüchtete die

Fahrzeugführerin mit ihrem grünen VW Golf über den Gehweg und könnte dort

womöglich Fußgänger gefährdet haben. Der Sachschaden am Mini liegt bei 800 Euro.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug bzw.

die Fahrzeugführerin geben können oder Geschädigte, welche durch das Fahrmanöver

gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte

unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Rohrbach: Geparkte Autos zerkratzt – Zeugen und weitere Betroffene gesucht

Heidelberg (ots) – Mindestens 16 geparkte Autos wurden in der Nacht von Samstag

auf Sonntag in drei Straßenzügen in Heidelberg-Rohrbach zerkratzt – der Schaden

beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Beginnend in der Heinrich-Fuchs-Straße, über die Augustastraße bis in die

Viktoriastraße zerkratzte der unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand am

Gehweg abgestellte Autos. Den entstandenen Schaden bemerkten die Eigentümer am

Sonntagmorgen und verständigten das Polizeirevier Heidelberg-Süd, das die

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat. Zeugen, die Verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden

gebeten, sich unter Tel: 06221 34180 zu melden. Es ist zudem nicht

auszuschließen, dass mögliche Betroffene einen Schaden an ihren Fahrzeugen

bislang nicht bemerkten, diese können sich nachträglich ebenfalls bei den

Ermittlern melden.

Heidelberg-Altstadt: brennendes Motorrad; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr rückten

Polizei und Feuerwehr aus, nachdem in der Kisselgasse ein brennendes Motorrad

gemeldet wurde. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Einsatzkräfte der

Sicherheitspartnerschaft Heidelberg den Brand bereits mithilfe eines eigens

mitgeführten Feuerlöschers bekämpft. Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte die

über dem Motorrad befindliche Schutzplane in Brand geraten sein. Wie hoch der

entstandene Sachschaden ist und wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang

noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: gestohlener Motorroller sichergestellt; Fahndung nach fünf Jugendlichen blieb erfolglos – Polizei sucht Zeugen und bittet um weitere Hinweise

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr rückten

Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte aus, nachdem eine bislang

nicht bekannte Person mit einem Motorroller im Innenbereich der

Kurfürsten-Passage hin und her fuhr. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten

ergriffen fünf Jugendliche zu Fuß die Flucht in Richtung Hauptbahnhof. Trotz

sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkamen die drei männlichen und die

zwei weiblichen Personen unerkannt. Der nicht mehr fahrbereite und in der

Kurfürsten-Anlage zurückgelassene Motorroller wurde in der Folge sichergestellt

und zwecks Spurensicherung an die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übergeben. Wie sich herausstellte, wurde das

Gefährt offenbar kurz zuvor an einer bislang noch nicht bekannten Örtlichkeit

entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 1500 Euro

geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl des weißen

Motorrollers und/oder den geflüchteten Personen geben können, werden gebeten,

sich unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: alkoholisierter 69-Jähriger wirft Gegenstände aus dem Fenster und verfehlt zwei Kinder nur knapp; Polizei bittet die Eltern der Kinder sich zu melden

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Sonntag gegen 13:00 Uhr verständigte ein

50-jähriger Mann die Polizei, nachdem er beobachten konnte wie ein Bewohner der

Blücherstraße Gegenstände, unter anderem Flaschen, aus einem Fenster warf.

Hierbei verfehlte er zwei auf dem Gehweg befindliche, bislang unbekannte Kinder

offenbar nur knapp. Sofort suchten Einsatzkräfte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte die Örtlichkeit auf und stellten den 69 Jahre alten, sichtlich

alkoholisierten und in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann zur

Rede. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1 Promille. Der

69-Jährige wurde daraufhin zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier

genommen und im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach

den betroffenen Kindern. Die Eltern werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221

99 1700 zu melden.

Heidelberg: Ausfall der Telefonanlage des Polizeireviers Heidelberg-Süd – Notruf sowie Telefonzentrale des Polizeipräsidiums Mannheim weiterhin erreichbar – PM 2

Heidelberg (ots) – Die am heutigen Mittag gemeldete Störung der Telefonanlage

des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte zwischenzeitlich behoben werden. Das

Polizeirevier Heidelberg-Süd ist wieder uneingeschränkt über die bekannte

Rufnummer erreichbar.