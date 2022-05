Mannheim-Oststadt: Zwei Männer von Gruppe überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt: (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:20 Uhr

wurden ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger Opfer eines Überfalls in den

Quadraten, Höhe N7 / M7. Die beiden Geschädigten trafen auf ihrem Weg in eine

Diskothek auf eine siebenköpfige Gruppe. Eine männliche Person aus dieser Gruppe

soll zunächst Zigaretten und Feuer von den beiden Männern gefordert haben, dann

Geld. Der Mann soll dann dem 22-Jährigen zweimal mit der flachen Hand ins

Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser dem Unbekannten Bargeld übergab.

Nachdem der 20-Jährige seinen leeren Geldbeutel vorgezeigt hatte, soll der

Unbekannte diesen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die

anderen Personen aus der Gruppe sollen nicht an der Tat beteiligt gewesen sein.

Die Gruppe sei in Richtung Kaiserring geflüchtet.

Der 20-Jährige wurde durch die Faustschläge leicht verletzt.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Südeuropäischer Phänotyp, dunkler

Teint, höchstens 170 cm groß, kräftige Figur, kurzer Bart und schwarze Haare. Er

soll mit einer dunkelroten Jacke bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt wegen räuberischer Erpressung und

bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Wohlgelegen: 51-Jähriger hinterrücks überfallen – Zeugen gesucht

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – In der Dudenstraße wurde ein 51-Jähriger am

Sonntagabend gegen 19:55 Uhr Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann hatte zuvor an

einem Geldautomaten in der Mannheimer Innenstadt Bargeld abgehoben. Unmittelbar

vor dem Überfall soll der 51-Jährige noch eine weibliche Radfahrerin nach dem

Weg gefragt haben. Dann soll er unvermittelt von zwei bisher unbekannten Männern

von hinten attackiert worden sein, wodurch er zu Boden fiel. Hier sei er dann

mit Faustschlägen und Fußtritten malträtiert worden, wo die beiden Unbekannten

schlussendlich die Geldbörse des Mannes entwendeten und flüchteten. Der Mann

wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: 1.

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 65 kg, etwa 19 bis 20 Jahre alt. Die Person soll

eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. 2. Männlich, ca. 85

kg, ca. 21 Jahre alt und soll ebenfalls mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose

bekleidet gewesen sein.

Zeugen der Tat, sowie die Radfahrerin, welche dem Geschädigten den Weg erklärte,

werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 beim

Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim-Schönau: Einbruch auf Firmengelände – Zeugen gesucht!

Mannheim-Schönau (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und

Sonntag, 15:30 Uhr, in der Memeler Straße. Bislang unbekannter Täter verschaffte

sich auf unbekannte Art und Weise zu einem Firmengelände und drang anschließend

Gewaltsam in das dortige Gebäude ein. Dort entwendete der Unbekannte sechs

Schlagbohrmaschinen im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu

melden.

Mannheim-Gartenstadt: Fleisch mit Nadeln versehen auf Waldweg ausgelegt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Eine aufmerksame Spaziergängerin entdeckte am Freitagabend

gegen 19 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe des Karlsterns ein mit geöffneten

Sicherheitsnadeln präpariertes Stück Fleisch und übergab dieses der Polizei. Das

Fleischstück war neben den Nadeln mit schwarzen wachsähnlichen Tropfen versehen.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen sowie dessen Beweggründe liegen derzeit noch

keine vor. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeihundeführerstaffel Mannheim

übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich

unter der Telefonnummer 0621/71497-0 zu melden. Weiterhin werden insbesondere

Hundebesitzer darum gebeten, darauf zu achten, was deren Vierbeiner vom Boden

aufnehmen und verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden.

Mannheim-Wallstadt: Erst Auto aufgebrochen, dann zwei Motorräder beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Wallstadt (ots) – Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 06 Uhr, wurden

im Binsenweg gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt bzw. aufgebrochen. Ein bislang

unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Inneren eines geparkten Peugeots

und entwendete eine, sich im Fußraum befindliche, schwarze Tasche. Anschließend

warf er zwei abgestellte Motorräder um, welche dabei beschädigt wurden. Der

Sachschaden beläuft sich auf über 600 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

auf den Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Mit 2,78 Promille Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Am Sonntagabend um kurz vor 21 Uhr kollidierte ein betrunkener

33-jähriger Audi-Fahrer mit einem am Straßenrand der Holzstraße geparkten BMW

und schob diesen auf einen davor geparkten VW auf. Durch den Unfall entstand ein

Sachschaden von mehr als 14.000 Euro. Ein Atemalkoholtest, den die alarmierten

Polizeibeamten bei dem Mann durchführten, ergab einen Wert von 2,78 Promille. Er

musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den

Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Beamten.

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: „Brennpunkte Sommer 2022“ – bewährtes Konzept der Polizei Mannheim wird fortgeführt / Walpurgisnacht / PP Mannheim zieht erste Bilanz

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Bereits im Sommer

vergangenes Jahr gelang es dem Polizeipräsidium Mannheim durch ein Konzept das

Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger, gerade über die Sommermonate

hinweg, weiter zu stärken und Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum weiter zu

reduzieren. 2022 soll nun an die Erfahrungen und Maßnahmen aus dem vergangen

Jahr angeknüpft werden.

Mit steigenden Temperaturen und Wegfall einschneidender Corona-Maßnahmen begann

am Freitagabend die Konzeption „Brennpunkte Sommer 2022“ mit einigen Anpassungen

zum Vorjahr. Das PP Mannheim wird die polizeilichen Maßnahmen neben der sich im

letzten Jahr bewährten Flexibilität hinsichtlich der Einsatzörtlichkeiten in

diesem Sommer zusätzlich nach einem „Ampelkonzept“ ausrichten. Dieses basiert

auf einem lageangepassten, stufenweise ansteigenden Kräfteansatz, der sich nach

den Erfahrungen der jeweils vorangegangenen Wochenenden richtet.

Neben der verstärkten Präsenz uniformierter Kräfte setzt das Polizeipräsidium

Mannheim mit dem Einsatz von Kommunikations-Teams einen weiteren entscheidenden

Schwerpunkt in der Konzeption. Die Kommunikations-Teams zeichnen sich neben

ihrem Fingerspitzengefühl mit dem sie in konfliktträchtigen Einsatzlagen

maßgeblich zur Deeskalation beitragen, auch durch ihr proaktives Zugehen auf die

Bürgerinnen und Bürger aus. So ermöglichen sie es zum einen, Transparenz

bezüglich der polizeilichen Maßnahmen herzustellen, als auch die Akzeptanz jener

Maßnahmen in der Bevölkerung zu stärken.

„Der Fokus liegt hier für mich, wie auch schon bei den Maßnahmen während des

Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie, auf der Kommunikation mit unseren

Bürgerinnen und Bürgern. Daher auch der wiederkehrende Einsatz unserer

Kommunikations-Teams. Auch ich freue mich, nach nunmehr zwei Jahren zahlreicher

Entbehrungen, das Gefühl der wiedergewonnenen Freiheit in den anstehenden

Sommermonaten im Freien genießen zu können. Das ist aber nur dann möglich, wenn

wir dies mit gegenseitigem Respekt und Rücksicht auf einander tun. Daher werden

wir als Polizei Mannheim auch in diesem Jahr mit Kommunikationsteams an

neuralgischen Punkten in unserem Zuständigkeitsbereich mit den Bürgerinnen und

Bürgern das Gespräch suchen und für gegenseitige Toleranz und die Einhaltung

gesellschaftlicher Normen werben. Sollten Einzelne sich jedoch über diese Normen

hinwegzusetzen versuchen, so werden wir diesen konsequent entgegentreten. Die

Sicherheit des öffentlichen Raumes für den oder die Einzelnen ist ein hohes Gut,

das es zu schützen gilt „, so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Im Hinblick auf die starken Frequentierungen beliebter Treffpunkte in Heidelberg

und Mannheim sowie der alljährlichen „Walpurgisnacht“ waren die zusätzlich

eingesetzten Kräfte am Wochenende vorrangig in den Stadtgebieten Mannheim und

Heidelberg eingesetzt. Die Struktur der Konzeption erlaubt es dennoch jederzeit

auch bei Störungen im Bereich des Rhein-Neckar-Kreises Einsatzkräfte in die

betroffenen Städte und Gemeinden zu verlegen. Neben Fußballspielen

unterschiedlicher Ligen, sowie der „Maimess“ und dem Maimarkt gab es zudem

zahlreiche angemeldete, teilweise wiederkehrende, Kundgebungen in den Städten

Mannheim und Heidelberg.

Der überwiegende Großteil der Kundgebungen und Fußballspiele verlief friedlich

und ohne große Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte mussten lediglich vereinzelt

einschreiten.

So setzte sich am Samstagabend gegen 18:00 Uhr in Heidelberg ein

Demonstrationsaufzug mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema

„Rechte Netzwerke angehen“ von der Schwanenteichanlage in Richtung Karlsplatz in

Bewegung. Während des Demonstrationsmarschs wurden nach Erreichen der

Hauptstraße, in Höhe der Bienenstraße, eine Rauchfackel gezündet sowie

polizeifeindliche Parolen gerufen. Nach einer klaren Ansprache und Aufforderung

durch die Kommunikations-Teams, derartige Äußerungen zu unterlassen, kam es zu

keinen weiteren Beleidigungen und der Aufzug setzte seinen Marsch ohne weitere

Zwischenfälle fort. Während der anschließenden Abschlusskundgebung auf dem

Karlsplatz liefen Angehörige von Burschenschaften an den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern der Kundgebung vorbei. Hierbei kam es zwischen einzelnen Personen zu

verbalen Provokationen, die nach Verlagerung weiterer Einsatzkräfte zum

Kundgebungsort jedoch frühzeitig unterbunden werden konnten. Die

Abschlusskundgebung verlief daraufhin störungsfrei und wurde gegen 20:00 Uhr

durch den Versammlungsleiter beendet.

Nachdem die türkische Fußballmannschaft „Trabzonspor“ am Abend die türkische

Fußballmeisterschaft in der Super Lig gewonnen hatte, versammelten sich bis

22:00 Uhr rund 500 Fußballfans am Wasserturm. Gleichzeitig meldeten Passanten

einen aus 20 Fahrzeugen bestehenden Autokorso auf dem Friedrichsring. Nachdem

rund 100 Personen kurzzeitig die Absperrung an der Wasserturmanlage überstiegen

und ein Banner mit dem Vereinslogo angebracht sowie vereinzelt Pyrotechnik

gezündet hatten, wurden die feiernden Fans gezielt durch die

Kommunikations-Teams angesprochen und mittels Lautsprecherdurchsagen

aufgefordert, den verschlossenen Wasserturm zu verlassen. Dieser Aufforderung

kamen die friedlich feiernden Fans schließlich störungsfrei nach. Mithilfe von

kurzzeitig eingerichteten Fahrbahnsperrungen und verkehrslenkenden Maßnahmen

gelang es den Autokorso sukzessiv aus der Innenstadt zu leiten. Zu

Zwischenfällen kam es hierbei nicht. Gegen Mitternacht waren kaum noch

Fußballfans im Bereich Wasserturm/Friedrichsring feststellbar.

Auch die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Poser waren am Freitag und

Samstag wieder im Einsatz und führten intensive Kontrollmaßnahmen im Bereich der

„Poserszene“ durch. Vor allem an den in der Szene beliebten Treffpunkten in den

Städten Heidelberg und Mannheim waren die eingesetzten Kräfte mit dem Ziel

Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen frühzeitig zu unterbinden vor Ort.

Insgesamt wurden am Wochenende 62 Personen und 48 Fahrzeuge überprüft. Neun

Personen gelangten wegen verschiedenen Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige. Neben

zwei Handyverstößen, einem Geschwindigkeitsverstoß und einem Rotlichtverstoß

gelangten fünf Fahrzeugführer wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Anzeige.

In einem Fall stellten die Einsatzkräfte den BMW eines 26 Jahre alten Mannes

sicher, nachdem sie an dem Fahrzeug erhebliche Mängel sowie eine deutliche

Überschreitung der Geräuschpegelwerte festgestellt hatten. Ein 44-jähriger

Audi-Fahrer muss sich neben einer Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis

zusätzlich auf eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen

fehlenden Versicherungsschutzes einstellen.

Auch feierten Schülerinnen und Schüler den Beginn der Pfingstferien auf den

Neckarwiesen der Städte Mannheim und Heidelberg. Auf der Heidelberger

Neckarwiese sammelten sich ab dem frühen Nachmittag einige Schüler der

umliegenden Schulen um ihren Abschluss zu feiern. Die Zahl der Schüler wuchs bis

ca. 16:00 Uhr auf etwa 250 Personen an, zu Störungen durch die feiernden Schüler

kam es nicht.

Für die Heidelberger Thingstätte verfügte die Stadt Heidelberg auch in diesem

Jahr ein Betretungsverbot. Ein Waldbetretungsverbot war jedoch entgegen der

Vorjahre nicht beschlossen worden. Die Einsatzkräfte konnten hier bis in die

Nacht hinein kein Personenaufkommen feststellen.

Die Heidelberger Altstadt, insbesondere die Untere Straße war am Freitag- und

Samstagabend mit bis zu 200 Personen bis in die frühen Morgenstunden gut

besucht. Neben kleineren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einzelnen

Feiernden wurden vor allem Ruhestörungen, ausgehend von einzelnen

Personengruppen, im Stadtgebiet gemeldet. Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr

rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem am Bismarckplatz eine körperliche

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet wurde. Nachdem die

Beteiligten auf Ansprache der Polizeikräfte nicht reagierten, wurden die

Kontrahenten durch den Einsatz von Pfefferspray voneinander getrennt. Ein

23-jähriger ergriff daraufhin die Flucht, wurde aber wenig später im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen festgenommen. Bei der körperlichen Auseinandersetzung

verletzte sich ein 26-Jähriger leicht. Er wurde mit einem hinzugerufenen

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind

derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte.

In Mannheim rückten die Einsatzkräfte bereits am Samstagnachmittag gegen 16:00

Uhr aus, nachdem im Bereich der Max-Joseph-Straße verbale Streitigkeiten in

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn Personen endeten. Eine

Gruppe Jugendlicher geriet aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer Gruppe

Kinder in Streit. Im weiteren Verlauf verletzte eine bislang nicht bekannte

Person einen 13-Jährigen mit einem mitgeführten Schlagstock im Bereich des

Oberkörpers. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Die Gruppe von Jugendlichen

ergriff die Flucht. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und hat die Personenbeschreibung von zwei Tatverdächtigen vorliegen:

Person: männlich, ca. 185 cm groß, 16-17 Jahre alt, blonde kurze Haare, helle

Haut, auffallend großer Mund, schwarze Bauchtasche

Person: männlich, ca. 180 cm groß, 16-18 Jahre alt, dunkle mittellange gegelte

Haare mit Mittelscheitel, auffallend markantes Gesicht, leichter Operlippenbart,

lilafarbener Pullover

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Der Einsatz der Kommunikations-Teams sowie der Konzeptionsansatz, die

Polizeikräfte flexibel und lageangepasst im Präsidialbereich einzusetzen, hat

sich auch an diesem Wochenende erneut bewährt. Mit dem nötigen

Fingerspitzengefühl, aber auch mit klaren Ansprachen und einem konsequenten

Durchgreifen gegen einzelne Störer, gelang es die Sicherheit und Ordnung im

öffentlichen Raum sicherzustellen.

Aktuell findet in Heidelberg noch bis etwa 15:00 Uhr der diesjährige

Halbmarathon statt. Die Polizei Mannheim wünscht allen Teilnehmenden einen

gelungenen Lauf!

Mannheim/Neuhermsheim: In Einfamilienhaus eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Grete-Fleischmann-Straße, im

Ortsteil Neuhermsheim, war am Samstag das Ziel bislang unbekannter Einbrecher.

Die oder der Täter nutzten in der Zeit von 16.00 – 23.45 Uhr die Abwesenheit der

Eigentümer aus, brachen die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so ins

Innere. Hier durchsuchten die Täter sämtliche Räume, entwendeten 4 Armbanduhren,

1 Samsung GalaxyTab im Gesamtwert von ca. 2000,- Euro und suchten danach „das

Weite“. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444, aufzunehmen.

Mannheim/Oststadt: Fiat Punto aufgebrochen und Rucksack entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang Unbekannter brach am Samstagabend, in der Zeit

zwischen 19.05 und 20.13 Uhr, bei einem in der Roonstraße geparkten hellblauen

Fiat Punto die Beifahrertür auf und entwendete aus Inneren einen dort

befindlichen Rucksack. In diesem befanden sich neben persönlichen Gegenständen

ein IPhone 8 und 2 MacBooks Pro. Der Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten

Schätzung auf ca. 2500,- Euro. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

300,- Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat geben können, werden

gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310,

aufzunehmen.

Mannheim/Feudenheim: Beim Abbiegen Entgegenkommenden übersehen – 2 leicht Verletzte

Mannheim (ots) – Am Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, befährt ein 47-jähriger

Suzuki-Fahrer die Siebenbürgerstraße in Richtung Wallstadt. In Höhe der

Theodor-Storm-Straße wollte der 47-Jährige nach links abbiegen, übersah hierbei

einen ihm entgegenkommenden Hyundai einer 36-Jährigen und kollidierte mit

diesem. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Unfallverursacher

eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille feststellen. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Schäden an den

Fahrzeugen werden insgesamt mit je 5000,- Euro beziffert. Da beide Pkw nicht

mehr fahrbereit waren mussten diese abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer

wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurden zur weiteren

medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der

Unfallverursacher muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten

Mannheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrer flüchtet vom Unfallort

Mannheim (ots) – Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein zunächst

unbekannter VW-Fahrer die Kurt-Schuhmacher-Brücke in Richtung Mannheim. Aus

bislang unbekannter Ursache fuhr der VW einer Kia-Fahrerin auf. Im Anschluss

entfernte sich der VW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die 25-jährige

Kia-Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf meldete sich der 39-jährige VW-Fahrer jedoch bei der Polizei

und gab an, dass sein Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt wurde und der

Unfallgegner sich entfernt habe. Vor Ort konnte die Streifenbesatzung den

Fahrzeughalter im stark betrunkenen Zustand antreffen. Ein Alkoholtest ergab

einen Wert von knapp 2 Promille. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte

dieses als Unfallverursacherfahrzeug der Unfallflucht zugeordnet werden. Der

entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 21.500 EUR geschätzt.

Der VW wurde sichergestellt. Der Führerschein des Mannes, der nach bisherigem

Stand der Ermittlungen als Unfallverursacher angenommen wird, wurde einbehalten.

Der 39-Jährige muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

unerlaubtem Entfernens vom Unfallort sowie Vortäuschen einer Straftat

verantworten.

Mannheim/Neckarstadt: Betrunkener VW Fahrer mit 1,3 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 21-jährigen VW-Fahrer aufgrund seiner

auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle

bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille zu Tage. Dem

21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den

Akten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mannheim – Wohnungsbrand nach möglicher Brandstiftung

Mannheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 02.35 Uhr ein Brand in

einem Gebäude in der Mannheimer Wattstraße gemeldet. Vor Ort konnte eine in

Flammen stehende Wohnung in einem mehrgeschossigen Gebäude festgestellt werden.

Der Feuerwehr gelang es zügig, den Brand zu löschen. Personen kamen nicht zu

Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Im Zuge der ersten

Ermittlungen konnten Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung als Brandursache

erlangt werden. Im weiteren Verlauf wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der

Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen die zum Berichtszeitpunkt

noch andauern.