Neustadt, Elmstein: Kuckucksbähnel-Fahrsaison 2022 eröffnet

Neustadt an der Weinstraße / Lambrecht / Elmstein – Am heutigen Sonntag, 01.05.2022, wurde die Fahrsaison 2022 des Kuckucksbähnels eröffnet. Bis in den Oktober werden reguläre Fahrten angeboten, im Dezember die beliebten Nikolausfahrten.

Um 10:45 Uhr setzte sich das Kuckucksbähnel mit der Dampflokomotive 378.78, die im Kandertal im Südwesten Baden-Württemberg fuhr, in Bewegung.

Die Strecke in der Pfalz führt vom Eisenbahnmuseum beim Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße durch Lambrecht, Frankeneck, Erfenstein, Breitenstein nach Elmstein und zurück.

