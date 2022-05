Keine Fahrerlaubnis, dafür Drogenkonsum: Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld und ein 32-jähriger Mann aus Heringen die Bundesstraße 27.

Am Abzweig auf die B 62, Lomo-Kreuzung in Richtung Philippsthal, beabsichtigten beide nach links auf diese einzubiegen. Der 24-Jährige ordnete sich dazu auf der Linken von zwei Abbiegespuren ein.

Der 32-Jährige befährt zunächst die Rechte von den zwei Abbiegespuren. Beim Anfahren geriet der Fahrer aus Heringen auf die linke Abbiegespur und kollidierte mit dem Pkw des Mannes aus Bad Hersfeld.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro, Personen wurden nicht verletzt.

In Verlauf der Unfallaufnahme verlief ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Drogenvortest positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Ebenfalls konnte er keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht in der Homberger Straße

Bad Hersfeld – in Höhe eines Einkaufsmarktes in der Homberger Straße kollidierten am heutigen Freitag gegen 18:00 Uhr ein mehrfarbiger VW Bus der vom Gelände des Marktes herunterfuhr mit dem blauen Skoda Fabia eines 21 jährigen Hersfelders, der in Richtung Neuenstein fuhr. Der 21-jährige Fahrer Kleinbusses aus Bebra hielt jedoch nicht an der Unfallstelle an, sondern fuhr unvermittelt weiter zu seiner Arbeitsstelle in einem Ortsteil von Neuenstein. Bis hierhin wurde er von seinem Unfallgegner verfolgt und eine Streife der Polizeistation konnte dort beide Beteiligten antreffen. Die Polizei Bad Hersfeld ermittelt nun gegen den Bebraner wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Hersfeld unter der 06621 / 9320 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Rotenburg

Rotenburg an der Fulda – Am Freitag, den 29.04.2022 gegen 14:50 Uhr ereignete sich auf der B 83 zwischen Rotenburg an der Fulda und dem Abzweig Hergershausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Bebra stammende Fahrer eines Pkw, welcher in Richtung Rotenburg an der Fulda fuhr, geriet nach einer Kurvendurchfahrt auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem ihn entgegenkommenden Kleinbus kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlugen sich beide Fahrzeuge und kamen auf dem Dach bzw. auf der Seite liegend zum Stehen. Die Insassen konnten sich selbständig aus den Fahrzeugen befreien. Die beiden Insassen des Pkw, welcher in Richtung Rotenburg an der Fulda fuhr, sowie der alleinige Insasse des entgegenkommenden Kleinbusses aus Ilmenau, wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Bundesstraße war an der Unfallörtlichkeit für circa zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.