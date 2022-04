Neustadt: Deutsch-Französischer Biosphären-Bauernmarkt am 15. Mai 2022 mit Blumen- und Gartenmarkt, Verkaufsoffenem Sonntag und vielem mehr

Neustadt an der Weinstraße – Erlebnis-Sonntag in Neustadt an der Weinstraße mit Deutsch-Französischem Biosphärenbauernmarkt, Blumen- und Gartenmarkt, dem Fest um den Zunftbaum, dem 2. Verkaufsoffenen Sonntag und der Weinverkostung Sauvignon Blanc im Glas.

Deutsch-Französischer Biosphären-Bauernmarkt

Ein besonderer Anziehungspunkt ist der bereits ab 11 Uhr (bis 18 Uhr) auf dem historischen Marktplatz stattfindende Deutsch-Französische Biosphären-Bauernmarkt des Biosphären-Reservats Pfälzerwald-Nordvogesen. Er ist schon als traditionell zu bezeichnen und bietet an circa 40 Ständen unter anderem leckere, landwirtschaftliche Produkte, wie beispielsweise Wurstwaren, Brotspezialitäten, Obstbrände, Wild- und Fischspezialitäten, Käse, Kräuter, Gewürze und vieles mehr aus der Pfalz und dem Elsaß in einer großen Vielfalt an.

Uhrzeit: 11 Uhr bis 18 Uhr

Ort: Marktplatz

Veranstalter: UNESCO Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen

Bunter Blumen und Gartenmarkt

Nahtlos geht der Bauernmarkt in den von der Tourist, Kongress- und Saalbau GmbH (TKS) organisierten bunten Blumen- und Gartenmarkt mit circa 50 Ständen über. Von der Stiftskirche zum Kartoffelmarkt, durch die Fußgängerzone bis zum Hetzelplatz, verteilen sich die bunt gemixten Stände. Angeboten werden Freiland-, Topf-, Beet- und Balkonpflanzen, Saatgut und Gemüsepflanzen, seltene Chilipflanzen und Chiliprodukte, Kräuter, hausgemachter Käse, Lifestyle um Dekorieren und Verschenken sowie liebevolle Handarbeiten und Dekorationsartikel aus Metall, Holz, Keramik, Sandstein, Edelrost und anderen Materialien. Aber auch Naturseifen aus Pflanzenölen und das Reichenbacher Musikantenbrot werden angeboten. Hier finden Besucherinnen und Besucher viele schöne Dinge für Haus und Garten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, die Schorle-Helden aus dem Weindorf Duttweiler schenken Weinschorle aus und der Foodtruck Fred Curry bietet klassische Currywurst vom regionalen Metzger mit hausgemachten Currysoßen an.

Uhrzeit: 11 Uhr bis 18 Uhr

Ort: Hetzelplatz, Kartoffelmarkt, Fußgängerzone

Veranstalter: Tourist, Kongress und Saalbau GmbH

Verkaufsoffener Sonntag

Der zweite Verkaufsoffene Sonntag findet von 13 bis 18 Uhr in Neustadt an der Weinstraße statt. Die romantische Innenstadt mit ihren vielen attraktiven Geschäften laden zum sonntäglichen Bummel und Einkauf ein. Ein abwechslungsreiches Angebot an Gastronomiebetrieben erwartet die Besucherinnen und Besucher. Viele der Lokale befinden sich in schönen historischen Gassen und Höfen beziehungsweise auf dem Marktplatz und laden mit ihrem ansprechenden Ambiente zum Entspannen und Genießen ein.

„Franz. Weindorf im Weinstraßenzentrum“

Ausgewählte Geschäfte im Weinstraßenzentrum haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Musikprogramm: Band „French Touch“ ab 14 Uhr. Kulinarische Leckerbissen wie Crepes, Flammkuchen sowie Wein und alkoholfreie Getränke warten.

Am Stadtbüro des Citymanagements (Hauptstraße 74) wird die KinderZEIT von 13 bis 16 Uhr stattfinden, welches das Jugendamt organisiert.

Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH (WEG) setzt einen kostenlosen Shuttle-Bus-Service ein. Dieser verkehrt von 10:30 Uhr bis 19 Uhr im 10 Minuten-Takt (P&R) zwischen Innenstadt (Busbahnhof /Hauptbahnhof) und „Weinstraßenzentrum“ (Globus – oberhalb der Tankstelle). Dies ermöglicht einen bequemen Besuch der Innenstadt ohne Parkplatzsuche und bietet auch Besucherinnen und Besuchern, die mit Bus oder Bahn anreisen die Möglichkeit, ins nahe gelegene Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ zu gelangen. Ein Bahnhaltepunkt ist im Weinstraßenzentrum ebenfalls vorhanden.

P&R: Neben den in der Innenstadt vorhandenen circa 1800 kostenlosen Parkplätzen können Sie auch gerne die zahlreichen und kostenlosen Parkplätze im Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ nutzen.

Uhrzeit: 13 Uhr bis 18 Uhr

Ort: Innenstadt und Weinstraßenzentrum

Veranstalter: Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt an der Weinstraße mbH (WEG) Stadtbüro Citymanagement

Zunftbaumfest vor dem Saalbau

Nachdem das Zunftbaumfest 2020 und 2021 nicht stattfinden konnte, wird die Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße dieses Jahr die schöne Tradition fortsetzen. Die Zunft wie im Mittelalter gibt es heute nicht mehr, doch die Handwerkerinnungen sind die Nachfolger. Die Zunftwappen sind erhalten geblieben und haben sich dem Wandel der Zeit unterworfen. So ist der Zunftbaum ein Wahrzeichen für das Handwerk. Zusammen mit den angeschlossenen Innungen der Kreishandwerkerschaft wird das „Fest um den Zunftbaum“ mit dem zünftigen Handwerkerfrühstück um 11 Uhr beginnen. Bis 14 Uhr sorgen die Vertreterinnen und Vertreter der Kreishandwerkerschaft bei musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Lachen-Speyerdorf für das leibliche Wohl der Gäste.

Uhrzeit: 11 Uhr

Ort: Grünfläche vor dem Saalbau

Veranstalter: Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße

Weinverkostung Sauvignon Blanc im Glas

Am Sonntag, den 15. Mai präsentiert die Genuss- und Weinerlebnisregion Neustadt an der Weinstraße im Quartier Christ wieder ein Verkostungsevent der Superlative: Eine Vielzahl an Weinen und Sekten der Rebsorte Sauvignon Blanc von Winzern aus Neustadt, der Pfalz und der ganzen Welt können verkostet werden.

Das Quartier Christ am Ostrand von Neustadt ist in vielerlei Hinsicht ideal. Es hat ein tolles Ambiente und es ist auch eine Top-Adresse für alle Spargel-Liebhaber, was wiederum perfekt zu dieser Sauvignon Blanc-Verkostung passt.

Tickets: 14 Euro im Vorverkauf, 16 Euro Tageskasse. Kombiticket: 25 Euro (90 minütige Stadtführung + Eintritt zur Sauvignon Blanc Verkostung)

Vorverkauf: Quartier Christ, Le Quartier Hornbach 5, in der Tourist Information Neustadt, Hetzelplatz 1 oder im Online-Shop unter www.neustadt.eu/shop.

Die Weinliste und weitere Informationen finden Sie unter https://neustadtevents.com/sauvignon-blanc.