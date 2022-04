Schlägerei rechtzeitig verhindert

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Zeugen meldeten sich am Dienstagabend 26.04.2022 um 20.55 Uhr, dass eine Schlägerei zwischen 3 Männern bevorstehen würde. Die Polizei traf die Männer im Bereich der Roonstraße an, die im Begriff waren sich in diesem Moment zu schlagen. Die Polizeibeamten schritten sofort ein und trennte die Männer.

Alle Männer im Alter von 33-43 Jahren waren stark alkoholisiert (1,72 bis 1,86 Promille). Ein 41-Jähriger Mann verhielt sich derart aggressiv, dass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auseinandersetzung im Bus

Ludwigshafen (ots) – Zwischen 2 Männern entwickelte sich am Dienstag 26.04.2022 eine körperliche Auseinandersetzung in einem Bus. Beide Männer im Alter von 29 und 44 Jahren befanden sich gegen 10 Uhr in einem Bus der Linie 74 im Bereich Pasadenaallee, als sich ein Streit entwickelt. Hierbei entwendete der 29-Jährige dem 44-Jährigen dessen Basecap und beide schlugen aufeinander ein.

Der Busfahrer stoppte daraufhin den Bus, woraufhin der 29-Jährige mit der Basecap den Bus verließ. Die Polizei konnten den 29-Jährigen noch im Nahbereich feststellen. Durch die Auseinandersetzung wurde der 44-Jährige leicht verletzt.

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots) Einem 21-Jährigen wurde am Dienstag 26.04.2022 eine Blutprobe entnommen, weil er zuvor alkoholisiert einen Unfall verursacht hatte. Gegen 19 Uhr meldeten sich ein 33-Jähriger bei der Polizei und teilte mit, dass ein Mann mit einem PKW rückwärts gegen sein geparkten PKW gefahren sei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme vor Ort erschien der Flüchtige und gab vor, nichts von einem Zusammenstoß bemerkt zu haben. Hierbei bemerkte die Polizeibeamten den starken Atemalkoholgeruch des 21-jährigen Unfallverursachers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,63.

Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Versuchte Betrugsfälle am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.04.2022 wurden im Stadtgebiet wieder Betrugsversuche am Telefon registriert. Zunächst versuchte ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter an die Kontodaten einer 68-Jährigen zu gelangen. Dieser Versuch misslang, da die Frau sofort den Betrug erkannte. In einem weiteren Fall meldete sich eine unbekannte Frau bei einem 88-Jährigen und teilte ihm mit, dass dessen Sohn angeblich schwer verletzt in einem Krankenhaus und zwingend auf ein teures Medikament (27.000 Euro) angewiesen sei.

Als der Senior nach dem zuständigen Arzt verlangte, legte die Frau auf. Ein 84-Jähriger wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Enkelin ausgab. Während des Gesprächs nahm auch ein falscher Polizeibeamter teil, der die Glaubwürdigkeit des Anrufs unterstreichen sollte. Auch dieser Senior erkannte letztendlich den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkommt! Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie keine persönlichen Daten über das Telefon preis.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Geschwindigkeitskontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Mai 2022

Präsidialbereich (ots) Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag, den 06.05.2022, im Bereich Dudenhofen

Donnerstag, den 12.05.2022, im Bereich Altrip

Mittwoch, den 18.05.2022, im Bereich Ludwigshafen

Dienstag, den 24.05.2022, im Bereich Lambsheim

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag, den 02.05.2022, im Bereich Freimersheim

Dienstag, den 10.05.2022, im Bereich Göcklingen

Montag, den 16.05.2022, im Bereich Edesheim

Freitag, den 27.05.2022, im Bereich Bad Bergzabern

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.