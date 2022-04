Mann mit Messer verletzt

Leinsweiler (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 27.04.2022 wurde gegen Mitternacht ein 26-Jähriger in seinem Zimmer von seinem 29-jährigen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen. Ein 33-Jähriger soll dem Angreifer geholfen haben, indem er den 26-Jährigen festhielt.

Der Angegriffene konnte sich losreißen und flüchten. Der 26-jährige erlitt ein tiefe Schnittverletzung im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an.

Verkehrskontrollen (siehe Foto Ladung)

Waldrohrbach-Birkenhördt/Steinfeld (ots) – Am Dienstag 26.04.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Waldrohrbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hier musste nur ein Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert werden. In der Ortsdurchfahrt Birkenhördt, 30-Km/h-Bereich waren zwischen 09-10:00 Uhr gleich 12 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Ein Fahrzeugführer hatte zudem das Mobiltelefon verbotenerweise während der Fahrt benutzt.

In Steinfeld auf der L 546 wurden bei einer Geschwindigkeitskontrolle zwischen 11:00 und 11:45 Uhr, insgesamt 9 Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarnungsgeld belegt. Der Fahrer eines Pick-up hatte das geladene Dämmungsmaterial nicht ordnungsgemäß gesichert und durfte bis zur vorschriftsmäßigen Sicherung nicht weiterfahren.

Polizeibeamte tätlich angegriffen und verletzt

Klingenmünster (ots) – Am Mittwoch 27.04.22 gegen 05:50 Uhr, wurden in der Steinstraße 3 Personen einer polizeilichen Kontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor auf der Fahrbahn liefen und den Fahrzeugverkehr behinderten. Im Rahmen der Personenkontrolle schlug einer der 3 unter Alkoholeinfluss stehenden Personen gegen das Polizeifahrzeug. Der Aufforderung dies zu unterlassen kam die Person nicht nach, sondern schlug einem eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht.

Der Schläger konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Während der Maßnahmen beleidigte und bespuckte der 27-Jährige zudem die eingesetzten Beamten. Die beiden Polizeibeamten im Alter von 40 und 52 Jahren wurden leicht verletzt.

Dem Aggressor wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der späteren Überprüfung wurde in der näheren Umgebung der Kontroll-Örtlichkeit ein, vermutlich von der Gruppe demolierter schwarzer Pkw VW Golf festgestellt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Unter Drogeneinfluss in die Autobahnausfahrt eingefahren

A 61/Bornheim (ots) – Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 26.4.2022 gegen 18:30 Uhr einen PKW, der in der Autobahnabfahrt Bornheim (Ausfahrt aus Richtung Ludwigshafen) gegen die Fahrtrichtung auffahren würde. Vor Ort traf eine Streife der Autobahnpolizei dann auch einen 31-jährigen PKW-Fahrer mit seinem Kleinwagen an.

Der Mann gab an, dass er in Richtung Ludwigshafen fahrend ein Ruckeln im Motor gemerkt habe und wegen einer befürchteten Panne an der Abfahrt Bornheim die Autobahn verlassen habe. Er war dann nach links auf die L 408 abgebogen und fuhr dann entgegengesetzt in den Ausfahrtbereich der Autobahn ein. Dort hatte er nach ca. 15 Metern wieder gewendet, denn die Beamten fanden seinen PKW wieder in korrekter Fahrtrichtung vor.

Die Polizisten stellten bei dem Mann Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In Seiner Hosentasche fanden die Beamten zudem eine kleinere Menge Drogen und im Handschuhfach seines Wagens ein verbotenes Messer. Drogen und Messer wurden sichergestellt. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Mann drohen nun gleich mehrere Anzeigen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

38-Jährige leicht alkoholisiert

Edenkoben (ots) – Eine 38-jährige Frau aus dem Kreis DÜW wurde am späten Abend (26.04.2022, 23.40 Uhr) in der Staatstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle schlug den Beamten aus dem Wagen Alkoholgeruch entgegen, weshalb die Fahrerin zum Test gebeten wurde.

Weil sie 0,42 Promille pustete, musste sie ihr Fahrzeug stehen lassen. Die Polizei warnt: Alkoholkonsum führt zu verlangsamter Reaktion, Enthemmung und Situationsverkennung.