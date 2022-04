Rücksichtslos überholt und Unfall verursacht

Lustadt (ots) – Am Dienstagabend fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 272 in Richtung Landau. Gegen 22:30 Uhr wollte er auf die Kreisstraße 2 in Richtung Lustadt abbiegen. Der hinter ihm fahrende Autofahrer überholte ihn verbotenerweise über die Abbiegespur. Der 46-Jährige brach sein Abbiegevorgang ab, wich nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke.

Der rücksichtslose Unfallverursacher flüchtete anschließend über die B272 in Richtung Landau. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen am Hirschgraben

Lingenfeld (ots) – Zwischen 8:30-9:15 Uhr wurde durch die Polizei Germersheim am 27.4.2022 eine Verkehrsüberwachung im Bereich Hirschgraben in Lingenfeld durchgeführt.

Hierbei wurden 4 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Weiterhin wiesen 2 Fahrzeuge Mängel auf. Entsprechende Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt.

Goldberghalle mit Farbe besprüht

Lingenfeld (ots) – Am vergangenen Wochenende besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade der Goldberghalle mit Farbe. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei Germersheim hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Dieseldiebstahl

Lingenfeld (ots) – Im Zeitraum von 23.04.-25.04.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Karl-Lösch-Straße in Lingenfeld. Dort entwendeten sie aus mehreren Fahrzeugen Dieselkraftstoff im Wert von etwa 3.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Mofafahrerin zu schnell unterwegs

Bellheim (ots) – Eine 15-jährige Mofafahrerin befuhr gestern Nachmittag den Adenauerring in Bellheim. Beim Bremsvorgang verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte.

Glücklicherweise wurde die junge Frau bei ihrem Sturz nur leicht verletzt.