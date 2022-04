Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 07:50 Uhr fuhr heute Morgen ein 41-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem VW Transporter von der Nordbrücke in Bad Sooden-Allendorf kommend in Richtung der B 27 / Eschwege. An der Einmündung zur Bundessstraße musste er verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 60-Jährige aus „Hohes Kreuz“ zu spät bemerkte und dadurch mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Diebstähle von Baustellen

Heute Morgen wurden mehrere Diebstahlsdelikte aus den Ortschaften Frieda und aus Aue gemeldet. Die vor Ort eingesetzte Polizeistreife der Polizeistation Eschwege nahm in Bereich der Brückenbaustelle in der Gemarkung von Frieda eine Anzeige auf, nachdem dort ein Container aufgebrochen wurde. Aus diesem wurde Werkzeug (Akkuschrauber und Ladegeräte) entwendet. Vom Dach eines Containers wurden zudem ca. 140 Meter Starkstromkabel gestohlen. Weiterhin wurde auch eine Kiste Bier mitgenommen. Schaden: ca. 2000 EUR.

Um 07:52 Uhr wird aus der Brüder-Grimm-Straße in Frieda der Diebstahl eines bepflanzten Kupferkessels aus einem Vorgarten angezeigt.

Aus Wanfried-Aue wurde um 08:15 Uhr vom Baustellengelände in der Bergstraße ein aufgebrochener Hubsteiger gemeldet. Aus diesem haben unbekannte Täter den Kraftstoff abgezapft. Weiterhin wurde auch hier Kabel entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung auf Firmengelände

Um 10:48 Uhr wird der Polizei in Sontra eine Sachbeschädigung angezeigt. Auf dem Firmengelände in der Straße „Roter Rain“ in Sontra wurden Pfosten beschädigt und eine Fensterscheibe zerstört, wie heute Vormittag festgestellt wurde. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Eschwege

Unfall auf Parkplatz

Während des Einparkens auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege, öffnete gestern Nachmittag, um 17:10 Uhr, ein 56-Jähriger aus Schluchsee die Beifahrertür. Dabei stieß er mit der Tür gegen einen ebenfalls einparkenden Pkw, der von einer 37-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zwischen dem 23.04.22, 13:30 Uhr und dem 24.04.22, 05:45 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Wallgasse in Eschwege in die Räumlichkeiten einer Bäckerei einzubrechen. Hierzu versuchte man die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang; möglicherweise wurden der oder die Täter auch bei der Tatausführung gestört. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

Diebstahl einer Geldbörse

Am vergangenen Samstagabend ereignete sich in Innerstadt-/ Kurbereich der Stadt Bad Sooden-Allendorf ein Diebstahl einer Geldbörse. Zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde einem 24-Jährigen aus Kassel in einem unbemerkten Moment das Portemonnaie mit Ausweisdokumenten aus dem Rucksack entwendet. Bargeld befand sich keines in der Geldbörse. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Um 10:24 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 62-Jährige aus Nentershausen mit ihrem Pkw die Straße „Niedertor“ in Sontra und beabsichtigte nach rechts auf den dortigen Lidl-Parkplatz zu fahren. Dabei streifte sie mit ihrem Auto einen dort befindlichen Leitpfosten. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen alarmiert, nachdem es auf dem Gelände des Nordbahnhofs zu einer Körperverletzung kam. Um 15:46 Uhr meldeten Zeugen zwei Männer, die sich auf dem Bahnsteig schlugen. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass beide stark alkoholisiert und bereits im Zug aneinandergeraten waren. Dieses setzte sich nun auf dem Bahnsteig fort. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-Jährigen aus Kassel, der einen 42-Jährigen aus Bad Arolsen geschlagen und getreten haben soll. Zudem soll dieser noch gegen einen dort geparkten Transit geschlagen haben, an dem augenscheinlich bislang kein Sachschaden festzustellen war. Bei dem 36-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der ein Ergebnis von ca. zwei Promille ergab.

Sachbeschädigung an Wohnungstür

Am gestrigen Montag wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Kespermarkt“ in Witzenhausen durch Unbekannte beschädigt. Dabei wurde die Tür an mehreren Stellen beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.