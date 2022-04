Tempo-Kontrollen an Schulen nach den Osterferien: Knapp 6 % fuhren zu schnell

Stadt und Landkreis Kassel: Gemeinsam mit der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Dienstag zum Schulbeginn nach den Osterferien Tempo-Kontrollen durch. Zum Schutz der Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 13:30 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an Schulen in Vellmar, Baunatal und im Kasseler Stadtteil Oberzwehren. Der höchste gemessene Wert lag an diesem Tag bei 51 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer. Raser waren aber erfreulicherweise bei den heutigen Kontrollen nicht unterwegs. Insgesamt fuhren 103 der gemessenen 1.761 Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit knapp 6 Prozent lag der Anteil der zu schnell Fahrenden im Bereich der Werte vergangener Aktionen.

Trickdieb gibt sich als Trödelhändler aus und beklaut Kasseler Seniorin: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Brasselsberg: Ein Trickdieb hat sich am heutigen Dienstagmorgen in der Ahrensbergstraße in Kassel gegenüber einer hochbetagten Seniorin als Trödelhändler ausgegeben und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus ihrem Haus gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den unbekannten Täter. Es soll sich um einen ca. 45 Jahre alten, 1,75 Meter großen und schlanken Mann mit braunen Haaren und mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, der eine Arbeitshose sowie eine Trainingsanzugjacke trug.

Wie die Seniorin den zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, hatte der unbekannte Mann gegen 11:10 Uhr bei ihr geklingelt und angegeben, sich für Antiquitäten und Trödel zu interessieren. Unter diesem Vorwand gelangte er in das Haus der Frau, die mit dem vermeintlichen Trödelhändler in den Keller ging und ihm dort einige Sachen zeigte. Plötzlich gab er vor, von draußen noch etwas holen zu müssen, kehrte aber nicht mehr in den Keller zurück. Die nun misstrauisch gewordene Seniorin stellte daraufhin fest, dass mehrere Schränke im Haus geöffnet waren und daraus zahlreiche hochwertige Schmuckstücke fehlten. Die nach ihrem Anruf bei der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am heutigen Dienstagmorgen in der Ahrensbergstraße oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Großenritte und Besse

Baunatal (Landkreis Kassel): An der Einmündung der Landesstraßen 3218 und 3219 zwischen Baunatal-Großenritte und Edermünde-Besse ist es am heutigen Dienstagvormittag gegen 11 Uhr zum Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Einer der beiden Fahrer, ein 80-Jähriger aus Baunatal, wurde schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Wagens, eine 78-Jährige aus Baunatal, zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Versorgung des Schwerverletzten war zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an der Unfallstelle gelandet. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 12:30 Uhr, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zum Unfallhergang berichten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West, dass der 80-Jährige mit einem Dacia von der L 3219, der Besser Straße, gekommen war und an der Einmündung zur L 3218 nach links in Richtung Großenritte abbiegen wollte. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des von links kommenden Skodas der 78-Jährigen, die in Richtung Besse unterwegs war. Beide Wagen krachten daraufhin im Einmündungsbereich zusammen. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Täter erbeuten Rucksäcke und Bekleidung bei Geschäftseinbruch: Zeugen in Innenstadt gesucht

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben am Wochenende bei einem Einbruch in den Lagerraum eines Sportgeschäfts in der Kasseler Garde-du-Corps-Straße, Ecke Wilhelmsstraße, Rucksäcke und Bekleidung im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:20 Uhr, und Montagmorgen, 9:30 Uhr, ereignet. Die Täter hatten zunächst die Eingangstür des Geschäftsgebäudes aufgehebelt und waren so in das Treppenhaus eingestiegen. Anschließend brachen sie mit unbekanntem Werkzeug die Tür zu dem Lagerraum auf, wo sie zahlreiche Rucksäcke sowie Outdoor-Bekleidung an sich nahmen und damit die Flucht antraten. Ob die Einbrecher möglicherweise bei der Tat gestört wurden und zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt haben, ist bislang ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.