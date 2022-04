Kreis Bergstraße

Lampertheim: Drei Mal zugeschlagen / Autoaufbrecher in der Sophie-Scholl-Straße

Lampertheim (ots) – Gleich drei Mal konnten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag

(25. – 26.04.) in der Sophie-Scholl-Straße Autos der Marke BMW aufbrechen. Ziel

der Täter waren in erster Linie die Navigationsgeräte. In einem Fall wurde auch

die Schalteinrichtung und das Radio aus der Mittelkonsole ausgebaut. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro. In allen Fälle wurden die

Autos mit dem Griff durch die eingeschlagenen Scheibe geöffnet.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hofft, dass Anwohner oder andere

Personen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Telefon:

06252 / 706-0.

Bensheim: Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit / Laptop aus Auto gestohlen

Bensheim (ots) – Ein kurzer Augenblick und schon war das Laptop weg. Diebe

machten sich am Montagabend (25.04.) im Berliner Ring, Höhe der Weststadthalle,

zunutze, dass ein abgestelltes Auto nicht verschlossen war. Nachdem die

Beifahrertür des schwarzen Renault Kadjar zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr mühelos

geöffnet werden konnte, wurde das auf dem Beifahrersitz liegende Laptop samt

Zubehör, im Wert von über 3000 Euro gestohlen.

Möglicherweise wurden Personen im Tatzeitraum beobachtet. Hinweise bitte an die

Ermittler des Kommissariats 41 melden. Telefon: 06251 / 8468-0.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal

nachdrücklich:

Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug auf Ihrem

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht

Vergewissern Sie sich, im besten Fall händisch, ob das Auto auch
wirklich verschlossen ist

wirklich verschlossen ist

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück

Darmstadt

Darmstadt: Versuchter Rollerdiebstahl / Polizei stoppt Trio und leitet Ermittlungsverfahren ein

Darmstadt (ots) – Drei 17 und 18 Jahre junge Männer aus Otzberg, Heubach und

Groß-Zimmern werden sich zukünftig wegen des Verdachts des versuchten

Rollerdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Am Montagabend (25.4.) gegen 22.15 Uhr war das Trio von den Ordnungshütern in

der Teichhausstraße gestoppt worden. Zuvor hatten Zeugen die Beamtinnen und

Beamte alarmiert, nachdem sie beobachten konnten, wie sich die drei

Tatverdächtigen und ein weiterer Komplize an dem roten Roller zu schaffen

machten. Die Beamten stellten das Trio noch am Tatort mit dem Roller, der

frische Aufbruchsspuren aufwies. Von dem von Zeugen beobachteten vierten

Begleiter fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Gegen die jungen Männer wurde

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Motorroller sichergestellt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Hause entlassen.

Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall sowie den

andauernden Ermittlungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Handtasche lockt Kriminellen an / Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Darmstadt (ots) – Eine in einem grauen Fiat Punto zurückgelassenen Handtasche

hat am Montagmorgen (25.4.) einen Kriminellen angelockt. In der Zeit zwischen

45 Uhr und 10 Uhr schlug der noch unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür

ein und schnappte sich die zurückgelassene Tasche. Zu diesem Zeitpunkt parkte

das Auto in der Schleiermacherstraße. Mit der Handtasche erbeutete der Täter

unter anderem Geld. Die Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Wer die

Tat beobachten konnte oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich

unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Zudem nehmen die Beamten das aktuelle Geschehen erneut zum Anlass und geben zu

bedenken: Ein Auto ist kein Tresor! Zurückgelassenes lockt schnell Diebe an, die

nur wenige Minuten benötigen, um an ihre begehrte Beute zu kommen. Der Ärger im

Nachhinein dürfte für die Bestohlenen von längerer Dauer sein.

Darmstadt-Dieburg

E-Bike-Fahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Darmstadt (ots) – Am frühen Montagnachmittag, gegen 12:15 Uhr, stieß auf dem

Darmstädter Marktplatz aus bislang ungeklärter Ursache, ein 23-jähriger

Fahrradfahrer aus Darmstadt mit einer e-Bike-Fahrerin eines Lieferservice

zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Die

Unbekannte hob anschließend ihr Fahrrad auf, fragte den am Boden liegenden, ob

es ihm gut gehe und fuhr dann vom Marktplatz in Richtung Ratskeller weiter. Sie

soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und trug einen schwarzen

Fahrradhelm. Das e-Bike soll ebenfalls schwarz gewesen sein. Der 23-jährige ging

anschließend selbstständig in ein Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen.

Auf dem Markplatz herrschte zur Zeit des Unfalls das für die Uhrzeit übliche

Personenaufkommen. Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier , unter der Rufnummer 06151 / 969 – 41110, in Verbindung zu

setzen.

Griesheim: Reitsportladen im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Ein Reitsportladen in der Ottostraße rückte im Tatzeitraum

zwischen Samstagabend (23.4.) und Montagmorgen (25.4.) in das Visier

Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt

ins Innere des Ladens. Im dortigen Büro machten sie sich an einem Tresor zu

schaffen. Mit ihrer Beute in Form von mehreren Tausend Euro, suchten sie im

Anschluss das Weite. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu

melden.

Eppertshausen: Auf Fahrzeuge abgesehen / Kriminelle erbeuten Werkzeug

Eppertshausen (ots) – Nachdem es bislang unbekannte Kriminelle im Tatzeitraum

zwischen Sonntag (24.4.) und Montag (25.4.) auf zwei Fahrzeuge in der

Bahnhofstraße und in der Kurt-Schumacher-Straße abgesehen haben, sucht die

Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen die Kriminellen jeweils eine Scheibe an

den beiden weißen Fords ein und entwendeten im Anschluss Werkzeug. Neben

Akkuschraubern machten sie sich unter anderem eine Bohrmaschine zur Beute.

Insgesamt werden die Schäden auf über 2000 Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle

im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert/Widerstand und Beleidigungen gegen Einsatzkräfte

Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 486 sowie Kontrollen bezüglich Drogenkriminalität im Stadtgebiet, führten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie einem Diensthund des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (25.04.), in der Zeit zwischen 10.00 bis 18.00 Uhr durch. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 66 Personen und 46 Fahrzeuge. Hierbei wurde unter anderem ein 22 Jahre alter Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Zudem war bei zwei überprüften Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen.

Im Bereich des Tizianplatzes kontrollierten die Beamten gegen 16.00 Uhr einen 18 Jahre alten Mann. Er leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte, versuchte zu flüchten und wurde daher zunächst von den Polizisten am Boden fixiert. Während der Kontrolle erschien dann ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Kontrollort, beleidigte die Beamtinnen und Beamten und riss einen Beamten von dem 18-Jährigen los. Er wurde festgenommen. Dem 18-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Der 16-Jährige wurde bei dem Gerangel mit der Polizei verletzt und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Der 18 Jahre alte Mann erschien aber kurz darauf wieder am Kontrollort und wurde erneut vorläufig festgenommen. Beide Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Ob der Hintergrund für die Taten möglicherweise Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gewesen sein könnten, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Rüsselsheim: Einbrecher schrecken Bewohner aus dem Schlaf

Rüsselsheim (ots)

Zwei Einbrecher verschafften sich am Montagabend (25.04.), gegen 22.15 Uhr, über eine aufgehebelte Balkontür Zugang in ein Wohnhaus im Johann-Philip-Mohr-Weg.

Als die Kriminellen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen das Schlafzimmer betraten, schreckten die Bewohner aus dem Schlaf. Die Unbekannten flüchteten daraufhin sofort vom Tatort in Richtung Kecskemet-Allee. Die beiden flüchtigen jungen Männer sind 16 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und waren dunkel gekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Unbekannter lässt Fahrrad zurück und flüchtet

Ein Zeuge beobachtete am späten Montagabend (25.04.), gegen 23.30 Uhr, einen unbekannten Mann in der Feldbergstraße, der sich offenbar eines Fahrrads entledigte. Der Unbekannte ließ das schwarze Rad der Marke Cyco C24 ohne abzuschließen zurück und rannte anschließend in den Wald Richtung Tieffurthweg. Der Flüchtende ist etwa 1,90 Meter groß, sportlich und trug helle Kleidung. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher, konnte es aber bislang weder seinem rechtmäßigen Besitzer noch einer Straftat zuordnen.

Die Beamten fragen nun: Wem gehört das sichergestellte Fahrrad oder wer kann sachdienliche Hinweise zum rechtmäßigen Besitzer geben? Kontaktaufnahme wird erbeten unter der Telefonnummer 06105/4006-0 an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf.

Ermittlungen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen auf der BAB

Darmstadt/Rüsselsheim (ots) – Aufgrund eines vorliegenden Videos ermittelt die

Autobahnpolizei in Darmstadt gegen zwei Motorradfahrer und einen PKW-Fahrer

wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der A 67. Begonnen

hatte das „Raserduell“ am vergangenen Freitag, den 22.04.2022, gegen 17:30 h,

auf der Rheinstraße / A 672 in Darmstadt, stadtauswärts, von dort ging es weiter

auf die A 67 in Richtung Mönchhofdreieck bis zur Anschlußstelle Rüsselsheim-Ost

und wieder zurück in Richtung Darmstadt. Während des Rennens kam es zu teilweise

haarsträubenden und rücksichtslosen Fahrmanövern, bei denen mehrfach unzählige

Fahrzeuge verbotswidrig über den Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit

überholt wurden! Verkehrsteilnehmer, welche die Raserei beobachtet haben oder

auch gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Darmstadt

in Verbindung zu setzen!

