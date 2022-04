Frankfurt- Bornheim: Diebesduo auf Dippemess festgenommen

Frankfurt (ots) – (hol) Am Sonntagabend nahm die Polizei zwei Jugendliche auf

der „Dippemess“ fest. Sie waren zuvor dabei beobachtet worden, wie sie Bargeld

aus einer abgestellten Handtasche entwendeten.

Zwei aufmerksame Besucher des Volksfests auf dem Festplatz am Ratsweg

beobachteten gegen 21:30 Uhr, wie zwei jugendliche Mädchen sich an einer an

einem Fahrgeschäft abgestellten Handtasche zu schaffen machten. Art und Weise

dieses Vorgangs ließen bei den Zeugen Zweifel aufkeimen, dass die Handtasche

einem der beiden Mädchen gehörte. Schließlich entnahm das Duo Geldscheine aus

der Tasche und ging davon. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Kurz

darauf meldete sich die Eigentümerin der Tasche auf der Polizeiwache, die eigens

für das Volksfest dort eingerichtet wird. Sie bestätigte das Fehlen von Bargeld.

Sofort machten sich zivile Beamte anhand der Personenbeschreibung der Zeugen auf

die Suche nach den mutmaßlichen Diebinnen und trafen auf die beiden 14 und 16

Jahre Tatverdächtigen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die beiden ein. Im

Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurden beide ihren

Erziehungsberechtigten übergeben.

Frankfurt- Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Frankfurt (ots) – (hol) Am Freitagnachmittag verunglückte ein Motorradfahrer auf

der BAB 3 schwer. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

geflogen. Die Autobahn blieb kurzzeitig vollgesperrt.

Gegen 15:00 Uhr wechselte der 53-jährige Fahrer eines BMW auf der BAB3,

Fahrtrichtung Würzburg, kurz vor dem Autobahnkreuz Offenbach, den Fahrstreifen

und bremste dann verkehrsbedingt stark ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

konnte ein dahinter bereits auf diesem Fahrstreifen fahrender 29-jähriger

Autofahrer trotz Vollbremsung seinen Transporter nicht mehr rechtzeitig zum

Stehen bringen und fuhr hinten auf den BMW auf. Der wiederum hinter dem

Transporter fahrende 61-jährige Motorradfahrer konnte ebenfalls nicht mehr

rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf den Transporter auf. Dabei erlitt er

schwere Verletzungen, die einen Abtransport im Rettungshubschrauber erforderlich

machten.

Die Autobahn blieb während der Landung des Hubschraubers vollgesperrt. Drüber

hinaus kam es für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten weiter zu

Verkehrsbeeinträchtigungen. Zudem begutachtete ein Unfallsachverständiger die

Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt- Innenstadt: Mann blendet Passanten mit Laserpointer – Festnahme dank Sicherheitskameras

Frankfurt (ots) – (hol) Vergangene Nacht leuchtete ein Mann gezielt

vorbeigehenden Passanten mit einem grünen Laserpointer in die Augen. Die Polizei

entdeckte den Vorgang auf den neuen Sicherheitskameras der Hauptwache.

Dass der neuen Videoanlage an der Hauptwache auch noch so kleine Details nicht

entgehen, bewiesen Beamte der Frankfurter Polizei vergangene Nacht. Denn ihnen

fiel bei der Sichtung der übertragenen Livebilder auf, dass vorbeigehende

Passanten gezielt mit einem grünen Licht geblendet wurden. Schnell verfolgte der

Polizist den „Laserstrahl“ zu seinem Ursprung zurück. Dieser lag in Form eines

Laserpointers in den Händen eines bis dato unbekannten Mannes. Sofort eilten

Zivilfahnder zur Hauptwache. Während sie sich dem Unbekannten näherten, blendete

dieser auch einen der zivilen Beamten. Anschließend erfolgte die Festnahme des

20-jährigen Offenbachers.

Die Polizei beschlagnahmte den Laserpointer und leitete ein Strafverfahren wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Heranwachsenden ein.

Frankfurt- Bornheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots) – (hol) In der Nacht zum Samstag (23.04.22) nahm die Polizei

einen 31-Jährigen im Stadtteil Bornheim fest. Er steht im Verdacht, zuvor in ein

Schulgebäude eingebrochen zu sein.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete der aufmerksame Hausmeister der Schule in der

Arnsburger Straße, wie sich ein Mann Zutritt zu einem Computerlehrsaal der

Schule verschaffte, indem er ein Fenster eintrat. Daraufhin verständigte er den

Notruf. Die zügig vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei umstellten

das Gebäude. Der mutmaßliche Einbrecher verließ just in diesem Moment das

Gebäude und versuchte, durch Überwinden einer Mauer in die Roßdorfer Straße zu

flüchten. Dabei sprang er den Beamten regelrecht in die Arme.

Bei der anschließenden Spurensuche entdeckte die Polizei eindeutige Hinweise

darauf, dass sich der 31-Jährige tatsächlich im Schulgebäude aufgehalten hatte.

Inwiefern er auch dabei auch Wertgegenstände entwendete, konnte in der Nacht

nicht abschließend geklärt werden.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den

Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.