Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Fahrzeug beschädigt – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, den 24.04.2022 gegen 03:00 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Vogelsangstraße in 67433 Neustadt/W. durch lautes Geschrei, welches von der Straße herrührte, wach und konnte eine männliche Person feststellen, welche vermutlich alkoholisiert war und lautstark schrie. Am folgenden Morgen stellte die Dame fest, dass an einem geparkten Fahrzeug in der Straße der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Diese geht nun davon aus, dass der Schaden durch die unbekannte männliche Person verursacht worden ist. Die Polizei Neustadt/W. bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Straftat dienen können.

Neustadt: Sachbeschädigung an Fahrzeugen endet mit Widerstand gegen die Polizeibeamten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 24.04.2022, im Zeitraum zwischen 03:40 Uhr und 04:15 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in der Hindenburgstraße und der Friedrich-Ebert-Straße in 67433 Neustadt/W. Hierbei wurden an bisher mindestens 18 Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Gesamtschaden beläuft sich bisher auf circa 4500 Euro. Im Rahmen von Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen 21-jährigen aus Neustadt/W. begründet werden. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift stark alkoholisiert angetroffen werden. Hierbei verhielt sich der junge Mann gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und leistete im weiteren Verlauf Widerstand. Letztlich wurde der Neustadter aufgrund seines gezeigten Verhaltens in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Personen, welche ebenfalls Beschädigungen an ihrem Fahrzeug feststellen, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Technischer Defekt führt zu Anzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 23.04.2022, um 16:23 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein qualmendes Fahrzeug in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Qualm vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hervorgerufen wurde. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeughalters, welcher zuvor an die Örtlichkeit mit seinem Fahrzeug fuhr, konnte bei diesem starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 57-jährigen Mann einen Wert von 1,08 Promille, weshalb dieser die Beamten zu einem weiteren Test in die Dienststelle begleiten musste. Der Fahrzeugschlüssel, sowie dessen Führerschein wurden präventiv sichergestellt. Diesen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):